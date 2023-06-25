Тур: 11. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Крингстад Сигурд
2:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолБраут-Брюнес Джонатан
82' Желтая карточкаВалсвик Густав
87' Желтая карточкаСтеневик Халлдор
2:0
90' ГолГулликсен Тобиас
90'+7
Ход матча
45'
82'
87'
90'
2:0
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
253 Количество передач 660
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сетра МортенВратарь
- Защитник
-
18 Боаэн ЭрнестЗащитник
-
14 Энерсен ОлеПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Кубр ЛукасПолузащитник
-
23 Кьяер ЙеппеПолузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед
23 матча
34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.69
2.1
Среднее время на гол
53
42
Всего голов
27
24
Голов в среднем за матч
2.7
1.85
Среднее время на гол
33
48
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
2.13
1.96
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
42
46
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браут-Брюнес Джонатан
|3
|0.27
|Менерт Маркус
|3
|0.27
|Валсвик Густав
|2
|0.18
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0.09
|Стенгель Херман
|1 (1)
|0.09
|Ипалибо Джек
|1
|0.09
|Ханссен Сондре
|1
|0.09
|Красники Крешник
|0
|0
|Jostein Ekeland
|0
|0
|Гулликсен Тобиас
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|12 (1)
|1
|Мумбанья Фарис
|8
|0.67
|Грёнбек Альберт
|4
|0.33
|Ветлесен Уго
|3
|0.25
|Мугиша Джоэл
|3
|0.25
|Берг Патрик
|1
|0.08
|Сёрли Сондре
|1
|0.08
|Сёренсен Адам
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гулликсен Тобиас
|3
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Jonas Torrissen Therkelsen
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Валсвик Густав
|1
|0
|Стенгель Херман
|1
|0
|Ресхольт-Мюра Вильяр
|1
|0
|Лейфссон Ари
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Менерт Маркус
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Дансо Эммануэл
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Мумбанья Фарис
|3
|0
|Лоде Мариус
|1
|1
|Пеллегрино Амаль
|2
|0
|Грёнбек Альберт
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Берг Патрик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
0
Стрёмсгодсет
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
3
19
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
4
19
Голы по времени матча
Забито
3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
19
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
50%
2
11%
61-75
2
25%
7
37%
76-90
Пропущено
11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
20%
76-90
Забито
11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
0
0%
7
22%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
4
36%
2
6%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
5
45%
4
13%
61-75
2
18%
7
22%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2
Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
28
19
74
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|7 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Одд
|Валлем Конрад
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4