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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Зрители: 3902 Главный судья: Jan Morten Tennoey
Тромсё
2:1
Второй тайм: 81'
Стабек
0'
0:1
7' Гол
Kasper Waarst Hoegh
1:1
15' Гол
Yaw Paintsil
29' Желтая карточка
Вангберг Симен
2:1
35' Пенальти
Vegard Oestraat Erlien

Ход матча

7'
0:1
Kasper Waarst Hoegh
15'
Yaw Paintsil
(Йенсен Рубен)
1:1
29'
 
Вангберг Симен
35'
Vegard Oestraat Erlien
2:1
40'
Jakob Napoleon Romsaas
Антонсен Кент-Аре
 
46'
 
Вальстад Николас
Aleksander Andresen
66'
 
Оттесен Стурла
Пахоник Тобиас
66'
 
Геэльмуйден Херман
Бакенга Мушага
71'
 
Пигнатель-Енссен Николас
Вангберг Симен
72'
Енссен Андерс
Эйванн Каспер
 
72'
Траоре Маи
Yaw Paintsil
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 14 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Тромсё
Ничья
Стабек
2.38
5.30
3.84
Все Коэффициенты
12
Томас
Саймон
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
24
Daniel
Bassi
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
8
Антонсен
Кент-Аре
15
Vegard
Oestraat
Erlien
21
Петтерссон
Исак
4
Вангберг
Симен
3
Несс Николай
6
Сковгор
Андреас
33
Пахоник
Тобиас
7
Хауген
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
14
Крогстад
Фредрик
20
Aleksander
Andresen
9
Бакенга
Мушага
69
Kasper
Waarst
Hoegh
Тромсё
3-4-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Тромсё
Стабек

19 матчей

68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

26 матчей

50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы

История матчей

Т
0:0
Т
0:3
Т
1:1
Т
0:1
ТМК
2:1
Т
0:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
0:3
Т
2:2
Т
0:3
Т
2:1
Т
0:2
ТМС
0:2
ТМК
0:2
Т
0:1
Т
3:0
Т
2:4
Т
3:3
Т
3:0
Т
0:1
Т
0:0
Т
2:0
Т
1:0
Т
2:4
Т
5:0

Голы

Всего голов

13
26

Голов в среднем за матч

1.18
1.73

Среднее время на гол

76
51

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

30
37

Голов в среднем за матч

1.15
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

78
63

Бомбардиры внутри турнира

Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vegard Oestraat Erlien 7 (2) 0.64
Вестерлунн Никлас 3 (1) 0.27
Yaw Paintsil 2 0.18
Траоре Маи 1 0.09
Гундерсен Йостейн 1 0.09
Енссен Андерс 1 0.09
Daniel Bassi 1 0.09
Антонсен Кент-Аре 0 0
Йенсен Рубен 0 0
Опсал Сакариас 0 0
Hilmir Mikaelsson 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kasper Waarst Hoegh 5 0.45
Бакенга Мушага 3 (1) 0.27
Кабран Кевин 2 0.18
Педерсен Каспер 1 0.09
Костадинов Калоян 1 0.09
Несс Николай 0 0
Крогстад Фредрик 0 0
Оттесен Стурла 0 0

Карточки

Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Псише Кристоф 2 0
Антонсен Кент-Аре 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Vegard Oestraat Erlien 2 0
Коскела Миика 2 0
Нильсен Лассе III 1 0
Вестерлунн Никлас 1 0
Траоре Маи 1 0
Daniel Bassi 1 0
Gaute Helstrup 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крогстад Фредрик 1 1
Сковгор Андреас 2 0
Пахоник Тобиас 0 1
Вангберг Симен 1 0
Бакенга Мушага 1 0
Несс Николай 1 0
Лукка Жонатан 1 0
Петтерссон Исак 1 0
Эдвардс Кертис 1 0
Kasper Waarst Hoegh 1 0
Геэльмуйден Херман 1 0

Результаты матчей

Тромсё
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

3
2
Тромсё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

8
7
Тромсё
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Стабек
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

6
14
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
4
29%
1-15
2
33%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
1
17%
3
21%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90

Забито

14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
7%
3
27%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
2
18%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

10
20
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
10%
4
20%
1-15
3
30%
5
25%
16-30
1
10%
1
5%
31-45
1
10%
2
10%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
2
20%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1
Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3
Стабек
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1
Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1

Результаты матчей

Тромсё
Стабек

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Тромсё
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Тромсё
 2:1 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Молде
 1:0 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 3:0 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Стабек
 1:2 11 4 3 4 15 - 19 15
9.
Одд
 0:0 12 3 5 4 8 - 11 14
10.
Русенборг
 0:3 12 3 4 5 14 - 18 13
11.
Хёугесунн
 0:1 11 3 3 5 10 - 16 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 0:0 11 2 2 7 10 - 26 8
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 1:0 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 1:2 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 2:1 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 0:3 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Одд
 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
10.
Хёугесунн
 0:1 5 2 2 1 8 - 7 8
11.
Хам-Кам
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 3:0 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 3:0 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Молде
 1:0 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Одд
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 0:1 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 1:2 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 0:3 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 0:0 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
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    Лучшие коэффициенты
    Тромсё
    Ничья
    Стабек
    2.38
    5.30
    3.84
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    Где смотреть матч Тромсё 2:1 Стабек онлайн

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