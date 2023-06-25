Тур: 13. Стадион: Melloes Stadion.
0:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаVegard Hansen
13' Желтая карточкаAdem Gueven
13' Желтая карточкаСтранде Кристиан
0:1
26' ГолAdem Gueven
38' Желтая карточкаVictor Grodaas
53' Желтая карточкаAksel Baran Potur
67' Желтая карточкаEric Taylor
90'+8
Ход матча
11'
13'
13'
26'
0:1
38'
67'
21
Ian
Hoffmann
10
Герсон
Ларс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Elias Bachke
-
18 Leonard Getz
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Герсон ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Мосс
Конгсвингер
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
6
13
Голов в среднем за матч
1.2
2.6
Среднее время на гол
75
34
Всего голов
11
18
Голов в среднем за матч
1.1
1.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
50
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|3
|0.23
|Claudio Braga
|3 (1)
|0.23
|Anas Farah Ali
|2
|0.15
|Marius Andresen2
|1
|0.08
|Александерссон Ноа
|1
|0.08
|Aksel Baran Potur
|1
|0.08
|Гйесдал Хенрик
|1
|0.08
|Sivert Haugli
|1
|0.08
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|0
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|0
|Ian Hoffmann
|0
|0
|Alexander Haapnes
|0
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joacim Holtan
|9
|0.69
|Adem Gueven
|5
|0.38
|Хокенстад Матс
|1
|0.08
|Моберг Вегар
|1
|0.08
|Martin Tangen Vinjor
|1
|0.08
|Ludvig Langrekken
|1
|0.08
|Jesper Grundt
|1
|0.08
|Eric Taylor
|1
|0.08
|Martin Hellan
|1
|0.08
|Harald Holter
|0
|0
|Герсон Ларс
|0
|0
|Холме Фредрик
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Странде Кристиан
|5
|0
|Claudio Braga
|3
|0
|Marius Andresen2
|2
|0
|Ian Hoffmann
|2
|0
|Aksel Baran Potur
|2
|0
|Alexander Haapnes
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|0
|1
|Гйесдал Хенрик
|1
|0
|Sivert Haugli
|1
|0
|Ilir Kukleci
|1
|0
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Harald Holter
|4
|0
|Joacim Holtan
|2
|0
|Солнёрдал Оскар
|2
|0
|Martin Hellan
|2
|0
|Brage Pedersen
|0
|1
|Vegard Hansen
|1
|0
|Хокенстад Матс
|1
|0
|Adem Gueven
|1
|0
|Victor Grodaas
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Ludvig Langrekken
|1
|0
|Холме Фредрик
|1
|0
|Jesper Grundt
|1
|0
|Marius Aamodt Eriksen
|1
|0
|Eric Taylor
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Конгсвингер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
1
1
Мосс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
4
13
Мосс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Конгсвингер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Пропущено
14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
7
50%
0
0%
76-90
Забито
13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
5
38%
4
19%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
3
23%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2
Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0
Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2
Результаты матчей
Мосс
Конгсвингер
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Мосс
Конгсвингер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
310
76
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (2)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|9
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4