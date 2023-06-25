Тур: 13. Стадион: Aasane Arena.
0:2
Первый тайм: 45+'
Ход матча
28'
30
Лисгард
Идар
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
23 Lars Kilen
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
История личных встреч
Осане
ФК Кристиансунн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
56
64
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mame Mor Ndiaye
|6
|0.46
|Emil Sildnes
|3
|0.23
|Stian Nygaard I
|2
|0.15
|Sander Eng Strand
|1
|0.08
|Haakon Sjaatil
|1
|0.08
|Ларсен Кристоффер
|0
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|0
|0
|Мюклебуст Эрлинг
|0
|0
|Ole Kallevaag
|0
|0
|Ola Heltne Nilsen
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стокке Беньямин
|8 (1)
|0.62
|Leander Alvheim
|4
|0.31
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.23
|Mikkel Rakneberg
|3
|0.23
|Мава Мозес
|2
|0.15
|Нилсен Снорре
|1
|0.08
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.08
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.08
|Ертсен Торгиль
|0
|0
|Сивертсен Оскар
|0
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|6
|0
|Sander Eng Strand
|3
|0
|Стефенсен Кристоффер Нессе
|2
|0
|Лисгард Идар
|2
|0
|Sindre Austevoll
|2
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|2
|0
|Mame Mor Ndiaye
|2
|0
|Emil Sildnes
|1
|0
|Stian Nygaard I
|1
|0
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|Ole Kallevaag
|1
|0
|Haakon Sjaatil
|1
|0
|Mats Selmer Thornes
|1
|0
|Ola Heltne Nilsen
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилсен Снорре
|3
|1
|Картум Сандер Эрик
|4
|0
|Ертсен Торгиль
|3
|0
|Виллиамсен Макс
|2
|0
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0
|Стокке Беньямин
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Ярл Себастиан
|1
|0
|Сивертсен Оскар
|1
|0
|Конрадсен-Сейде Миккель
|1
|0
|Брохолм Мариус
|1
|0
|Leander Alvheim
|1
|0
|Кристиан Михельсен
|1
|0
Результаты матчей
Осане
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ФК Кристиансунн
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
8
2
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
3
16
Осане
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
ФК Кристиансунн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
11
18
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
22%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
4
44%
76-90
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
14%
1
6%
1-15
3
43%
1
6%
16-30
1
14%
3
19%
31-45
1
14%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
14%
6
38%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
29%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
13%
1
5%
1-15
5
33%
2
10%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
3
20%
5
24%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
6
29%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
3
19%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
3
19%
2
12%
31-45
3
19%
4
24%
46-60
3
19%
3
18%
61-75
4
25%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брюне - Осане 1:2 КФУМ - Осане 4:2 Осане - Конгсвингер 1:2 Фанна - Осане 0:1
Фредрикстад - Осане 2:1 Лоддефьёрд - Осане 2:3 Осане - ИК Старт 2:2 Мосс - Осане 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Ранхейм - Осане 3:2 Рёуфосс - Осане 0:0 Осане - КФУМ 1:1 Хёдд - Осане 1:1 Осане - Дьерв 1:2 Мьёндален - Осане 0:0 Осане - Брюне 2:2 Велес II - Осане 0:1 Осане - Юнкерен 4:1 Осане - Согндаль 1:1 Осане - Бранн 0:1
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФК Кристиансунн - Мосс 4:1 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 КФУМ - ФК Кристиансунн 2:0 Левангер - ФК Кристиансунн 0:2
ФК Кристиансунн - Скейд 2:2 Томрефьорд - ФК Кристиансунн 0:2 Дьерв - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Санднес - ФК Кристиансунн 1:1 ФК Кристиансунн - Брюне 3:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Конгсвингер 2:0 ИК Старт - ФК Кристиансунн 4:0 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Ландскруна - ФК Кристиансунн 0:1 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1
Результаты матчей
Осане
ФК Кристиансунн
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Осане
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
25
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
48
75
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|0
|4
|21 - 13
|27
|2.
|13
|6
|7
|0
|13 - 6
|25
|3.
|2:0
|13
|7
|3
|3
|23 - 17
|24
|4.
|3:0
|13
|6
|4
|3
|22 - 14
|22
|5.
|13
|6
|3
|4
|15 - 14
|21
|6.
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|7.
|13
|5
|5
|3
|28 - 22
|20
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|13
|5
|3
|5
|19 - 19
|18
|10.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|14 - 18
|16
|11.
|13
|3
|5
|5
|15 - 15
|14
|12.
|1:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 12
|13
|13.
|0:3
|13
|3
|4
|6
|17 - 19
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|15.
|0:1
|13
|2
|4
|7
|15 - 28
|10
|16.
|0:2
|13
|1
|5
|7
|13 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|2.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|3:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 6
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|8 - 5
|13
|6.
|0:1
|7
|4
|1
|2
|6 - 4
|13
|7.
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|8.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|13.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|0:2
|6
|0
|2
|4
|7 - 12
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|4
|0
|6 - 3
|13
|2.
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|3.
|1:0
|7
|4
|0
|3
|8 - 9
|12
|4.
|3:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|2:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|11.
|0:2
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|12.
|0:3
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|13.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|9 - 15
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|1:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|16.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|9
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|8
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|Мосс
|Странде Кристиан
|5
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4