Тур: 37. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
Ход матча
11'
20'
0:1
30'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
1 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
58
Yasin
Oezcan
35
Кара
Айтач
34
Гюнок
Мерт
20
Уйсал
Неджип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Yasin OezcanЗащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Шуиар МунирПолузащитник
-
17 Энгин АхметПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Ali Demirel
-
41 Berat Kalkan
-
29 Taylan Aydin
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
-
20 Уйсал НеджипЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Билгин ЭмреВратарь
-
77 Мераш УмутЗащитник
- Полузащитник
-
75 Тыкназ ДемирПолузащитник
-
17 Кесгин КеремПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
История личных встреч
Касымпаша
Бешикташ
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
118.2%
36.4%
13 побед 4 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед
28 матчей
28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед
Второй тайм
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.54
1.6
Среднее время на гол
58
56
Всего голов
33
24
Голов в среднем за матч
2.2
1.85
Среднее время на гол
40
48
Всего голов
53
48
Голов в среднем за матч
1.89
1.71
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
Среднее время на гол
47
52
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фалл Мамаду
|8
|0.23
|Бен Уаннес Мортада
|4
|0.11
|Баокен Стефан
|4
|0.11
|Эйссерик Валентин
|3 (2)
|0.09
|Койта Бенгали-Фоде
|3
|0.09
|Хадергьонай Флорент
|3 (3)
|0.09
|Хайрадинович Харис
|2
|0.06
|Yasin Oezcan
|2
|0.06
|Кара Айтач
|2 (1)
|0.06
|Энгин Ахмет
|1
|0.03
|Целина Берсант
|1
|0.03
|Джилободжи Папи
|1
|0.03
|Чифтпынар Садик
|1
|0.03
|Малса Микаэль
|1
|0.03
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|Донк Райан
|0
|0
|Тирпан Микаэль
|0
|0
|Голизаде Али
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тосун Дженк
|14 (3)
|0.41
|Абубакар Венсан
|12 (2)
|0.35
|Вегхорст Ваут
|8
|0.24
|Редмонд Натан
|5
|0.15
|Мулека Джексон
|4
|0.12
|Н'Куду Жорж-Кевин
|4 (1)
|0.12
|Учан Салих
|3
|0.09
|Масуаку Артур
|2
|0.06
|Фернандеш Жедсон
|2
|0.06
|Геззаль Рашид
|2 (1)
|0.06
|Алли Деле
|2
|0.06
|Сануч Тайиб
|2
|0.06
|Розье Валентен
|1
|0.03
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|Соуза Жосеф
|1
|0.03
|Саисс Ромен
|1
|0.03
|Бингол Тайфур
|0
|0
|Булут Онур
|0
|0
|Йылмаз Картал
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйссерик Валентин
|10
|0
|Бен Уаннес Мортада
|8
|1
|Тирпан Микаэль
|9
|0
|Хайрадинович Харис
|7
|0
|Фалл Мамаду
|6
|0
|Кара Айтач
|5
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|4
|0
|Чифтпынар Садик
|4
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Баокен Стефан
|3
|0
|Хадергьонай Флорент
|3
|0
|Yasin Oezcan
|3
|0
|Джилободжи Папи
|1
|1
|Донк Райан
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Энгин Ахмет
|2
|0
|Turgay Gemicibasi
|2
|0
|Hasan Yesilyurt
|0
|1
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Брума Джеффри
|1
|0
|Малса Микаэль
|1
|0
|Сербест Таркан
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Йылдырым Фейзи
|1
|0
|Граовац Даниэль
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Канполат Эрдем
|1
|0
|Berat Kalkan
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|8
|0
|Велинтон Соуза
|6
|1
|Розье Валентен
|6
|1
|Фернандеш Жедсон
|7
|0
|Учан Салих
|6
|0
|Саисс Ромен
|6
|0
|Тосун Дженк
|4
|1
|Редмонд Натан
|5
|0
|Колли Омар
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|4
|0
|Абубакар Венсан
|3
|0
|Соуза Жосеф
|3
|0
|Узунхан Эмреджан
|1
|1
|Уйсал Неджип
|2
|0
|Вегхорст Ваут
|2
|0
|Н'Куду Жорж-Кевин
|2
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Максим Александру
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Монтеро Франcиско
|1
|0
|Сануч Тайиб
|1
|0
|Вардар Беркай
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Бешикташ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
10
11
Касымпаша
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Бешикташ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
21
1
Волевые поражения
9
31
Касымпаша
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Бешикташ
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
24
7
Волевые поражения
19
42
Голы по времени матча
Забито
27
35
15 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
11%
6
17%
1-15
7
26%
5
14%
16-30
5
19%
7
20%
31-45
6
22%
4
11%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
4
15%
7
20%
76-90
Пропущено
28
16
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
8
29%
3
19%
31-45
4
14%
4
25%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
7
25%
4
25%
76-90
Забито
12
31
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
0
0%
3
10%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
2
17%
9
29%
29%
31-45
2
17%
8
26%
46-60
3
25%
2
6%
61-75
3
25%
5
16%
76-90
Пропущено
26
13
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
6
23%
3
23%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
10
38%
1
8%
76-90
Забито
39
66
19 В 1-м тайме 34
20 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
3
8%
9
14%
1-15
9
23%
9
14%
16-30
7
18%
16
24%
31-45
8
21%
12
18%
46-60
5
13%
8
12%
61-75
7
18%
12
18%
76-90
Пропущено
54
29
23 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
3
6%
1
3%
1-15
8
15%
7
24%
16-30
12
22%
5
17%
31-45
7
13%
7
24%
46-60
7
13%
4
14%
61-75
17
31%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2
Результаты матчей
Касымпаша
Бешикташ
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
133
611
115
314
88
215
214
116
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
152
512
107
215
512
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2410
Больше Меньше
285
1123
2112
529
1320
232
429
133
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|35
|27
|4
|4
|83 - 27
|85
|2.
