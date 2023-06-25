Тур: 11. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 3902 Главный судья: Jan Morten Tennoey
0'
0:1
7' ГолKasper Waarst Hoegh
1:1
15' ГолYaw Paintsil
29' Желтая карточкаВангберг Симен
2:1
35' ПенальтиVegard Oestraat Erlien
Ход матча
7'
15'
1:1
29'
35'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
14 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
12
Томас
Саймон
24
Daniel
Bassi
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
- Основной состав
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Daniel BassiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Тромсё
Стабек
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
26
Голов в среднем за матч
1.18
1.73
Среднее время на гол
76
51
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
30
37
Голов в среднем за матч
1.15
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.64
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.27
|Yaw Paintsil
|2
|0.18
|Траоре Маи
|1
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.09
|Енссен Андерс
|1
|0.09
|Daniel Bassi
|1
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.45
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.27
|Кабран Кевин
|2
|0.18
|Педерсен Каспер
|1
|0.09
|Костадинов Калоян
|1
|0.09
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Bassi
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
3
2
Тромсё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
7
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
4
29%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
3
27%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
4
20%
1-15
3
30%
5
25%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
2
20%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1
Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3
Стабек
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1
Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1
Результаты матчей
Тромсё
Стабек
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|32 - 9
|31
|2.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|26 - 20
|20
|5.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|6.
|3:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|8.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|8 - 11
|14
|10.
|0:3
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|11.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 26
|8
|16.
|11
|1
|1
|9
|7 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|13.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|0:3
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|5 - 20
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4