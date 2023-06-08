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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
0:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
18' Желтая карточка
Паласиос Диего
23' Желтая карточка
Сифуэнтес Хосе
28' Желтая карточка
Ибарра Франко
61' Желтая карточка
Россетто Матеус
70' Желтая карточка
Пурата Хуан Хосе
0:0
71' Не забитый пенальти
Вела Карлос
85' Желтая карточка
Фортьюн Аджани
90' Желтая карточка
Вольф Тайлер
90' Желтая карточка
Крисостомо Даниэль
90' Желтая карточка
90'+12
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
3
Мурильо
Хесус
2
Мальдонадо
Дениль
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
6
Санчес
Илье
18
Дуэньяс
Эрик
22
Опоку
Квадво
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
12
Робинсон
Майлз
22
Пурата
Хуан
Хосе
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
14
Ибарра
Франко
10
Араужо
Луис
23
Альмада
Тьяго
18
Этьенн
Дерик
7
Якумакис
Георгиос
Лос-Анджелес
4-3-3
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
1:0
М
4:3
М
5:0

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

27
90

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 10 (1) 0.77
Вела Карлос 4 (3) 0.31
Опоку Квадво 2 0.15
Бюк Стипе 2 0.15
Тильман Тимоти 2 0.15
Кьеллини Джорджо 1 0.08
Холлингсхед Райан 1 0.08
Богуш Матеуш 1 (1) 0.08
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Паленсия Серги 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 9 0.53
Альмада Тьяго 7 (1) 0.41
Уили Калеб 3 0.18
Араужо Луис 3 0.18
Гутман Эндрю 2 0.12
Вольф Тайлер 2 0.12
Леннон Брукс 1 0.06
Россетто Матеус 1 0.06
Пурата Хуан Хосе 1 0.06
Берри Мигель 1 0.06
Чол Мачоп 1 0.06
Этьенн Дерик 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Паласиос Диего 3 0
Санчес Илье 2 0
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Богуш Матеуш 1 0
Крисостомо Даниэль 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 7 1
Якумакис Георгиос 4 0
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Гутман Эндрю 1 1
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Фортьюн Аджани 1 0
Чол Мачоп 1 0
Уили Калеб 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
11
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

7
17
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

8
28

Голы по времени матча

Забито

15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90

Пропущено

5
17
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
5
29%
29%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Забито

8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
8
44%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90

Забито

23
32
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
22%
5
16%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
5
22%
11
34%
76-90

Пропущено

10
28
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
10%
3
11%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
2
20%
3
11%
31-45
1
10%
8
29%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
3
30%
8
29%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1.5
5
3
3
4
2.5
3
5
1
6
3.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
4
1.5
3
6
2
4
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
16
1
7
6
1.5
8
9
5
8
2.5
5
12
1
12
3.5
2
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 15 9 1 5 32 - 16 28
2.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 3 6 21 - 14 27
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 7 5 1 23 - 10 26
4.
Даллас
 Заявка 17 7 5 5 21 - 18 26
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 6 5 5 19 - 19 23
6.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 5 6 5 26 - 20 21
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 5 5 6 15 - 18 20
8.
Остин
 Заявка 16 5 4 7 17 - 23 19
9.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 5 4 7 18 - 27 19
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 15 5 3 7 15 - 21 18
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 4 5 7 19 - 24 17
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 4 5 8 16 - 24 17
13.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 2 7 8 14 - 25 13
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 15 3 3 9 13 - 26 12

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 16 12 3 1 26 - 15 39
2.
Нэшвилл
 Заявка 16 9 4 3 24 - 11 31
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 9 3 4 27 - 15 30
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 7 6 3 25 - 20 27
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 7 4 32 - 28 25
6.
Коламбус Кру
 Заявка 16 7 3 6 33 - 24 24
7.
Орландо Сити
 Заявка 15 6 5 4 20 - 17 23
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 24 - 21 23
9.
Шарлотт
 Заявка 17 6 3 8 22 - 30 21
10.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 16 6 1 9 15 - 27 19
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 11 - 16 19
12.
Торонто
 Заявка 17 3 9 5 16 - 20 18
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 17 - 22 17
14.
Чикаго Файр
 Заявка 16 3 8 5 21 - 25 17
15.
Интер Майами
 Заявка 16 5 0 11 15 - 21 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 6 0 2 22 - 6 18
2.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 9 5 3 1 20 - 8 18
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 7 5 2 0 11 - 4 17
5.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
7.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 5 1 1 9 - 2 16
8.
Остин
 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 3 2 2 11 - 7 11
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 9 10
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
12.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 2 2 4 9 - 14 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 9 9 0 0 16 - 5 27
2.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
4.
Нэшвилл
 Заявка 9 6 2 1 16 - 5 20
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
6.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 6 5 0 1 10 - 3 15
7.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 7 4 3 0 15 - 6 15
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
9.
Торонто
 Заявка 9 3 5 1 10 - 8 14
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 8 3 3 2 14 - 10 12
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 7 - 8 12
12.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 6 0 13 - 11 12
13.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
15.
Орландо Сити
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 9 4 0 5 9 - 12 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 8 3 2 3 9 - 13 11
3.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 7 3 1 3 8 - 9 10
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 2 3 1 8 - 5 9
6.
Даллас
 Заявка 8 2 3 3 7 - 9 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
8.
Остин
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
9.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 1 4 5 6 - 15 7
10.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 15 6
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 1 3 5 8 - 17 6
12.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 8 0 2 6 6 - 19 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
2.
Цинциннати
 Заявка 7 3 3 1 10 - 10 12
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 2 4 10 - 11 11
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Шарлотт
 Заявка 9 3 1 5 12 - 18 10
8.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
9.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
10.
Чикаго Файр
 Заявка 8 1 2 5 8 - 14 5
11.
Коламбус Кру
 Заявка 7 1 1 5 8 - 14 4
12.
Торонто
 Заявка 8 0 4 4 6 - 12 4
13.
Клёб де Фут Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
14.
Интер Майами
 Заявка 7 1 0 6 3 - 9 3
15.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 10 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Даллас Феррейра Хесус 10
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 9 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 9
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Сент-Луис Сити Паркер Тим 7
Шарлотт Джонс Деррик 7
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      28'
      Франко Ибарра получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      23'
      Хосе Сифуэнтес получил желтую карточку от судьи
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Лос-Анджелес 0:0 Атланта Юнайтед онлайн

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