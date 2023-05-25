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Кубок Либертадорес
2023

Тур: 4.
Патронато Парана
0:2
Второй тайм: 90+'
Олимпия Асунсьон
0'
2' Желтая карточка
Торрес Иван
0:1
9' Гол
Торрес Иван
34' Желтая карточка
Доминго Николас
45' Желтая карточка
Солис Насарено
45' Желтая карточка
Luis Zarate
45' Желтая карточка
Jorge Valdez II
0:2
76' Гол
Diego Torres
90' Желтая карточка
Joel Ghiraldello
1
Julio
Salva
23
Matias
Ruiz
Diaz
13
Охеда
Серхио
29
Cristian
Leandro
Gonzalez
3
Facundo
Cobos
10
Jorge
Valdez
II
5
Доминго
Николас
28
Солис
Насарено
16
Хуан
Пабло
Баринага
7
Juan
Esquivel
34
Mateo
Levato
1
Gaston
Oliveira
23
Романа
Джохан
2
Luis
Zarate
15
Mateo
Gamarra
29
Саласар
Виктор
36
Facundo
Zavala
3
Сильва
Алехандро
27
Ramon
Martinez
III
11
Торрес
Иван
14
Кардосо
Фернандо
7
Hugo
Fernandez
Патронато Парана
4-2-3-1
Олимпия Асунсьон
3-4-1-2

История личных встреч

Патронато Парана
Олимпия Асунсьон

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КЛ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Levato 2 0.5
Juan Esquivel 2 0.5
Охеда Серхио 1 0.25
Олимпия Асунсьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фернандо 2 0.5
Diego Torres 1 0.25
Торрес Иван 1 0.25
Facundo Bruera 1 0.25
Guillermo Paiva 1 0.25

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доминго Николас 2 0
Солис Насарено 2 0
Alexander Sosa 2 0
Fabio Vazquez 1 0
Cristian Leandro Gonzalez 1 0
Jorge Valdez II 1 0
Lautaro Geminiani 1 0
Matias Ruiz Diaz 1 0
Mateo Levato 1 0
Juan Esquivel 1 0
Олимпия Асунсьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Romero 1 1
Кардосо Фернандо 1 0
Ортис Ричард 1 0
Торрес Иван 1 0
Саласар Виктор 1 0
Guillermo Paiva 1 0
Facundo Zavala 1 0
Mateo Gamarra 1 0
Luis Zarate 1 0

Результаты матчей

Патронато Парана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Патронато Парана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Тельмо - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Темперлей 3:1 Сан-Мартин Тукуман - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Мелгар 4:1
Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2 Химназия Мендоса - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Альварадо 6:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Фландрия - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Дефенсорес Юнидос - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Гильермо Браун 0:0 Патронато Парана - Химназия и Тиро 2:0
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0
Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 3:1

Результаты матчей

Патронато Парана
Олимпия Асунсьон

Точный счет

1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Патронато Парана
Олимпия Асунсьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 4 3 1 0 8 - 4 10
2.
Олимпия Асунсьон
 2:0 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Патронато Парана
 0:2 4 1 0 3 5 - 6 3
4.
Мелгар
 4 0 1 3 3 - 9 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 2 1 1 0 5 - 3 4
2.
Олимпия Асунсьон
 2:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Патронато Парана
 0:2 3 1 0 2 5 - 5 3
4.
Мелгар
 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Насьональ II
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Олимпия Асунсьон
 2:0 3 1 2 0 5 - 3 5
3.
Патронато Парана
 0:2 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Мелгар
 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка

Топ бомбардиров
Атлетико Насьональ II Пабон Дорлан 6
Флуминенсе Кано Херман 5
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 3
Ливерпуль Монтевидео Бентанкур Рубен 3
Коринтианс Roger I 3
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Паранаэнсе Thiago Heleno 1 3
Аргентинос Хуниорс Lucas Villalba 1 3
Альянса Лима Кастильо Хесус 4
Бока Хуниорс Ронкалья Факундо 1 2
Расинг Авельянеда Ауче Габриэль 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    49'
    Jorge Valdez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    48'
    Luis Zarate получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Солис Насарено получил желтую карточку от судьи
  • 37'
    Саласар Виктор уходит с поля. Diego Torres выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Патронато Парана
    Ничья
    Олимпия Асунсьон
    2.71
    3.95
    2.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Патронато Парана 0:2 Олимпия Асунсьон онлайн

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