  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 13. Стадион: .
Осане
0:2
Первый тайм: 45+'
ФК Кристиансунн

Ход матча

28'
0:1
Стокке Беньямин
(Mikkel Rakneberg)
33'
0:2
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
(Картум Сандер Эрик)
Лучшие коэффициенты
Осане
Ничья
ФК Кристиансунн
7.30
4.70
4.00
Все Коэффициенты
30
Лисгард
Идар
6
Ola
Heltne
Nilsen
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
2
Martin
Ueland
22
Haakon
Sjaatil
18
Ole
Kallevaag
16
Didrik
Fredriksen
8
Emil
Sildnes
15
Sander
Eng
Strand
20
Stian
Nygaard
I
28
Mame
Mor
Ndiaye
30
Мбайе
Серинье
19
Коли
Алиу
5
Ульвестад
Дан
Петер
26
Виллиамсен
Макс
2
Нилсен
Снорре
21
Брохолм
Мариус
6
Хопмарк
Андреас
8
Картум
Сандер
Эрик
15
Mikkel
Rakneberg
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
9
Стокке
Беньямин
Осане
3-5-2
ФК Кристиансунн
3-5-2

История личных встреч

Осане
ФК Кристиансунн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
2:5
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

56
64

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mame Mor Ndiaye 6 0.46
Emil Sildnes 3 0.23
Stian Nygaard I 2 0.15
Sander Eng Strand 1 0.08
Haakon Sjaatil 1 0.08
Ларсен Кристоффер 0 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 0 0
Мюклебуст Эрлинг 0 0
Ole Kallevaag 0 0
Ola Heltne Nilsen 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стокке Беньямин 8 (1) 0.62
Leander Alvheim 4 0.31
Картум Сандер Эрик 3 0.23
Mikkel Rakneberg 3 0.23
Мава Мозес 2 0.15
Нилсен Снорре 1 0.08
Ульвестад Дан Петер 1 0.08
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.08
Ертсен Торгиль 0 0
Сивертсен Оскар 0 0
Конрадсен-Сейде Миккель 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 6 0
Sander Eng Strand 3 0
Стефенсен Кристоффер Нессе 2 0
Лисгард Идар 2 0
Sindre Austevoll 2 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 2 0
Mame Mor Ndiaye 2 0
Emil Sildnes 1 0
Stian Nygaard I 1 0
Didrik Fredriksen 1 0
Ole Kallevaag 1 0
Haakon Sjaatil 1 0
Mats Selmer Thornes 1 0
Ola Heltne Nilsen 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилсен Снорре 3 1
Картум Сандер Эрик 4 0
Ертсен Торгиль 3 0
Виллиамсен Макс 2 0
Ульвестад Дан Петер 1 0
Стокке Беньямин 1 0
Мава Мозес 1 0
Ярл Себастиан 1 0
Сивертсен Оскар 1 0
Конрадсен-Сейде Миккель 1 0
Брохолм Мариус 1 0
Leander Alvheim 1 0
Кристиан Михельсен 1 0

Результаты матчей

Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

8
2
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

3
16
Осане
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

11
18

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
6%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
1
5%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюне - Осане 1:2 КФУМ - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна - Осане 0:1
Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2
ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1

Результаты матчей

Осане
ФК Кристиансунн

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Осане
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
7
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 13 9 0 4 21 - 13 27
2.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 2:0 13 7 3 3 23 - 17 24
4.
КФУМ
 3:0 13 6 4 3 22 - 14 22
5.
Согндаль
 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
8.
Мьёндален
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Дьерв
 13 5 3 5 19 - 19 18
10.
Мосс
 0:1 13 4 4 5 14 - 18 16
11.
Хёдд
 13 3 5 5 15 - 15 14
12.
Рёуфосс
 1:0 13 3 4 6 11 - 12 13
13.
Санднес
 0:3 13 3 4 6 17 - 19 13
14.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
15.
Скейд
 0:1 13 2 4 7 15 - 28 10
16.
Осане
 0:2 13 1 5 7 13 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 1:0 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
КФУМ
 3:0 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Мосс
 0:1 7 4 1 2 6 - 4 13
7.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
8.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
9.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Рёуфосс
 1:0 6 2 3 1 7 - 3 9
11.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Санднес
 0:3 7 2 2 3 11 - 10 8
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 0:1 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 0:2 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 1:0 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
КФУМ
 3:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
11.
Осане
 0:2 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Санднес
 0:3 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Скейд
 0:1 7 1 2 4 9 - 15 5
14.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Рёуфосс
 1:0 7 1 1 5 4 - 9 4
16.
Мосс
 0:1 6 0 3 3 8 - 14 3
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 9
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 5
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Осане
Ничья
ФК Кристиансунн
7.30
4.70
4.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Осане 0:2 ФК Кристиансунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Осане
ФК Кристиансунн
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 