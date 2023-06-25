Тур: 11. Стадион: Акер. Зрители: 6125 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
0'
1:0
39' ГолБрюнхильдсен Ола
44' Желтая карточкаЛейте Бруно
57' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
84' Желтая карточкаЭскесен Юлиус
86' Желтая карточкаБрюнхильдсен Ола
90' Желтая карточкаБьорнбак Мартин
90' Желтая карточкаКарлстрём Якоб
90' Красная карточкаSorry Diarra
90'+8
Ход матча
39'
44'
84'
86'
90'
90'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 2
-
6 Угловые 6
-
0 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Санде МадсНападающий
-
99 Нжи БилалНападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 Mikkel Hope
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
История личных встреч
Молде
Хёугесунн
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
27 матчей
59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.77
1.29
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.23
Среднее время на гол
84
73
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.41
1.26
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
71
Бомбардиры внутри турнира
Молде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брейвик Эмиль
|5
|0.42
|Брюнхильдсен Ола
|5
|0.42
|Грёдем Магнус
|4
|0.33
|Линнес Мартин
|3
|0.25
|Маннсверк Сиверт
|3 (2)
|0.25
|Эйкрем Магнус
|1
|0.08
|Эриксен Кристиан I
|1
|0.08
|Хансен Беньямин
|1
|0.08
|Niklas Odegard
|1
|0.08
|Бериша Ветон
|0
|0
|Хёуген Кристоффер
|0
|0
|Китолано Эрик
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3 (1)
|0.27
|Нжи Билал
|2
|0.18
|Теркильдсен Петер
|1
|0.09
|Санде Мадс
|1
|0.09
|Лейте Бруно
|1
|0.09
|Oscar Krusnell
|1
|0.09
|Содерлунд Александер
|0
|0
|Кристенсен Магнус
|0
|0
Карточки
Молде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0
|Эйкрем Магнус
|1
|1
|Бьорнбак Мартин
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Бериша Ветон
|1
|0
|Хауган Эйрик
|1
|0
|Хансен Беньямин
|1
|0
|Карлстрём Якоб
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Магнус
|2
|1
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|1
|Sorry Diarra
|1
|1
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Эскесен Юлиус
|2
|0
|Oscar Krusnell
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Содерлунд Александер
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Сельвик Эгиль
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Лейте Бруно
|1
|0
|Теркильдсен Петер
|1
|0
|Паязити Адрион
|1
|0
Результаты матчей
Молде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
1
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
6
Молде
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
3
Волевые поражения
12
7
Голы по времени матча
Забито
17
3
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
67%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
33%
61-75
2
12%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90
Забито
26
10
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
8%
1
10%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
1
10%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
5
33%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Молде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4
Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5 Молде - Русенборг 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3
Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0
Результаты матчей
Молде
Хёугесунн
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Молде
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
23
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
24
15
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
56
66
38
57
29
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|12
|10
|1
|1
|32 - 10
|31
|2.
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|26 - 20
|20
|5.
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|8.
|12
|4
|4
|4
|9 - 11
|16
|9.
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|10.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|12 - 14
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|12.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|11
|2
|1
|8
|10 - 27
|7
|16.
|11
|1
|1
|9
|7 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|10.
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|13 - 5
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|9.
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|5
|0
|0
|5
|5 - 20
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4