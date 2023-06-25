Тур: 13. Стадион: NAMMO Stadion. Зрители: 804
Ход матча
14'
1:0
25
Erik
Froeysa
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Erik FroeysaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
15 Aridon Racaj
-
18 Kodjo Somesi
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
- Полузащитник
-
22 Аас СайверПолузащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
История личных встреч
Рёуфосс
Скейд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.5
Среднее время на гол
54
60
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
2.14
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
42
52
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Loris Mettler
|3 (1)
|0.23
|Хельмерсен Андреас
|2
|0.15
|Gard Simenstad
|1
|0.08
|Haakon Butli Hammer
|1
|0.08
|Nicolai Fremstad
|1
|0.08
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.08
|Браттбакк Филип
|1
|0.08
|Andreas Osterud
|1
|0.08
|Simen Hagboe
|0
|0
Скейд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristoffer Hoven
|5
|0.38
|Будусон Джонни
|3 (1)
|0.23
|Мельхиор Маркус
|2
|0.15
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0.08
|David Hickson
|1
|0.08
|Erik Nordengen
|1
|0.08
|Эффьом Максвелл
|1
|0.08
|Ulrich Ness
|1
|0.08
|Фло Фредрик
|0
|0
|Henning Toensberg Andresen
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolai Fremstad
|3
|0
|Magnus Fagernes
|3
|0
|Arnar Thor Gudjonsson
|2
|0
|Andreas Osterud
|2
|0
|Haakon Butli Hammer
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Jamal Deen Haruna
|2
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Adrian Olsen Teigen
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Erik Froeysa
|1
|0
|Браттбакк Филип
|1
|0
|Kodjo Somesi
|1
|0
Скейд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henning Toensberg Andresen
|3
|0
|Видтун-Нильсен Симен
|3
|0
|Torje Naustdal
|1
|1
|Стейринг Пер-Магнус
|1
|0
|Ulrich Ness
|1
|0
|Фло Фредрик
|1
|0
|Будусон Джонни
|1
|0
|Erik Nordengen
|1
|0
|Мельхиор Маркус
|1
|0
|Лёкай Флёринд
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
5
Рёуфосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Скейд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
3
5
Рёуфосс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
54% (7)
46% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Скейд
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
15
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
27%
61-75
2
67%
4
27%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Пропущено
8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
17%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
17%
3
20%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
3
20%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
11
28
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
3
11%
1-15
2
18%
5
18%
16-30
2
18%
4
14%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
2
18%
6
21%
61-75
4
36%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2
Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Молде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0
Результаты матчей
Рёуфосс
Скейд
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:4
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
4 раза 31%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Скейд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
43
16
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
85
211
58
211
112
112
112
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|9
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4