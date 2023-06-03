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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Касымпаша
0:2
Первый тайм: 36'
Бешикташ
0'
11' Желтая карточка
Велинтон Соуза
0:1
20' Гол
Фернандеш Жедсон
0:2
30' Гол
Тосун Дженк

Ход матча

11'
 
Велинтон Соуза
20'
0:1
Фернандеш Жедсон
30'
0:2
Тосун Дженк
(Абубакар Венсан)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Бешикташ
9.00
5.70
1.85
Все Коэффициенты
22
Канполат
Эрдем
94
Хадергьонай
Флорент
4
Донк
Райан
3
Джилободжи
Папи
58
Yasin
Oezcan
26
Малса
Микаэль
35
Кара
Айтач
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
13
Эйссерик
Валентин
7
Фалл
Мамаду
34
Гюнок
Мерт
2
Розье
Валентен
20
Уйсал
Неджип
23
Велинтон
Соуза
25
Масуаку
Артур
19
Хаджиахметович
Амир
8
Учан
Салих
40
Мулека
Джексон
83
Фернандеш
Жедсон
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
Касымпаша
4-2-3-1
Бешикташ
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Бешикташ

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

118.2%
36.4%
13 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 8 побед

28 матчей

28.6%
17.9%
53.5%
8 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

25%
17.9%
57.1%
7 побед 5 ничьих 16 побед

Второй тайм

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
1:0
С
3:0
С
3:2
С
2:3
С
3:2
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
4:1
С
2:1
С
2:1
С
3:3
С
1:5
С
2:0
С
2:1
С
0:3
С
2:1
С
1:3
С
1:3
С
0:1
С
1:1
С
2:2
К
1:3
С
2:1
С
4:2

Голы

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.54
1.6

Среднее время на гол

58
56

Всего голов

33
24

Голов в среднем за матч

2.2
1.85

Среднее время на гол

40
48

Всего голов

53
48

Голов в среднем за матч

1.89
1.71

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25

Среднее время на гол

47
52

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фалл Мамаду 8 0.23
Бен Уаннес Мортада 4 0.11
Баокен Стефан 4 0.11
Эйссерик Валентин 3 (2) 0.09
Койта Бенгали-Фоде 3 0.09
Хадергьонай Флорент 3 (3) 0.09
Хайрадинович Харис 2 0.06
Yasin Oezcan 2 0.06
Кара Айтач 2 (1) 0.06
Энгин Ахмет 1 0.03
Целина Берсант 1 0.03
Джилободжи Папи 1 0.03
Чифтпынар Садик 1 0.03
Малса Микаэль 1 0.03
Петретта Рауль 1 0.03
Донк Райан 0 0
Тирпан Микаэль 0 0
Голизаде Али 0 0
Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тосун Дженк 14 (3) 0.41
Абубакар Венсан 12 (2) 0.35
Вегхорст Ваут 8 0.24
Редмонд Натан 5 0.15
Мулека Джексон 4 0.12
Н'Куду Жорж-Кевин 4 (1) 0.12
Учан Салих 3 0.09
Масуаку Артур 2 0.06
Фернандеш Жедсон 2 0.06
Геззаль Рашид 2 (1) 0.06
Алли Деле 2 0.06
Сануч Тайиб 2 0.06
Розье Валентен 1 0.03
Хаджиахметович Амир 1 0.03
Соуза Жосеф 1 0.03
Саисс Ромен 1 0.03
Бингол Тайфур 0 0
Булут Онур 0 0
Йылмаз Картал 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйссерик Валентин 10 0
Бен Уаннес Мортада 8 1
Тирпан Микаэль 9 0
Хайрадинович Харис 7 0
Фалл Мамаду 6 0
Кара Айтач 5 0
Койта Бенгали-Фоде 4 0
Чифтпынар Садик 4 0
Петретта Рауль 4 0
Баокен Стефан 3 0
Хадергьонай Флорент 3 0
Yasin Oezcan 3 0
Джилободжи Папи 1 1
Донк Райан 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Энгин Ахмет 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Hasan Yesilyurt 0 1
Ташкиран Махмут 1 0
Брума Джеффри 1 0
Малса Микаэль 1 0
Сербест Таркан 1 0
Целина Берсант 1 0
Йылдырым Фейзи 1 0
Граовац Даниэль 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Канполат Эрдем 1 0
Berat Kalkan 1 0
Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масуаку Артур 8 0
Велинтон Соуза 6 1
Розье Валентен 6 1
Фернандеш Жедсон 7 0
Учан Салих 6 0
Саисс Ромен 6 0
Тосун Дженк 4 1
Редмонд Натан 5 0
Колли Омар 4 0
Хаджиахметович Амир 4 0
Абубакар Венсан 3 0
Соуза Жосеф 3 0
Узунхан Эмреджан 1 1
Уйсал Неджип 2 0
Вегхорст Ваут 2 0
Н'Куду Жорж-Кевин 2 0
Мулека Джексон 2 0
Максим Александру 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Монтеро Франcиско 1 0
Сануч Тайиб 1 0
Вардар Беркай 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Бешикташ
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

