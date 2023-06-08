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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:0
Второй тайм: 79'
Атланта Юнайтед
0'
18' Желтая карточка
Паласиос Диего
23' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
28' Желтая карточка
Ибарра Франко
61' Желтая карточка
Россетто Матеус
70' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
0:0
71' Не забитый пенальти
Вела Карлос
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
2
Мальдонадо
Дениль
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
18
Дуэньяс
Эрик
22
Опоку
Квадво
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
Лос-Анджелес
4-3-3
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
4:3
М
5:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.77
Вела Карлос 4 (3) 0.31
Опоку Квадво 2 0.15
Бюк Стипе 2 0.15
Тильман Тимоти 2 0.15
Кьеллини Джорджо 1 0.08
Холлингсхед Райан 1 0.08
Богуш Матеуш 1 (1) 0.08
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 9 0.53
Альмада Тьяго 7 (1) 0.41
Уили Калеб 3 0.18
Араужо Луис 3 0.18
Гутман Эндрю 2 0.12
Вольф Тайлер 2 0.12
Леннон Брукс 1 0.06
Россетто Матеус 1 0.06
Пурата Хуан Хосе 1 0.06
Берри Мигель 1 0.06
Чол Мачоп 1 0.06
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Паласиос Диего 3 0
Санчес Илье 2 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 7 1
Якумакис Георгиос 4 0
Араужо Луис 2 1
Леннон Брукс 3 0
Пурата Хуан Хосе 3 0
Гутман Эндрю 1 1
Россетто Матеус 2 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Вольф Тайлер 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
11
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
17
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
28

Голы по времени матча

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
5
29%
29%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
8
44%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
5
22%
5
16%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
5
22%
11
34%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
10%
3
11%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
2
20%
3
11%
31-45
1
10%
8
29%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
3
30%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:3
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
8 раз 50%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
3
3
3
2.5
3
5
1
5
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
5
2
4
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
8
8
5
7
2.5
5
11
1
11
3.5
2
14

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 13 7 5 1 23 - 10 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 17 6 7 4 32 - 28 25
6.
Коламбус Кру
 Заявка 16 7 3 6 33 - 24 24
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 Заявка 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 Заявка 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 5 1 1 9 - 2 16
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 Заявка 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 0:0 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 Заявка 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 Заявка 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    28'
    Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Атланта Юнайтед
2.00
5.10
5.90
Все Коэффициенты
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