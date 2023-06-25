Тур: 11. Стадион: Акер. Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0'
1:0
39' ГолБрюнхильдсен Ола
44' Желтая карточкаЛейте Бруно
57' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
Ход матча
39'
44'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
15 Удары в створ 0
-
6 Угловые 5
-
0 Офсайды 3
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Молде
Хёугесунн
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
27 матчей
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.29
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.23
Среднее время на гол
84
73
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.41
1.26
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
71
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|5
|0.42
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.42
|Грёдем Магнус
|4
|0.33
|Линнес Мартин
|3
|0.25
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.25
|Эйкрем Магнус
|1
|0.08
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.08
|Niklas Odegard
|1
|0.08
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Китолано Эрик
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.27
|Нжи Билал
|2
|0.18
|Теркильдсен Петер
|1
|0.09
|Санде Мадс
|1
|0.09
|Лейте Бруно
|1
|0.09
|Oscar Krusnell
|1
|0.09
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Бьорнбак Мартин
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Sorry Diarra
|1
|0
|Паязити Адрион
|1
|0
Результаты матчей
Молде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
1
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
6
Молде
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
2
67%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
25
10
10 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
2
8%
1
10%
1-15
5
20%
3
30%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
6
24%
1
10%
46-60
4
16%
2
20%
61-75
5
20%
1
10%
76-90
Пропущено
15
15
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
5
33%
4
27%
46-60
1
7%
3
20%
61-75
3
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4
Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5 Молде - Русенборг 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3
Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0
Результаты матчей
Молде
Хёугесунн
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Молде
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
14
24
14
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
55
65
37
56
28
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|32 - 9
|31
|2.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|26 - 20
|20
|5.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|6.
|3:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|8.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|8 - 11
|14
|10.
|0:3
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|11.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 26
|8
|16.
|11
|1
|1
|9
|7 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|13.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|0:3
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|5 - 20
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4