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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Русенборг
0:3
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
6' Желтая карточка
Вишне Эйрик
6' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
0:1
22' Гол
Майгор Миккел
0:2
24' Гол
Вишне Эйрик
45' Желтая карточка
Йенссен Ульрик
0:3
45' Гол
Упсет Кристиан
90'+5

Ход матча

6'
 
Вишне Эйрик
6'
Шелбред Пер-Сильян
 
22'
0:1
Майгор Миккел
(Андерсен Йеппе)
24'
0:2
Вишне Эйрик
(Лундквист Рамон-Паскаль)
45'
Йенссен Ульрик
 
45'
0:3
Упсет Кристиан
46'
Сэтер Оле Кристиан
Oscar Aga
 
46'
Sverre Halseth Nypan
Шелбред Пер-Сильян
 
59'
Ингасон Кристаль-Мани
Нельсон Джейден
 
64'
 
Квиле Сигур
Торп Виктор
64'
 
Мартинссон-Нгуали Серж
Скиппер Антон
72'
Morten Bjoerlo
Скарсем Олаус
 
80'
 
Тибблинг Симон
Упсет Кристиан
81'
 
Gustav Mogensen
Christopher Bonsu Baah
81'
 
Peter Reinhardsen
Вишне Эйрик
87'
Samuel Rogers
Хенриксен Маркус
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 472 Количество передач 478
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Хансен
Андре
2
Рейтан
Эрленд
Даль
7
Хенриксен
Маркус
23
Йенссен
Ульрик
20
Тагсет
Эдвард
21
Скарсем
Олаус
6
Вяянянен
Сантери
5
Шелбред
Пер-Сильян
10
Хольсе
Карло
29
Oscar
Aga
11
Нельсон
Джейден
21
Кристиансен
Андерс
II
32
Вишне
Эйрик
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
29
Торп
Виктор
8
Андерсен
Йеппе
90
Christopher
Bonsu
Baah
10
Лундквист
Рамон-Паскаль
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Русенборг
4-3-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Русенборг
Сарпсборг-08

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

38.1%
42.9%
19%
8 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Т
2:3
Т
1:1
Т
1:3
Т
0:1
Т
1:2
Т
5:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
2:2
Т
5:2
К
2:0
Т
3:2
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:1
Т
1:2
Т
4:2

Голы

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

2.55
1.6

Среднее время на гол

35
56

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.18

Среднее время на гол

90
76

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.81
1.38

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
65

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нельсон Джейден 2 0.17
Хольсе Карло 2 0.17
Morten Bjoerlo 2 0.17
Скарсем Олаус 2 0.17
Oscar Aga 1 0.08
Sverre Halseth Nypan 1 0.08
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.08
Перейра Адриан 1 0.08
Хенриксен Маркус 1 (1) 0.08
Рейтан Эрленд Даль 0 0
Тагсет Эдвард 0 0
Садику Агон 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майгор Миккел 3 0.27
Утвик Бьорн 3 0.27
Упсет Кристиан 3 0.27
Солтведт Йоахим 2 0.18
Торп Виктор 2 0.18
Вишне Эйрик 1 0.09
Christopher Bonsu Baah 1 0.09
Лундквист Рамон-Паскаль 0 0
Мартинссон-Нгуали Серж 0 0
Андерсен Йеппе 0 0
Тибблинг Симон 0 0

Карточки

Русенборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенриксен Маркус 3 0
Рейтан Эрленд Даль 3 0
Тагсет Эдвард 3 0
Шелбред Пер-Сильян 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Samuel Rogers 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Перейра Адриан 2 0
Корник Лео 2 0
Торвальдссон Исак 2 0
Morten Bjoerlo 1 0
Скарсем Олаус 1 0
Бёркеейет Тобиас 1 0
Вяянянен Сантери 1 0
Нельсон Джейден 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сколевик Стеффен 4 0
Christopher Bonsu Baah 3 0
Андерсен Йеппе 1 1
Майгор Миккел 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Торп Виктор 1 0
Скиппер Антон 1 0

Результаты матчей

Русенборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Русенборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

2
5
Русенборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
63%
3
30%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
3
30%
76-90

Пропущено

9
3
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
4
40%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
2
29%
76-90

Забито

13
16
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
5
31%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
6
46%
3
19%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Пропущено

19
10
13 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
4
21%
3
30%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
2
11%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Русенборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Стабек - Русенборг 2:2 Русенборг - Хам-Кам 4:0 Стйордалс Блинк - Русенборг 2:1 Бранн - Русенборг 3:1
Тригг/Лейд - Русенборг 0:1 Русенборг - Хёугесунн 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Русенборг - Волеренга 1:3 Русенборг - Бранн 0:2 Одд - Русенборг 0:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Молде - Русенборг 1:1 Русенборг - Викинг 1:0 Русенборг - Конгсвингер 2:1 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Викинг - Русенборг 2:0 Русенборг - Олесунн 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 3:2 Саннефьёрд - Русенборг 0:1
Сарпсборг-08
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 3:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:1 Фригг - Сарпсборг-08 3:5
Сарпсборг-08 - Олесунн 3:1 Фуннефосс/Вормсунн - Сарпсборг-08 1:3 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Стабек - Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Одд 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 - Стабек 2:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Сарпсборг-08 - Мосс 4:0 Одд - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3

Результаты матчей

Русенборг
Сарпсборг-08

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Русенборг
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
6
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
3
3
9
1.5
5
6
1
11
2.5
2
9
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 10 1 1 32 - 11 31
2.
Тромсё
 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Одд
 12 4 4 4 9 - 11 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
11.
Русенборг
 12 3 4 5 14 - 18 13
12.
Хёугесунн
 11 3 3 5 10 - 16 12
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 11 2 1 8 10 - 27 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
9.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
11.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Одд
 7 2 2 3 5 - 9 8
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Упсет Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Йенссен Ульрик получил желтую карточку от судьи
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