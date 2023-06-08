Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаПаласиос Диего
23' Желтая карточкаСифуэнтес Хосе
28' Желтая карточкаИбарра Франко
61' Желтая карточкаРоссетто Матеус
70' Желтая карточкаПурата Хуан Хосе
0:0
71' Не забитый пенальтиВела Карлос
85' Желтая карточкаФортьюн Аджани
90' Желтая карточкаВольф Тайлер
90' Желтая карточкаКрисостомо Даниэль
90'+12
Ход матча
18'
23'
28'
61'
70'
71'
0:0
85'
90'
90'
18
Дуэньяс
Эрик
22
Опоку
Квадво
19
Богуш
Матеуш
99
Буанга
Денис
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
10
Араужо
Луис
18
Этьенн
Дерик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
28 Tony Leone
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Араужо ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Уили КалебЗащитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
28 Вольф ТайлерНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
27
90
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|10 (1)
|0.77
|Вела Карлос
|4 (3)
|0.31
|Опоку Квадво
|2
|0.15
|Бюк Стипе
|2
|0.15
|Тильман Тимоти
|2
|0.15
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.08
|Холлингсхед Райан
|1
|0.08
|Богуш Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|9
|0.53
|Альмада Тьяго
|7 (1)
|0.41
|Уили Калеб
|3
|0.18
|Араужо Луис
|3
|0.18
|Гутман Эндрю
|2
|0.12
|Вольф Тайлер
|2
|0.12
|Леннон Брукс
|1
|0.06
|Россетто Матеус
|1
|0.06
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.06
|Берри Мигель
|1
|0.06
|Чол Мачоп
|1
|0.06
|Этьенн Дерик
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холлингсхед Райан
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Санчес Илье
|2
|0
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Богуш Матеуш
|1
|0
|Крисостомо Даниэль
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|7
|1
|Якумакис Георгиос
|4
|0
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Гутман Эндрю
|1
|1
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
1
11
Лос-Анджелес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
17
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Атланта Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
8
28
Голы по времени матча
Забито
15
14
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
4
27%
3
21%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
5
17
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
1
20%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
5
29%
29%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
2
11%
1-15
2
25%
2
11%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
17%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
1
13%
8
44%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
4
36%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
5
22%
5
16%
1-15
3
13%
3
9%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
3
13%
4
13%
46-60
4
17%
6
19%
61-75
5
22%
11
34%
76-90
Пропущено
10
28
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 20
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
1
10%
3
11%
1-15
1
10%
2
7%
16-30
2
20%
3
11%
31-45
1
10%
8
29%
46-60
2
20%
4
14%
61-75
3
30%
8
29%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Фресно - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Даллас 2:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Алахуэленсе 1:2 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3 Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0
Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 0:0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
3:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
8 раз 47%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
53
34
35
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
81
24
36
24
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
161
76
89
58
512
112
215
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 16
|28
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|21 - 14
|27
|3.
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 10
|26
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 18
|26
|5.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 19
|23
|6.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|26 - 20
|21
|7.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|15 - 18
|20
|8.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 23
|19
|9.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|18 - 27
|19
|10.
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|15 - 21
|18
|11.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|14 - 25
|13
|14.
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|13 - 26
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|26 - 15
|39
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|24 - 11
|31
|3.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|27 - 15
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|6
|3
|25 - 20
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|32 - 28
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|33 - 24
|24
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|20 - 17
|23
|8.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|24 - 21
|23
|9.
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 30
|21
|10.
|Заявка
|16
|6
|1
|9
|15 - 27
|19
|11.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|11 - 16
|19
|12.
|Заявка
|17
|3
|9
|5
|16 - 20
|18
|13.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|17 - 22
|17
|14.
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|21 - 25
|17
|15.
|Заявка
|16
|5
|0
|11
|15 - 21
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|22 - 6
|18
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 8
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 4
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|7.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|9 - 2
|16
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|9.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|11.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 14
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|16 - 5
|27
|2.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|25 - 10
|20
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|4.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 5
|20
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 10
|17
|6.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|10 - 3
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|15 - 6
|15
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|10 - 8
|14
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|12.
|Заявка
|8
|2
|6
|0
|13 - 11
|12
|13.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|14.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|9 - 12
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|3.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 5
|9
|6.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 16
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|9.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|6 - 15
|7
|10.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 17
|6
|12.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 15
|5
|13.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
|14.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 19
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 11
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|7.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|8.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 18
|8
|9.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 14
|5
|11.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 14
|4
|12.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 12
|4
|13.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|5 - 24
|4
|14.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|10 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|9 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|7