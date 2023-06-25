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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 13. Стадион: .
Мосс
0:1
Конец матча
Конгсвингер
0'
11' Желтая карточка
Vegard Hansen
13' Желтая карточка
Adem Gueven
13' Желтая карточка
Странде Кристиан
0:1
26' Гол
Adem Gueven
38' Желтая карточка
Victor Grodaas
53' Желтая карточка
Aksel Baran Potur
67' Желтая карточка
Eric Taylor
90'+8
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
6
Faites
Makosso
15
Alexander
Haapnes
23
Александерссон
Ноа
14
Claudio
Braga
16
Anas
Farah
Ali
1
Стрёмберг
Август
3
Victor
Grodaas
5
Холме
Фредрик
12
Хокенстад
Матс
16
Martin
Hellan
22
Ludvig
Langrekken
10
Герсон
Ларс
20
Jesper
Grundt
23
Martin
Tangen
Vinjor
18
Joacim
Holtan
9
Adem
Gueven
Мосс
4-3-3
Конгсвингер
3-5-2

История личных встреч

Мосс
Конгсвингер

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

10%
60%
30%
1 победа 6 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
ВД
5:1
ВД
0:4
К
1:2
А
1:0
А
2:3
ТМС
0:0
А
0:3
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

6
13

Голов в среднем за матч

1.2
2.6

Среднее время на гол

75
34

Всего голов

11
18

Голов в среднем за матч

1.1
1.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
50

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 3 0.23
Claudio Braga 3 (1) 0.23
Anas Farah Ali 2 0.15
Marius Andresen2 1 0.08
Александерссон Ноа 1 0.08
Aksel Baran Potur 1 0.08
Гйесдал Хенрик 1 0.08
Sivert Haugli 1 0.08
Ранмарк-Эриксен Матиас 0 0
Хуссейн Адан Абадала 0 0
Ian Hoffmann 0 0
Alexander Haapnes 0 0
Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joacim Holtan 9 0.69
Adem Gueven 5 0.38
Хокенстад Матс 1 0.08
Моберг Вегар 1 0.08
Martin Tangen Vinjor 1 0.08
Ludvig Langrekken 1 0.08
Jesper Grundt 1 0.08
Eric Taylor 1 0.08
Martin Hellan 1 0.08
Harald Holter 0 0
Герсон Ларс 0 0
Холме Фредрик 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Странде Кристиан 5 0
Claudio Braga 3 0
Marius Andresen2 2 0
Ian Hoffmann 2 0
Aksel Baran Potur 2 0
Alexander Haapnes 2 0
Faites Makosso 2 0
Хуссейн Адан Абадала 0 1
Гйесдал Хенрик 1 0
Sivert Haugli 1 0
Ilir Kukleci 1 0
Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Harald Holter 4 0
Joacim Holtan 2 0
Солнёрдал Оскар 2 0
Martin Hellan 2 0
Brage Pedersen 0 1
Vegard Hansen 1 0
Хокенстад Матс 1 0
Adem Gueven 1 0
Victor Grodaas 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Ludvig Langrekken 1 0
Холме Фредрик 1 0
Jesper Grundt 1 0
Marius Aamodt Eriksen 1 0
Eric Taylor 1 0

Результаты матчей

Мосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Конгсвингер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
1
Мосс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Конгсвингер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

4
13
Мосс
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Конгсвингер
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
4
31%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Пропущено

14
4
4 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
7
50%
0
0%
76-90

Забито

13
21
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
5
24%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
5
38%
4
19%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
11%
3
23%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 Согндаль - Мосс 2:0 Ранхейм - Мосс 2:1 Квик-Халден - Мосс 0:2
Мосс - Рёуфосс 1:0 Дробак/Фрон - Мосс 1:2 КФУМ - Мосс 4:2 Мосс - Осане 1:0 Хёдд - Мосс 1:1 Мосс - Санднес 1:0 Скейд - Мосс 2:2 Мосс - Дьерв 2:1 Мосс - Согндаль 1:2 Фредрикстад - Мосс 1:1 Мосс - ИК Старт 0:0 Мосс - Гроруд 3:0 Утсиктенс - Мосс 2:2 Конгсвингер - Мосс 0:1 Мьёндален - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0
Конгсвингер
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Осане - Конгсвингер 1:2 Йовик-Люн - Конгсвингер 3:3 Конгсвингер - Согндаль 1:0
Лиллехаммер - Конгсвингер 3:5 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 КФУМ - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Дьерв 2:1 Санднес - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Хёдд 0:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Брюне - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Конгсвингер - Мосс 0:1 Хам-Кам - Конгсвингер 2:4 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2

Результаты матчей

Мосс
Конгсвингер

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:2
3 раза 43%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мосс
Конгсвингер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
7
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 13 9 0 4 21 - 13 27
2.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
3.
КФУМ
 13 6 4 3 22 - 15 22
4.
ФК Кристиансунн
 13 6 4 3 23 - 19 22
5.
Согндаль
 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
8.
Мьёндален
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Дьерв
 13 5 3 5 19 - 19 18
10.
Мосс
 13 4 4 5 14 - 18 16
11.
Хёдд
 13 3 5 5 15 - 15 14
12.
Рёуфосс
 13 3 4 6 11 - 12 13
13.
Санднес
 13 3 4 6 18 - 19 13
14.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
15.
Скейд
 13 2 4 7 15 - 28 10
16.
Осане
 13 1 6 6 15 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
КФУМ
 7 4 2 1 14 - 7 14
4.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Мосс
 7 4 1 2 6 - 4 13
7.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
8.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
9.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Рёуфосс
 6 2 3 1 7 - 3 9
11.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Санднес
 7 2 2 3 11 - 10 8
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 6 0 3 3 9 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
КФУМ
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
ФК Кристиансунн
 6 1 3 2 7 - 11 6
11.
Осане
 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Санднес
 6 1 2 3 7 - 9 5
13.
Скейд
 7 1 2 4 9 - 15 5
14.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
16.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (2)
Мьёндален Kristian Lien 9
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 5
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Весь список
  • 55'
    Адем Гювен уходит с поля. Eric Taylor выходит вместо него
  • Желтая карточка
    53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    53'
    Aksel Baran Potur получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Victor Grodaas получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Joacim Holtan сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 25'
      Jesper Grundt сделал результативную передачу.
    • Желтая карточка
      13'
      Странде Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      13'
      Адем Гювен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Vegard Hansen получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Мосс 0:1 Конгсвингер онлайн

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