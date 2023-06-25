Тур: 11. Стадион: Romsaa Arena. Зрители: 3902 Главный судья: Jan Morten Tennoey
0'
0:1
7' ГолKasper Waarst Hoegh
1:1
15' ГолYaw Paintsil
29' Желтая карточкаВангберг Симен
2:1
35' ПенальтиVegard Oestraat Erlien
86' Красная карточкаKasper Waarst Hoegh
90'+6
Ход матча
7'
15'
1:1
29'
35'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
11 Удары в створ 5
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
12
Томас
Саймон
24
Daniel
Bassi
11
Йенсен
Рубен
17
Yaw
Paintsil
- Основной состав
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Daniel BassiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
-
17 Yaw PaintsilНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Траоре МаиНападающий
-
-
-
26 Malick Diouf
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
История личных встреч
Тромсё
Стабек
19 матчей
68.4%
31.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
15.8%
31.6%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
50%
26.9%
23.1%
13 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
46.2%
15.3%
10 побед 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
26
Голов в среднем за матч
1.18
1.73
Среднее время на гол
76
51
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
30
37
Голов в среднем за матч
1.15
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
78
63
Бомбардиры внутри турнира
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|0.64
|Вестерлунн Никлас
|3 (1)
|0.27
|Yaw Paintsil
|2
|0.18
|Траоре Маи
|1
|0.09
|Гундерсен Йостейн
|1
|0.09
|Енссен Андерс
|1
|0.09
|Daniel Bassi
|1
|0.09
|Антонсен Кент-Аре
|0
|0
|Йенсен Рубен
|0
|0
|Опсал Сакариас
|0
|0
|Hilmir Mikaelsson
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kasper Waarst Hoegh
|5
|0.45
|Бакенга Мушага
|3 (1)
|0.27
|Кабран Кевин
|2
|0.18
|Педерсен Каспер
|1
|0.09
|Костадинов Калоян
|1
|0.09
|Несс Николай
|0
|0
|Крогстад Фредрик
|0
|0
|Оттесен Стурла
|0
|0
Карточки
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Псише Кристоф
|2
|0
|Антонсен Кент-Аре
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|2
|0
|Коскела Миика
|2
|0
|Нильсен Лассе III
|1
|0
|Вестерлунн Никлас
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Daniel Bassi
|1
|0
|Gaute Helstrup
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крогстад Фредрик
|1
|1
|Kasper Waarst Hoegh
|1
|1
|Сковгор Андреас
|2
|0
|Пахоник Тобиас
|0
|1
|Вангберг Симен
|1
|0
|Бакенга Мушага
|1
|0
|Несс Николай
|1
|0
|Лукка Жонатан
|1
|0
|Петтерссон Исак
|1
|0
|Эдвардс Кертис
|1
|0
|Геэльмуйден Херман
|1
|0
Результаты матчей
Тромсё
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Стабек
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
3
3
Тромсё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Стабек
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
8
7
Тромсё
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Стабек
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
11
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
25%
1
20%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
29%
5
31%
1-15
2
29%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
3
19%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
3
43%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
4
67%
76-90
Забито
16
12
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
13%
4
33%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
11
22
6 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
2
18%
5
23%
1-15
3
27%
5
23%
16-30
1
9%
2
9%
31-45
1
9%
2
9%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
2
18%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Олесунн - Тромсё 2:3 Альта - Тромсё 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Тромсдален - Тромсё 1:1
Хёугесунн - Тромсё 1:2 ХИФ/Штайн - Тромсё 0:8 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Хам-Кам - Тромсё 1:2 Тромсё - Одд 0:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Тромсё - Викинг 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Тромсё - Молде 1:0 Тромсё - Хам-Кам 1:0 Тромсё - Лиллестрём 2:3 ИК Старт - Тромсё 1:1 Тромсё - СЯК Сейнайоки 3:3 Хёугесунн - Тромсё 2:3 Тромсё - КФУМ 1:1 Тромсё - ХИК 2:3
Стабек
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Стабек - Русенборг 2:2 Лиллестрём - Стабек 3:1 Хьельсос - Стабек 3:1 Стабек - Волеренга 2:1
Оссиден - Стабек 0:4 Бранн - Стабек 4:1 Стабек - Олесунн 1:0 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Молде - Стабек 2:3 Стабек - Бранн 0:2 Стабек - Хёугесунн 3:0 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Стабек - Одд 0:0 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Конгсвингер - Стабек 1:1 Стабек - Молде 1:1 Стабек - Брюне 5:0 Стабек - Мьёндален 1:0 Стабек - Дьерв 0:0 Русенборг - Стабек 1:1
Результаты матчей
Тромсё
Стабек
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Тромсё
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
65
47
110
29
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4