|34
|24
|5
|5
|90 - 39
|77
|3.
|2:0
|34
|22
|8
|4
|78 - 31
|74
|4.
|1:2
|35
|19
|9
|7
|73 - 43
|66
|5.
|4:1
|35
|17
|6
|12
|65 - 51
|57
|6.
|2:1
|34
|16
|8
|10
|56 - 35
|56
|7.
|35
|12
|14
|9
|49 - 38
|50
|8.
|35
|12
|12
|11
|75 - 63
|48
|9.
|0:1
|34
|14
|4
|16
|60 - 60
|46
|10.
|1:0
|36
|13
|6
|17
|45 - 51
|45
|11.
|0:2
|35
|12
|7
|16
|43 - 55
|43
|12.
|1:4
|36
|11
|8
|17
|57 - 69
|41
|13.
|35
|11
|7
|17
|45 - 53
|40
|14.
|34
|10
|8
|16
|46 - 53
|38
|15.
|34
|10
|5
|19
|46 - 63
|35
|16.
|0:0
|34
|7
|11
|16
|45 - 60
|32
|17.
|0:0
|35
|7
|10
|18
|50 - 59
|31
|18.
|33
|6
|7
|20
|31 - 96
|25
|19.
|33
|6
|5
|22
|19 - 110
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|14
|2
|1
|38 - 15
|44
|2.
|4:1
|18
|12
|4
|2
|37 - 13
|40
|3.
|1:2
|18
|12
|4
|2
|45 - 18
|40
|4.
|2:0
|16
|12
|3
|1
|44 - 12
|39
|5.
|17
|12
|2
|3
|50 - 24
|38
|6.
|2:1
|16
|10
|2
|4
|34 - 16
|32
|7.
|1:4
|18
|8
|4
|6
|29 - 27
|28
|8.
|0:1
|17
|8
|2
|7
|34 - 22
|26
|9.
|0:2
|18
|7
|3
|8
|27 - 30
|24
|10.
|17
|7
|3
|7
|31 - 26
|24
|11.
|18
|5
|8
|5
|18 - 18
|23
|12.
|17
|6
|5
|6
|37 - 31
|23
|13.
|1:0
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|14.
|17
|5
|6
|6
|22 - 20
|21
|15.
|17
|5
|3
|9
|20 - 31
|18
|16.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|26 - 29
|16
|17.
|18
|4
|4
|10
|12 - 52
|16
|18.
|0:0
|18
|3
|5
|10
|22 - 28
|14
|19.
|18
|3
|4
|11
|17 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|2
|3
|45 - 12
|41
|2.
|17
|12
|3
|2
|40 - 15
|39
|3.
|2:0
|18
|10
|5
|3
|34 - 19
|35
|4.
|17
|7
|6
|4
|31 - 20
|27
|5.
|1:2
|17
|7
|5
|5
|28 - 25
|26
|6.
|18
|6
|7
|5
|38 - 32
|25
|7.
|2:1
|18
|6
|6
|6
|22 - 19
|24
|8.
|1:0
|19
|7
|2
|10
|22 - 25
|23
|9.
|0:1
|17
|6
|2
|9
|26 - 38
|20
|10.
|18
|6
|1
|11
|23 - 33
|19
|11.
|0:2
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|17
|5
|2
|10
|26 - 32
|17
|13.
|0:0
|17
|4
|5
|8
|28 - 31
|17
|14.
|4:1
|17
|5
|2
|10
|28 - 38
|17
|15.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|19 - 31
|16
|16.
|17
|3
|5
|9
|15 - 27
|14
|17.
|1:4
|18
|3
|4
|11
|28 - 42
|13
|18.
|15
|3
|3
|9
|14 - 44
|12
|19.
|15
|2
|1
|12
|7 - 58
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|29 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|21 (7)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|21 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Умраниеспор
|Найир Умут
|17 (2)
|Коньяспор
|Кальво Франсиско
|12
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 10
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 10
|Истанбул Башакшехир
|Текдемир Махмут
|2 8