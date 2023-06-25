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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Крингстад Сигурд
Стрёмсгодсет
2:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
1:0
45' Гол
Браут-Брюнес Джонатан
82' Желтая карточка
Валсвик Густав
87' Желтая карточка
Стеневик Халлдор
2:0
90' Гол
Гулликсен Тобиас
90'+7

Ход матча

21'
 
Элабделлауи Омар
Вембангомо Брис
45'
Браут-Брюнес Джонатан
(Вильсвик Ларс-Кристофер)
1:0
70'
 
Бьортуфт Один Лурас
Лоде Мариус
70'
 
Зугеля Нино
Мугиша Джоэл
74'
Jonas Torrissen Therkelsen
Дансо Эммануэл
 
82'
Валсвик Густав
 
85'
 
Фет Сондре
Ветлесен Уго
87'
Стеневик Халлдор
 
87'
Энерсен Оле
Менерт Маркус
 
87'
Albert Palmberg Thorsen
Браут-Брюнес Джонатан
 
90'
Гулликсен Тобиас
2:0

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 253 Количество передач 660
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
20
Дансо
Эммануэл
7
Стеневик
Халлдор
77
Менерт
Маркус
17
Гулликсен
Тобиас
9
Браут-Брюнес
Джонатан
12
Хайкин
Никита
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
2
Лоде
Мариус
30
Сёренсен
Адам
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Стрёмсгодсет
3-4-3
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 10 побед

23 матча

34.8%
13%
52.2%
8 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

34.8%
26.1%
39.1%
8 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
21.7%
43.5%
8 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

Т
2:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
7:2
Т
1:2
Т
3:2
ТМК
0:5
Т
1:3
Т
2:0
ТМК
0:5
Т
4:0
Т
2:2
ТМК
2:1
Т
4:2
Т
2:0
Т
3:1
Т
3:5
Т
0:4
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:0
Т
3:2
Т
1:2

Голы

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.69
2.1

Среднее время на гол

53
42

Всего голов

27
24

Голов в среднем за матч

2.7
1.85

Среднее время на гол

33
48

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

2.13
1.96

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

42
46

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браут-Брюнес Джонатан 3 0.27
Менерт Маркус 3 0.27
Валсвик Густав 2 0.18
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.09
Стенгель Херман 1 (1) 0.09
Ипалибо Джек 1 0.09
Ханссен Сондре 1 0.09
Красники Крешник 0 0
Jostein Ekeland 0 0
Гулликсен Тобиас 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 12 (1) 1
Мумбанья Фарис 8 0.67
Грёнбек Альберт 4 0.33
Ветлесен Уго 3 0.25
Мугиша Джоэл 3 0.25
Берг Патрик 1 0.08
Сёрли Сондре 1 0.08
Сёренсен Адам 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Эспейор Рунар 0 0
Вембангомо Брис 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулликсен Тобиас 3 0
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Jonas Torrissen Therkelsen 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Лейфссон Ари 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Менерт Маркус 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Дансо Эммануэл 1 0
Joergen Isnes 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Мумбанья Фарис 3 0
Лоде Мариус 1 1
Пеллегрино Амаль 2 0
Грёнбек Альберт 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Берг Патрик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
0
Стрёмсгодсет
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Будё-Глимт
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

3
19
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Будё-Глимт
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
4

Волевые поражения

4
19

Голы по времени матча

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
33%
2
15%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
19
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
3
16%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
25%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
4
50%
2
11%
61-75
2
25%
7
37%
76-90

Пропущено

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
1
20%
76-90

Забито

11
32
4 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
0
0%
7
22%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
4
36%
2
6%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
5
45%
4
13%
61-75
2
18%
7
22%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
5
36%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волеренга - Стрёмсгодсет 0:1 Вард Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:4 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2 Эик-Тенсберг - Стрёмсгодсет 1:2
Одд - Стрёмсгодсет 1:1 Хеминг - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 1:0 Молде - Стрёмсгодсет 3:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Стрёмсгодсет - Тромсё 0:1 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 2:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3 Стрёмсгодсет - Олесунн 1:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Волеренга - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Сарпсборг-08 0:2 Одд - Стрёмсгодсет 1:0 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3 Конгсвингер - Стрёмсгодсет 2:2
Будё-Глимт
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Будё-Глимт - Хам-Кам 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Волеренга - Будё-Глимт 1:3 Юнкерен - Будё-Глимт 1:2
Будё-Глимт - Викинг 5:1 Мушёэн - Будё-Глимт 0:3 Тромсё - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Русенборг 3:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Молде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
3
5 раз 45%
2
4 раза 36%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
1
9
2.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 12 10 1 1 32 - 11 31
2.
Тромсё
 11 7 2 2 16 - 11 23
3.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Молде
 12 6 1 5 25 - 16 19
6.
Сарпсборг-08
 11 5 3 3 15 - 11 18
7.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
8.
Одд
 12 4 4 4 9 - 11 16
9.
Стабек
 11 4 3 4 15 - 19 15
10.
Стрёмсгодсет
 11 4 2 5 13 - 14 14
11.
Русенборг
 12 3 4 5 14 - 18 13
12.
Хёугесунн
 11 3 3 5 10 - 16 12
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 11 2 1 8 10 - 27 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Молде
 6 4 1 1 15 - 6 13
4.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
5.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
6.
Тромсё
 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Русенборг
 7 3 1 3 8 - 9 10
8.
Стрёмсгодсет
 5 3 0 2 5 - 3 9
9.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
10.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
11.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
12.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хам-Кам
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 0 1 13 - 6 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Одд
 7 2 2 3 5 - 9 8
6.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
8.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
9.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
10.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
11.
Хёугесунн
 6 1 1 4 2 - 9 4
12.
Стабек
 5 1 0 4 6 - 15 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 7 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Одд Валлем Конрад 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
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