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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Русенборг
0:3
Второй тайм: 79'
Сарпсборг-08
0'
6' Желтая карточка
Вишне Эйрик
6' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
0:1
22' Гол
Майгор Миккел
0:2
24' Гол
Вишне Эйрик
45' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
0:3
45' Гол
Упсет Кристиан

Ход матча

6'
 
Вишне Эйрик
6'
Шелбред Пер-Сильян
 
22'
0:1
Майгор Миккел
(Андерсен Йеппе)
24'
0:2
Вишне Эйрик
(Лундквист Рамон-Паскаль)
45'
Йенссен Ульрик
 
45'
0:3
Упсет Кристиан
46'
Сэтер Оле Кристиан
Oscar Aga
 
46'
Sverre Halseth Nypan
Шелбред Пер-Сильян
 
59'
Ингасон Кристаль-Мани
Нельсон Джейден
 
64'
 
Квиле Сигур
Торп Виктор
64'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
Скиппер Антон
72'
Morten Bjoerlo
Скарсем Олаус
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 7
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 250 Количество передач 199
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Сарпсборг-08
37.00
3.75
3.43
Все Коэффициенты
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
5
Шелбред
Пер-Сильян
10
Хольсе
Карло
29
Oscar
Aga
11
Нельсон
Джейден
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Русенборг
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Сарпсборг-08

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:3
Т
1:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
5:2
К
2:0
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:2

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.55
1.6

Среднее время на гол

35
56

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.17
Хольсе Карло 2 0.17
Morten Bjoerlo 2 0.17
Скарсем Олаус 2 0.17
Oscar Aga 1 0.08
Sverre Halseth Nypan 1 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.08
Перейра Адриан 1 0.08
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.08
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 3 0.27
Утвик Бьорн 3 0.27
Упсет Кристиан 3 0.27
Солтведт Йоахим 2 0.18
Торп Виктор 2 0.18
Вишне Эйрик 1 0.09
Christopher Bonsu Baah 1 0.09
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Тибблинг Симон 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Morten Bjoerlo 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

2
5
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
6
46%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Пропущено

16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
25%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1
Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5
Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3

Результаты матчей

Русенборг
Сарпсборг-08

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
4
6
1
10
2.5
1
9
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Тромсё
 2:1 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Молде
 1:0 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 3:0 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Стабек
 1:2 11 4 3 4 15 - 19 15
9.
Одд
 0:0 12 3 5 4 8 - 11 14
10.
Русенборг
 0:3 12 3 4 5 14 - 18 13
11.
Хёугесунн
 0:1 11 3 3 5 10 - 16 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 0:0 11 2 2 7 10 - 26 8
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 1:0 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 1:2 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 2:1 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 0:3 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
9.
Одд
 0:0 5 2 2 1 4 - 2 8
10.
Хёугесунн
 0:1 5 2 2 1 8 - 7 8
11.
Хам-Кам
 0:0 6 2 2 2 5 - 6 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 3:0 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 2:1 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 3:0 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Молде
 1:0 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Одд
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 0:1 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 1:2 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 0:3 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 0:0 5 0 0 5 5 - 20 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
Весь список
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      Судья начинает матч
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    Русенборг
    Ничья
    Сарпсборг-08
    37.00
    3.75
    3.43
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