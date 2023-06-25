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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 6125 Главный судья: Sivert Oeksnes Amland
Молде
1:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
39' Гол
Брюнхильдсен Ола
44' Желтая карточка
Лейте Бруно
57' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
84' Желтая карточка
Эскесен Юлиус
86' Желтая карточка
Брюнхильдсен Ола
90' Желтая карточка
Бьорнбак Мартин
90' Желтая карточка
Карлстрём Якоб
90' Красная карточка
Sorry Diarra
90'+8

Ход матча

39'
Брюнхильдсен Ола
(Китолано Эрик)
1:0
44'
 
Лейте Бруно
57'
Хагельскьер Андерс
 
64'
Риса Бирк
Хагельскьер Андерс
 
70'
Niklas Odegard
Китолано Эрик
 
79'
 
Эскесен Юлиус
Лейте Бруно
79'
 
Паязити Адрион
Кристенсен Магнус
84'
 
Эскесен Юлиус
85'
 
Claus Niyukuri
Anders Baertelsen
85'
 
Самуэльсен Мартин
Теркильдсен Петер
86'
Брюнхильдсен Ола
 
90'
Брюнхильдсен Ола
 
90'
Бьорнбак Мартин
 
90'
Карлстрём Якоб
 
90'
Кнутсон Эрлинг
Брейвик Эмиль
 
90'
Хауган Эйрик
 
90'
 
Sorry Diarra

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 6
  • 0 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Карлстрём
Якоб
4
Хансен
Беньямин
2
Бьорнбак
Мартин
25
Хагельскьер
Андерс
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
16
Брейвик
Эмиль
20
Эриксен
Кристиан
I
28
Хёуген
Кристоффер
10
Китолано
Эрик
11
Брюнхильдсен
Ола
1
Сельвик
Эгиль
4
Anders
Baertelsen
8
Крюгор
Кевин
Мартин
5
Реесе
Сёрен
7
Теркильдсен
Петер
6
Кристенсен
Магнус
26
Лейте
Бруно
3
Oscar
Krusnell
27
Санде
Мадс
99
Нжи
Билал
29
Sorry
Diarra
Молде
3-5-2
Хёугесунн
3-4-3

История личных встреч

Молде
Хёугесунн

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

82.4%
29.4%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
35.3%
17.6%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

27 матчей

59.3%
22.2%
18.5%
16 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

51.9%
29.6%
18.5%
14 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.6%
51.9%
18.5%
8 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

Т
0:1
Т
1:0
Т
1:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
0:3
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
Т
0:1
Т
1:0
К
0:2
Т
0:0
Т
0:0
Т
3:3
Т
0:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:5
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
5:0
Т
1:2
Т
2:1

Голы

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.77
1.29

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.23

Среднее время на гол

84
73

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.41
1.26

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
71

Бомбардиры внутри турнира

Молде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брейвик Эмиль 5 0.42
Брюнхильдсен Ола 5 0.42
Грёдем Магнус 4 0.33
Линнес Мартин 3 0.25
Маннсверк Сиверт 3 (2) 0.25
Эйкрем Магнус 1 0.08
Эриксен Кристиан I 1 0.08
Хансен Беньямин 1 0.08
Niklas Odegard 1 0.08
Бериша Ветон 0 0
Хёуген Кристоффер 0 0
Китолано Эрик 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 (1) 0.27
Нжи Билал 2 0.18
Теркильдсен Петер 1 0.09
Санде Мадс 1 0.09
Лейте Бруно 1 0.09
Oscar Krusnell 1 0.09
Содерлунд Александер 0 0
Кристенсен Магнус 0 0

Карточки

Молде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнхильдсен Ола 3 0
Эйкрем Магнус 1 1
Бьорнбак Мартин 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Линнес Мартин 1 0
Бериша Ветон 1 0
Хауган Эйрик 1 0
Хансен Беньямин 1 0
Карлстрём Якоб 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Риса Бирк 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 2 1
Крюгор Кевин Мартин 1 1
Sorry Diarra 1 1
Самуэльсен Мартин 2 0
Эскесен Юлиус 2 0
Oscar Krusnell 2 0
Нжи Билал 2 0
Содерлунд Александер 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Сельвик Эгиль 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Лейте Бруно 1 0
Теркильдсен Петер 1 0
Паязити Адрион 1 0

Результаты матчей

Молде
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
1
Молде
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хёугесунн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
6
Молде
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Хёугесунн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
3

Волевые поражения

12
7

Голы по времени матча

Забито

17
3
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
6%
0
0%
1-15
4
24%
2
67%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
33%
61-75
2
12%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
2
50%
1
13%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
11%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
27%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
5
45%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
9%
3
38%
76-90

Забито

26
10
11 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 5
2
8%
1
10%
1-15
5
19%
3
30%
16-30
4
15%
2
20%
31-45
6
23%
1
10%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
1
10%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
3
20%
1
6%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
2
13%
3
19%
31-45
5
33%
4
25%
46-60
1
7%
3
19%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Молде
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Одд - Молде 1:0 ФК Кристиансунн - Молде 0:1 Викинг - Молде 3:4 Молде - Эльверум 3:4
Мельхус - Молде 0:6 Молде - Саннефьёрд 5:0 Хёдд-2 - Молде 1:4 Сурнадаль - Молде 0:4 Олесунн - Молде 3:1 Молде - Брумунддал 7:1 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Флорё - Молде 2:0 Хам-Кам - Молде 0:4 Молде - Олесунн 3:0 Хёнефосс - Молде 6:2 Молде - Стабек 2:3 Молде - Рауфосс 2 4:0 Лиллестрём - Молде 2:1 Хам-Кам-2 - Молде 5:5 Молде - Русенборг 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Стур - Хёугесунн 1:3
Хёугесунн - Тромсё 1:2 Стол Йорпеланн - Хёугесунн 1:2 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Волеренга 1:1 Олесунн - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Стабек - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Хам-Кам 3:2 Бранн - Хёугесунн 3:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Санднес - Хёугесунн 0:3 Бранн - Хёугесунн 3:1 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Хёугесунн - Брюне 2:0

Результаты матчей

Молде
Хёугесунн

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Молде
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
3
2.5
2
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
5
6
6
6
1.5
3
8
5
7
2.5
2
9
3
9
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 12 10 1 1 32 - 10 31
2.
Тромсё
 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Одд
 12 4 4 4 9 - 11 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 11 4 2 5 12 - 14 14
11.
Русенборг
 12 3 4 5 14 - 18 13
12.
Хёугесунн
 11 3 3 5 10 - 16 12
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 11 2 1 8 10 - 27 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Стрёмсгодсет
 1:0 5 3 0 2 4 - 3 9
10.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
11.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 0:1 6 5 0 1 13 - 5 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Одд
 7 2 2 3 5 - 9 8
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 1:0 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Лейте Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Китолано Эрик сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Брюнхильдсен Ола бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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