10
11
Касымпаша
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Бешикташ
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (9)
24% (4)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

21
1

Волевые поражения

9
31
Касымпаша
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (11)
50% (17)
18% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
29% (10)
32% (11)
Бешикташ
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

24
7

Волевые поражения

19
42

Голы по времени матча

Забито

27
35
15 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
19 Не забивали 18
3
11%
6
17%
1-15
7
26%
5
14%
16-30
5
19%
7
20%
31-45
6
22%
4
11%
46-60
2
7%
6
17%
61-75
4
15%
7
20%
76-90

Пропущено

28
16
13 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
11%
0
0%
1-15
2
7%
4
25%
16-30
8
29%
3
19%
31-45
4
14%
4
25%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
7
25%
4
25%
76-90

Забито

12
31
4 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 21
0
0%
3
10%
1-15
2
17%
4
13%
16-30
2
17%
9
29%
29%
31-45
2
17%
8
26%
46-60
3
25%
2
6%
61-75
3
25%
5
16%
76-90

Пропущено

26
13
10 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
6
23%
3
23%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
3
12%
3
23%
46-60
3
12%
3
23%
61-75
10
38%
1
8%
76-90

Забито

39
66
19 В 1-м тайме 34
20 Во 2-м тайме 32
18 Забивали первыми 18
11 Не забивали 6
3
8%
9
14%
1-15
9
23%
9
14%
16-30
7
18%
16
24%
31-45
8
21%
12
18%
46-60
5
13%
8
12%
61-75
7
18%
12
18%
76-90

Пропущено

54
29
23 В 1-м тайме 13
31 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 21
3
6%
1
3%
1-15
8
15%
7
24%
16-30
12
22%
5
17%
31-45
7
13%
7
24%
46-60
7
13%
4
14%
61-75
17
31%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0 Сивасспор - Касымпаша 1:2 Анкарагюджю - Касымпаша 0:0
Касымпаша - Коньяспор 1:2 Кайсериспор - Касымпаша 0:0 Адана Демирспор - Касымпаша 5:0 Касымпаша - Трабзонспор 2:0 Газиантеп - Касымпаша 0:3 Касымпаша - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Антальяспор 3:1 Хатайспор - Касымпаша 1:0 Касымпаша - Гиресунспор 5:1 Фенербахче - Касымпаша 5:1 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Касымпаша - Фатих Карагюмрюк 2:2 Бешикташ - Касымпаша 2:1 Касымпаша - Аланьяспор 4:1 Истанбулспор - Касымпаша 2:1
Бешикташ
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Адана Демирспор - Бешикташ 1:4 Сабах Баку - Бешикташ 3:3 Антальяспор - Бешикташ 1:3 Бешикташ - Галатасарай 3:1
Умраниеспор - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Хатайспор 3:0 Трабзонспор - Бешикташ 0:0 Бешикташ - Атлетико М 2:0 Бешикташ - Гиресунспор 3:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Бешикташ - Истанбулспор 3:1 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Бешикташ - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Антальяспор 0:0 Сивасспор - Бешикташ 1:0 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Аланьяспор 3:0 Кайсериспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Бешикташ 1:1 Коньяспор - Бешикташ 1:2

