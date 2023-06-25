Тур: 11. Стадион: Леркендаль. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:3
Второй тайм: 79'
0'
6' Желтая карточкаВишне Эйрик
6' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
0:1
22' ГолМайгор Миккел
0:2
24' ГолВишне Эйрик
45' Желтая карточкаЙенссен Ульрик
0:3
45' ГолУпсет Кристиан
Ход матча
6'
22'
0:1
24'
45'
45'
0:3
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 7
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
250 Количество передач 199
-
56 Владение мячом, % 44
10
Хольсе
Карло
29
Oscar
Aga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоНападающий
-
29 Oscar AgaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Торп ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Leander Oy
-
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
История личных встреч
Русенборг
Сарпсборг-08
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
2.55
1.6
Среднее время на гол
35
56
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.18
Среднее время на гол
90
76
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.81
1.38
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
65
Бомбардиры внутри турнира
Русенборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нельсон Джейден
|2
|0.17
|Хольсе Карло
|2
|0.17
|Morten Bjoerlo
|2
|0.17
|Скарсем Олаус
|2
|0.17
|Oscar Aga
|1
|0.08
|Sverre Halseth Nypan
|1
|0.08
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.08
|Перейра Адриан
|1
|0.08
|Хенриксен Маркус
|1 (1)
|0.08
|Рейтан Эрленд Даль
|0
|0
|Тагсет Эдвард
|0
|0
|Садику Агон
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майгор Миккел
|3
|0.27
|Утвик Бьорн
|3
|0.27
|Упсет Кристиан
|3
|0.27
|Солтведт Йоахим
|2
|0.18
|Торп Виктор
|2
|0.18
|Вишне Эйрик
|1
|0.09
|Christopher Bonsu Baah
|1
|0.09
|Лундквист Рамон-Паскаль
|0
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|0
|0
|Андерсен Йеппе
|0
|0
|Тибблинг Симон
|0
|0
Карточки
Русенборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенриксен Маркус
|3
|0
|Рейтан Эрленд Даль
|3
|0
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|1
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Samuel Rogers
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Перейра Адриан
|2
|0
|Корник Лео
|2
|0
|Торвальдссон Исак
|2
|0
|Morten Bjoerlo
|1
|0
|Скарсем Олаус
|1
|0
|Бёркеейет Тобиас
|1
|0
|Вяянянен Сантери
|1
|0
|Нельсон Джейден
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сколевик Стеффен
|4
|0
|Christopher Bonsu Baah
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|1
|1
|Майгор Миккел
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Торп Виктор
|1
|0
|Скиппер Антон
|1
|0
Результаты матчей
Русенборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
2
5
Русенборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
5
63%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
43%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
29%
76-90
Забито
13
13
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
23%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
6
46%
3
23%
46-60
2
15%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Пропущено
16
10
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
4
25%
3
30%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
2
13%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1
Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5
Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3
Результаты матчей
Русенборг
Сарпсборг-08
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Русенборг
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
15
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
73
38
46
110
19
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|10
|1
|0
|32 - 9
|31
|2.
|2:1
|11
|7
|2
|2
|16 - 11
|23
|3.
|12
|6
|3
|3
|24 - 15
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|26 - 20
|20
|5.
|1:0
|12
|6
|1
|5
|25 - 16
|19
|6.
|3:0
|11
|5
|3
|3
|15 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|8.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|15 - 19
|15
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|8 - 11
|14
|10.
|0:3
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|11.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|13.
|10
|3
|1
|6
|14 - 17
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|12 - 15
|9
|15.
|0:0
|11
|2
|2
|7
|10 - 26
|8
|16.
|11
|1
|1
|9
|7 - 23
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|19 - 5
|16
|2.
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|1:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|19 - 11
|13
|5.
|1:2
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|6.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|0:3
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|11 - 9
|9
|9.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|10.
|0:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|12.
|4
|2
|1
|1
|9 - 3
|7
|13.
|3:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|16.
|5
|1
|0
|4
|7 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|2:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|3.
|3:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|8.
|1:0
|6
|2
|0
|4
|10 - 10
|6
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 11
|5
|11.
|0:1
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|12.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 15
|3
|13.
|0:3
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|3 - 12
|2
|15.
|5
|0
|0
|5
|1 - 12
|0
|16.
|0:0
|5
|0
|0
|5
|5 - 20
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4