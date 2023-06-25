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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Молде
1:0
Второй тайм: 80'
Хёугесунн
0'
1:0
39' Гол
Брюнхильдсен Ола
44' Желтая карточка
Лейте Бруно
57' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс

Ход матча

39'
Брюнхильдсен Ола
(Китолано Эрик)
1:0
44'
 
Лейте Бруно
57'
Хагельскьер Андерс
 
65'
Риса Бирк
Хагельскьер Андерс
 
71'
Niklas Odegard
Китолано Эрик
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 15 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 5
  • 0 Офсайды 3
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Молде
Ничья
Хёугесунн
1.27
8.19
9.80
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
26
Лейте
Бруно
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
Молде
3-5-2
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Молде
Хёугесунн

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

27 матчей

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.29

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.23

Среднее время на гол

84
73

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.41
1.26

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
71

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 5 0.42
Брюнхильдсен Ола 5 0.42
Грёдем Магнус 4 0.33
Линнес Мартин 3 0.25
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.25
Эйкрем Магнус 1 0.08
Эриксен Кристиан I 1 0.08
Хансен Беньямин 1 0.08
Niklas Odegard 1 0.08
Бериша Ветон 0 0
Хёуген Кристоффер 0 0
Китолано Эрик 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 (1) 0.27
Нжи Билал 2 0.18
Теркильдсен Петер 1 0.09
Санде Мадс 1 0.09
Лейте Бруно 1 0.09
Oscar Krusnell 1 0.09
Содерлунд Александер 0 0
Кристенсен Магнус 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйкрем Магнус 1 1
Брюнхильдсен Ола 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Бьорнбак Мартин 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Крюгор Кевин Мартин 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Sorry Diarra 1 0
Паязити Адрион 1 0

Результаты матчей

Молде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
1
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
6
Молде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

12
7

Голы по времени матча

Забито

16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
67%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

25
10
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
1
10%
1-15
5
20%
3
30%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
5
20%
1
10%
76-90

Пропущено

15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4
Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5 Молде - Русенборг 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3
Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0

Результаты матчей

Молде
Хёугесунн

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Молде
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
4
1.5
1
4
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
5
5
6
5
1.5
3
7
5
6
2.5
2
8
3
8
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Тромсё
 2:1 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Молде
 1:0 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 3:0 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Стабек
 1:2 11 4 3 4 15 - 19 15
9.
Одд
 0:0 12 3 5 4 8 - 11 14
10.
Русенборг
 0:3 12 3 4 5 14 - 18 13
11.
Хёугесунн
 0:1 11 3 3 5 10 - 16 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 0:0 11 2 2 7 10 - 26 8
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 1:0 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 1:2 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 2:1 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 0:3 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Одд
 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
10.
Хёугесунн
 0:1 5 2 2 1 8 - 7 8
11.
Хам-Кам
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 3:0 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 3:0 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Молде
 1:0 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Одд
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 0:1 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 1:2 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 0:3 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 0:0 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Лейте Бруно получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Китолано Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 81% завершится победой Молде.
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Молде
Ничья
Хёугесунн
1.27
8.19
9.80
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