Тур: 1. Стадион: ЭнЭрДжи.
0'
1:0
1' ГолРомо Луис
20' Желтая карточкаLuis Vega
2:0
23' ГолРомо Луис
29' Желтая карточкаКоласио Хорхе
32' Желтая карточкаЭлис Альберт
32' Желтая карточкаАнтуна Уриэль
3:0
52' ГолПинеда Орбелин
4:0
64' ГолЧавес Луис
90'+3
Ход матча
1'
1:0
20'
23'
2:0
29'
32'
32'
52'
3:0
64'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
19
Санчес
Хорхе
18
Чавес
Луис
20
Мартин
Энри
15
Luis
Vega
20
Флорес
Дейби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Чавес ЛуисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Мартин ЭнриНападающий
-
14 Санчес ЭрикНападающий
- Запасные игроки
-
12 Малагон ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Лаинес ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Israel Reyes
-
-
Главный тренер: Jaime Lozano
- Основной состав
-
22 Лопес ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Luis VegaЗащитник
- Защитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Maylon NunezЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Omar ElvirЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Alexy Vega
-
16 Солани Эдвин
-
Главный тренер: Diego Vasquez
История личных встреч
Мексика
Гондурас
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
7 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
19 матчей
52.6%
26.3%
21.1%
10 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
1.25
Среднее время на гол
61
72
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.13
0.27
Среднее время на гол
80
330
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.32
0.68
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
68
131
Бомбардиры внутри турнира
Мексика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромо Луис
|2
|2
|Чавес Луис
|1
|1
|Пинеда Орбелин
|1
|1
Гондурас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Мексика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчес Хорхе
|1
|0
|Антуна Уриэль
|1
|0
Гондурас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luis Vega
|1
|0
|Элис Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гондурас
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Мексика
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Гондурас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мексика
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Панама - Мексика 0:1 США - Мексика 3:0 Мексика - Камерун 2:2 Мексика - Гватемала 2:0
США - Мексика 1:1 Мексика - Ямайка 2:2 Суринам - Мексика 0:2 Саудовская Аравия - Мексика 1:2 Аргентина - Мексика 2:0 Мексика - Польша 0:0 Мексика - Швеция 1:2 Мексика - Ирак 4:0 Колумбия - Мексика 3:2 Мексика - Перу 1:0 Мексика - Парагвай 0:1 Ямайка - Мексика 1:1 Мексика - Суринам 3:0 Мексика - Эквадор 0:0 Мексика - Уругвай 0:3 Мексика - Нигерия 2:1
Гондурас
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Гондурас - Венесуэла 0:1 Канада - Гондурас 4:1 Сальвадор - Гондурас 0:1 Саудовская Аравия - Гондурас 0:0
Катар - Гондурас 1:0 Гватемала - Гондурас 1:2 Аргентина - Гондурас 3:0 Гондурас - Канада 2:1 Гондурас - Кюрасао 1:2 Кюрасао - Гондурас 0:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Гондурас - Мексика 0:1 Панама - Гондурас 1:1 США - Гондурас 3:0 Гондурас - Сальвадор 0:2 Гондурас - Канада 0:2 Колумбия - Гондурас 2:1 Коста-Рика - Гондурас 2:1 Гондурас - Панама 2:3 Гондурас - Ямайка 0:2
Результаты матчей
Мексика
Гондурас
Точный счет
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
Точный счет
4:0
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Мексика
Гондурас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Мексика
|Чавес Луис
|1
|Мексика
|Пинеда Орбелин
|1
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
|Тринидад и Тобаго
|Джонс Элвин
|1
|Гондурас
|Luis Vega
|1
|Ямайка
|Лоуренс Кемар
|1
|Ямайка
|Блэйк Андре
|1
|Гондурас
|Элис Альберт
|1
|Гаити
|Пико Фабрис
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мексика 4:0 Гондурас
Исход игры
Мексика
95.8% (113)
Ничья
3.4% (4)
Гондурас
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (48)
Меньше
56.76% (63)
Обе команды забьют
Да
36.04% (40)
Нет
63.96% (71)
Популярный счёт
2:0 Мексика
40.7% (48)
2:1 Мексика
23.7% (28)
1:0 Мексика
10.2% (12)
3:0 Мексика
8.5% (10)
3:1 Мексика
5.1% (6)
1:1 Ничья
2.5% (3)
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