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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Мексика
FIFA #15
4:0
Конец матча
Гондурас
FIFA #80
0'
1:0
1' Гол
Ромо Луис
20' Желтая карточка
Luis Vega
2:0
23' Гол
Ромо Луис
29' Желтая карточка
Коласио Хорхе
32' Желтая карточка
Элис Альберт
32' Желтая карточка
Антуна Уриэль
3:0
52' Гол
Пинеда Орбелин
4:0
64' Гол
Чавес Луис
90'+3

Ход матча

1'
Ромо Луис
1:0
20'
 
Luis Vega
23'
Ромо Луис
2:0
29'
Коласио Хорхе
 
32'
 
Элис Альберт
32'
Антуна Уриэль
 
52'
Пинеда Орбелин
3:0
59'
Хименес Сантьяго Томас
Мартин Энри
 
59'
 
Бенгтсон Джерри
Бенгуче Хорхе
59'
 
Omar Elvir
Лопес Александер
59'
 
Alexy Vega
Jose Mario Pinto
64'
Чавес Луис
4:0
69'
Jonathan Herrera3
Антуна Уриэль
 
69'
Родригес Карлос
Санчес Эрик
 
69'
 
Акоста Бриан
Jorge Alvarez2
76'
 
Кастильо Роман
Элис Альберт
80'
Israel Reyes
Альварес Эдсон
 
80'
Альварадо Роберто
Пинеда Орбелин
 
Прогнозы 118
Мексика 95.8% (113)
X 3.4% (4)
Гондурас 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Очоа
Гильермо
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
5
Васкес
Хоан
23
Гальярдо
Хесус
17
Пинеда
Орбелин
7
Ромо
Луис
4
Альварес
Эдсон
15
Антуна
Уриэль
20
Мартин
Энри
14
Санчес
Эрик
III
22
Лопес
Луис
II
4
Сантос
Рауль
2
Гарсия
Деврон
15
Luis
Vega
8
Росалес
Джозеф
20
Флорес
Дейби
14
Jorge
Alvarez2
7
Элис
Альберт
10
Лопес
Александер
17
Jose
Mario
Pinto
12
Бенгуче
Хорхе
Мексика
4-3-3
Гондурас
4-2-3-1

История личных встреч

Мексика
Гондурас

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

19 матчей

52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЧСА
0:1
ОМЧСА
3:0
ЗКК
3:0
ТМС
0:0
ОМЧСА
3:2
ЗКК
1:0
ОМЧСА
3:0
ОМЧСА
0:0
ОМЧСА
0:2
ТМС
0:0
ММ
2:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
2:2
К
0:0
К
0:2
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
1.25

Среднее время на гол

61
72

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.13
0.27

Среднее время на гол

80
330

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.32
0.68

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

68
131

Бомбардиры внутри турнира

Мексика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромо Луис 2 2
Чавес Луис 1 1
Пинеда Орбелин 1 1
Гондурас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Мексика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчес Хорхе 1 0
Антуна Уриэль 1 0
Гондурас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luis Vega 1 0
Элис Альберт 1 0

Результаты матчей

Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гондурас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гондурас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0
США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1
Гондурас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0
Катар - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Аргентина - Гондурас 3:0 Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3 Гондурас - Ямайка 0:2

Результаты матчей

Мексика
Гондурас

Точный счет

4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Мексика
Гондурас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мексика
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Гаити
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Катар
 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Гондурас
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мексика Ромо Луис 2
Мексика Чавес Луис 1
Мексика Пинеда Орбелин 1
Ямайка Лоу Дэмион 1
Тринидад и Тобаго Джонс Элвин 1
Весь список

Топ нарушителей
Гондурас Luis Vega 1
Ямайка Лоуренс Кемар 1
Ямайка Блэйк Андре 1
Гондурас Элис Альберт 1
Гаити Пико Фабрис 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      32'
      Антуна Уриэль получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Элис Альберт получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Санчес Хорхе получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Гальярдо Хесус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Ромо Луис бьет в цель!
    • Желтая карточка
      20'
      Luis Vega получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Антуна Уриэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      1'
      Г О О О О Л - Ромо Луис бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 118
    Мексика 95.8% (113)
    X 3.4% (4)
    Гондурас 0.8% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Мексика 4:0 Гондурас онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мексика 4:0 Гондурас

    Исход игры
    Мексика
    95.8% (113)
    Ничья
    3.4% (4)
    Гондурас
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.24% (48)
    Меньше
    56.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    36.04% (40)
    Нет
    63.96% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Мексика
    40.7% (48)
    2:1 Мексика
    23.7% (28)
    1:0 Мексика
    10.2% (12)
    3:0 Мексика
    8.5% (10)
    3:1 Мексика
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
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