Тур: 1. Стадион: ЭнЭрДжи.
0'
3' Желтая карточкаСальман Тарек
0:1
20' ГолЮссеф Юссеф
22' Желтая карточкаПико Фабрис
1:1
45' ПенальтиНазон Даккенс
46' Желтая карточкаАль-Рави Бассам
48' Желтая карточкаCarl Sainte
69' Желтая карточкаTameem Al-Abdullah
89' Желтая карточкаДжуниор Алекс
2:1
90' ГолПьерро Францди
90'+11
Ход матча
20'
0:1
22'
45'
1:1
46'
48'
89'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
21
Альсё
Бриан
14
Пико
Фабрис
18
Carl
Sainte
11
Этьенн
Дерик
14
Ахмед
Хомам
11
Юссеф
Юссеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
-
14 Пико ФабрисПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Carl SainteПолузащитник
-
11 Этьенн ДерикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Саба СтивенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
13 Jairo Jean
-
Главный тренер: Кальдерон Габриэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ахмед ХомамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юссеф ЮссефНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хассан ЮсефВратарь
-
13 Ходер МусабЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Модибо АссимПолузащитник
-
19 Али АлмоезПолузащитник
-
8 Асад АлиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кейруш Карлуш
История личных встреч
Гаити
Катар
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Гаити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|1
|1
|Назон Даккенс
|1 (1)
|1
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юссеф Юссеф
|1
|1
Карточки
Гаити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|1
|0
|Джуниор Алекс
|1
|0
|Carl Sainte
|1
|0
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рави Бассам
|1
|0
|Сальман Тарек
|1
|0
|Tameem Al-Abdullah
|1
|0
Результаты матчей
Гаити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Гаити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Катар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Гаити
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Гаити - Тринидад и Тобаго 0:0 Гаити - Бермудские острова 3:1 Монтсеррат - Гаити 0:4 Гаити - Гайана 6:0
Гайана - Гаити 2:6 Гаити - Монтсеррат 3:2 Бермудские острова - Гаити 0:0 Гватемала - Гаити 2:1 Иордания - Гаити 0:2 Бахрейн - Гаити 6:1 Мартиника - Гаити 1:2 Гаити - Канада 1:4 США - Гаити 1:0 Гаити - Бермудские острова 4:1 Гаити - Сент-Винсент и Гренадины 6:1 Канада - Гаити 3:0 Гаити - Канада 0:1 Гаити - Никарагуа 1:0 Тёркс и Кайкос - Гаити 0:10 Гаити - Белиз 2:0
Катар
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Катар - Новая Зеландия 0:1 Ямайка - Катар 1:2 Ирак - Катар 2:1 Катар - ОАЭ 1:1
Катар - Бахрейн 1:2 Кувейт - Катар 0:2 Нидерланды - Катар 2:0 Катар - Сенегал 1:3 Катар - Эквадор 0:2 Албания - Катар 0:1 Катар - Панама 2:1 Катар - Гондурас 1:0 Катар - Гватемала 2:0 Катар - Чили 2:2 Катар - Канада 0:2 Катар - Ямайка 1:1 Катар - Словения 0:0 Катар - Болгария 2:1 Египет - Катар 0:0 Катар - Алжир 1:2
Результаты матчей
Гаити
Катар
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гаити
Катар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
|Тринидад и Тобаго
|Джонс Элвин
|1
|США
|Васкес Брэндон
|1
|Гаити
|Пьерро Францди
|1
|Гондурас
|Luis Vega
|1
|Ямайка
|Лоуренс Кемар
|1
|Ямайка
|Блэйк Андре
|1
|Гондурас
|Элис Альберт
|1
|Гаити
|Пико Фабрис
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гаити 2:1 Катар
Исход игры
Гаити
8.1% (10)
Ничья
21% (26)
Катар
71% (88)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (48)
Меньше
57.14% (64)
Обе команды забьют
Да
62.5% (70)
Нет
37.5% (42)
Популярный счёт
1:2 Катар
27.4% (34)
1:1 Ничья
18.5% (23)
0:1 Катар
16.9% (21)
0:2 Катар
13.7% (17)
1:3 Катар
4.8% (6)
2:1 Гаити
4% (5)
1:0 Гаити
2.4% (3)
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