Результаты матчей

Касымпаша
Бешикташ

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
3:1
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
3
6 раз 38%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:2
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
3
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 12%
3:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
10 раз 29%
2
6 раз 18%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
3
9 раз 27%
2
8 раз 24%
1
7 раз 21%
0
5 раз 15%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Бешикташ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
13
3
6
11
1.5
11
5
3
14
2.5
8
8
2
15
3.5
2
14
1
16
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
15
2
5
12
1.5
10
7
2
15
2.5
5
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
10
0.5
Больше Меньше
28
5
11
23
1.5
21
12
5
29
2.5
13
20
2
32
3.5
4
29
1
33
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 35 27 4 4 83 - 27 85
2.
Фенербахче
 34 24 5 5 90 - 39 77
3.
Бешикташ
 2:0 34 22 8 4 78 - 31 74
4.
Адана Демирспор
 1:2 35 19 9 7 73 - 43 66
5.
Трабзонспор
 4:1 35 17 6 12 65 - 51 57
6.
Истанбул Башакшехир
 2:1 34 16 8 10 56 - 35 56
7.
Коньяспор
 35 12 14 9 49 - 38 50
8.
Фатих Карагюмрюк
 35 12 12 11 75 - 63 48
9.
Кайсериспор
 0:1 34 14 4 16 60 - 60 46
10.
Анкарагюджю
 1:0 36 13 6 17 45 - 51 45
11.
Касымпаша
 0:2 35 12 7 16 43 - 55 43
12.
Аланьяспор
 1:4 36 11 8 17 57 - 69 41
13.
Сивасспор
 35 11 7 17 45 - 53 40
14.
Антальяспор
 34 10 8 16 46 - 53 38
15.
Истанбулспор
 34 10 5 19 46 - 63 35
16.
Гиресунспор
 0:0 34 7 11 16 45 - 60 32
17.
Умраниеспор
 0:0 35 7 10 18 50 - 59 31
18.
Газиантеп
 33 6 7 20 31 - 96 25
19.
Хатайспор
 33 6 5 22 19 - 110 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 17 14 2 1 38 - 15 44
2.
Трабзонспор
 4:1 18 12 4 2 37 - 13 40
3.
Адана Демирспор
 1:2 18 12 4 2 45 - 18 40
4.
Бешикташ
 2:0 16 12 3 1 44 - 12 39
5.
Фенербахче
 17 12 2 3 50 - 24 38
6.
Истанбул Башакшехир
 2:1 16 10 2 4 34 - 16 32
7.
Аланьяспор
 1:4 18 8 4 6 29 - 27 28
8.
Кайсериспор
 0:1 17 8 2 7 34 - 22 26
9.
Касымпаша
 0:2 18 7 3 8 27 - 30 24
10.
Антальяспор
 17 7 3 7 31 - 26 24
11.
Коньяспор
 18 5 8 5 18 - 18 23
12.
Фатих Карагюмрюк
 17 6 5 6 37 - 31 23
13.
Анкарагюджю
 1:0 17 6 4 7 23 - 26 22
14.
Сивасспор
 17 5 6 6 22 - 20 21
15.
Истанбулспор
 17 5 3 9 20 - 31 18
16.
Гиресунспор
 0:0 16 4 4 8 26 - 29 16
17.
Хатайспор
 18 4 4 10 12 - 52 16
18.
Умраниеспор
 0:0 18 3 5 10 22 - 28 14
19.
Газиантеп
 18 3 4 11 17 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 18 13 2 3 45 - 12 41
2.
Фенербахче
 17 12 3 2 40 - 15 39
3.
Бешикташ
 2:0 18 10 5 3 34 - 19 35
4.
Коньяспор
 17 7 6 4 31 - 20 27
5.
Адана Демирспор
 1:2 17 7 5 5 28 - 25 26
6.
Фатих Карагюмрюк
 18 6 7 5 38 - 32 25
7.
Истанбул Башакшехир
 2:1 18 6 6 6 22 - 19 24
8.
Анкарагюджю
 1:0 19 7 2 10 22 - 25 23
9.
Кайсериспор
 0:1 17 6 2 9 26 - 38 20
10.
Сивасспор
 18 6 1 11 23 - 33 19
11.
Касымпаша
 0:2 17 5 4 8 16 - 25 19
12.
Истанбулспор
 17 5 2 10 26 - 32 17
13.
Умраниеспор
 0:0 17 4 5 8 28 - 31 17
14.
Трабзонспор
 4:1 17 5 2 10 28 - 38 17
15.
Гиресунспор
 0:0 18 3 7 8 19 - 31 16
16.
Антальяспор
 17 3 5 9 15 - 27 14
17.
Аланьяспор
 1:4 18 3 4 11 28 - 42 13
18.
Газиантеп
 15 3 3 9 14 - 44 12
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 58 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 29 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 21 (7)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 21 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Умраниеспор Найир Умут 17 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Коньяспор Кальво Франсиско 12
Газиантеп Кициу Стелиос 1 10
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 10
Истанбул Башакшехир Текдемир Махмут 2 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 30'
    Абубакар Венсан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Тосун Дженк бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Фернандеш Жедсон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Соуза Сильва Велинтон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Касымпаша
Ничья
Бешикташ
9.00
5.70
1.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Касымпаша 0:2 Бешикташ онлайн

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