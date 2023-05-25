Тур: 4.
0:2
Второй тайм: 90+'
0'
2' Желтая карточкаТоррес Иван
0:1
9' ГолТоррес Иван
34' Желтая карточкаДоминго Николас
45' Желтая карточкаСолис Насарено
45' Желтая карточкаLuis Zarate
45' Желтая карточкаJorge Valdez II
0:2
76' ГолDiego Torres
90' Желтая карточкаJoel Ghiraldello
Ход матча
2'
9'
0:1
34'
45'
45'
45'
76'
0:2
90'
Прогноз на матч от Liveresult
13
Охеда
Серхио
34
Mateo
Levato
11
Торрес
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Охеда СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Mateo LevatoНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Walter Otta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Торрес ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
33 Allan Wlk
-
-
-
-
-
31 Alex Franco
-
-
35 Diego Torres
-
-
-
Главный тренер: Diego Aguirre
История личных встреч
Патронато Парана
Олимпия Асунсьон
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Levato
|2
|0.5
|Juan Esquivel
|2
|0.5
|Охеда Серхио
|1
|0.25
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Фернандо
|2
|0.5
|Diego Torres
|1
|0.25
|Торрес Иван
|1
|0.25
|Facundo Bruera
|1
|0.25
|Guillermo Paiva
|1
|0.25
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доминго Николас
|2
|0
|Солис Насарено
|2
|0
|Alexander Sosa
|2
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Cristian Leandro Gonzalez
|1
|0
|Jorge Valdez II
|1
|0
|Lautaro Geminiani
|1
|0
|Matias Ruiz Diaz
|1
|0
|Mateo Levato
|1
|0
|Juan Esquivel
|1
|0
Олимпия Асунсьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Manuel Romero
|1
|1
|Кардосо Фернандо
|1
|0
|Ортис Ричард
|1
|0
|Торрес Иван
|1
|0
|Саласар Виктор
|1
|0
|Guillermo Paiva
|1
|0
|Facundo Zavala
|1
|0
|Mateo Gamarra
|1
|0
|Luis Zarate
|1
|0
Результаты матчей
Патронато Парана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Патронато Парана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Патронато Парана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Олимпия Асунсьон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
40%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
2
40%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сан-Тельмо - Патронато Парана 3:1 Патронато Парана - Темперлей 3:1 Сан-Мартин Тукуман - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Мелгар 4:1
Патронато Парана - Нуэва Чикаго 0:0 Олл Бойз - Патронато Парана 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Эстудиантес Рио-Куарто 1:1 Дефенсорес де Бельграно - Патронато Парана 2:0 Патронато Парана - Атлетико Насьональ II 1:2 Депортиво Морон - Патронато Парана 0:1 Патронато Парана - Атлетико Гуэмес 1:2 Химназия Мендоса - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Альварадо 6:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Фландрия - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:2 Дефенсорес Юнидос - Патронато Парана 1:1 Патронато Парана - Гильермо Браун 0:0 Патронато Парана - Химназия и Тиро 2:0
Олимпия Асунсьон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Либертад - Олимпия Асунсьон 1:0 Олимпия Асунсьон - Хенераль Кабальеро ХЛМ 1:1 Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 2:2 Гуайрена - Олимпия Асунсьон 1:0
Атлетико Насьональ II - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Спортиво Триниденсе 1:1 Такуари - Олимпия Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон - Патронато Парана 1:0 Олимпия Асунсьон - Насьональ Асунсьон 0:1 Спортиво Лукеньо - Олимпия Асунсьон 1:0 Ресистенсия - Олимпия Асунсьон 0:3 Мелгар - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Гуарани Асунсьон 0:1 Спортиво Амелиано - Олимпия Асунсьон 2:2 Олимпия Асунсьон - Либертад 2:1 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Олимпия Асунсьон 1:2 Насьональ Асунсьон - Олимпия Асунсьон 1:1 Олимпия Асунсьон - Серро Портеньо 2:2 Олимпия Асунсьон - Гуайрена 1:1 Спортиво Триниденсе - Олимпия Асунсьон 3:1
Результаты матчей
Патронато Парана
Олимпия Асунсьон
Точный счет
1:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Патронато Парана
Олимпия Асунсьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|2.
|2:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|4.
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|3.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Южноамериканского кубка
|Атлетико Насьональ II
|Пабон Дорлан
|6
|Флуминенсе
|Кано Херман
|5
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|3
|Ливерпуль Монтевидео
|Бентанкур Рубен
|3
|Коринтианс
|Roger I
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|Thiago Heleno
|1 3
|Аргентинос Хуниорс
|Lucas Villalba
|1 3
|Альянса Лима
|Кастильо Хесус
|4
|Бока Хуниорс
|Ронкалья Факундо
|1 2
|Расинг Авельянеда
|Ауче Габриэль
|1 2