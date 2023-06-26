  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Золотой кубок КОНКАКАФ 2023

Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Гаити
FIFA #87
2:1
Конец матча
Катар
FIFA #61
0'
3' Желтая карточка
Сальман Тарек
0:1
20' Гол
Юссеф Юссеф
22' Желтая карточка
Пико Фабрис
1:1
45' Пенальти
Назон Даккенс
46' Желтая карточка
Аль-Рави Бассам
48' Желтая карточка
Carl Sainte
69' Желтая карточка
Tameem Al-Abdullah
89' Желтая карточка
Джуниор Алекс
2:1
90' Гол
Пьерро Францди
90'+11

Ход матча

3'
 
Сальман Тарек
20'
0:1
Юссеф Юссеф
22'
Пико Фабрис
 
45'
Назон Даккенс
1:1
46'
 
Аль-Рави Бассам
48'
Carl Sainte
 
58'
 
Tameem Al-Abdullah
Hazem Shehata
58'
 
Асад Али
Габер Джассем
69'
 
Tameem Al-Abdullah
75'
Саба Стивен
Альсё Бриан
 
84'
Jairo Jean
Пико Фабрис
 
86'
 
Ваад Мохаммед
Мунтари Мохаммед
89'
Джуниор Алекс
 
90'
Жан-Жак Данле
Carl Sainte
 
90'
Антуан Карнеджи
Этьенн Дерик
 
90'
Пьерро Францди
2:1
90'
 
Айман Юсеф
Юссеф Юссеф
Прогнозы 124
Гаити 8.1% (10)
X 21% (26)
Катар 71% (88)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Пьерре
Александре
2
Аркус
Карлан
4
Ад
Рикардо
6
Garven-Michee
Metusala
22
Джуниор
Алекс
21
Альсё
Бриан
14
Пико
Фабрис
20
Пьерро
Францди
18
Carl
Sainte
11
Этьенн
Дерик
9
Назон
Даккенс
22
Баршам
Мешаал
15
Аль-Рави
Бассам
2
Аль-Хамавенде
Ахмед
5
Сальман
Тарек
14
Ахмед
Хомам
20
Габер
Джассем
6
Фати
Ахмед
16
Мустафа
Машааль
11
Юссеф
Юссеф
9
Мунтари
Мохаммед
3
Hazem
Shehata
Гаити
4-2-3-1
Катар
4-3-3

История личных встреч

Гаити
Катар

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ТМС
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Гаити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 1 1
Назон Даккенс 1 (1) 1
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юссеф Юссеф 1 1

Карточки

Гаити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 1 0
Джуниор Алекс 1 0
Carl Sainte 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рави Бассам 1 0
Сальман Тарек 1 0
Tameem Al-Abdullah 1 0

Результаты матчей

Гаити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Гаити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Гаити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гаити - Бермудские острова 3:1 Монтсеррат - Гаити 0:4 Гаити - Гайана 6:0
Гайана - Гаити 2:6 Гаити - Монтсеррат 3:2 Бермудские острова - Гаити 0:0 Гватемала - Гаити 2:1 Иордания - Гаити 0:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Мартиника - Гаити 1:2 Гаити - Канада 1:4 США - Гаити 1:0 Гаити - Бермудские острова 4:1 Гаити - Сент-Винсент и Гренадины 6:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Гаити - Никарагуа 1:0 Тёркс и Кайкос - Гаити 0:10 Гаити - Белиз 2:0
Катар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1
Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0 Катар - Алжир 1:2

Результаты матчей

Гаити
Катар

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гаити
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Гаити
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Катар
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гондурас
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мексика Ромо Луис 2
Ямайка Лоу Дэмион 1
Тринидад и Тобаго Джонс Элвин 1
США Васкес Брэндон 1
Гаити Пьерро Францди 1
Весь список

Топ нарушителей
Гондурас Luis Vega 1
Ямайка Лоуренс Кемар 1
Ямайка Блэйк Андре 1
Гондурас Элис Альберт 1
Гаити Пико Фабрис 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Назон Даккенс из команды Гаити забивает с точки!
    • Желтая карточка
      22'
      Пико Фабрис получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Мустафа Машааль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      20'
      Г О О О О Л - Юссеф Юссеф бьет в цель!
    • Желтая карточка
      3'
      Сальман Тарек получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 124
    Гаити 8.1% (10)
    X 21% (26)
    Катар 71% (88)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Гаити 2:1 Катар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гаити 2:1 Катар

    Исход игры
    Гаити
    8.1% (10)
    Ничья
    21% (26)
    Катар
    71% (88)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (48)
    Меньше
    57.14% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (70)
    Нет
    37.5% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Катар
    27.4% (34)
    1:1 Ничья
    18.5% (23)
    0:1 Катар
    16.9% (21)
    0:2 Катар
    13.7% (17)
    1:3 Катар
    4.8% (6)
    2:1 Гаити
    4% (5)
    1:0 Гаити
    2.4% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     