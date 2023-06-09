История личных встреч
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
23 матча
47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.27
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.45
0.83
Среднее время на гол
61
108
Всего голов
34
24
Голов в среднем за матч
1.48
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бачуайи Миши
|3
|0.6
|Мор Эмре
|2
|0.4
|Кинг Джошуа
|2
|0.4
|Валенсия Эннер
|1
|0.2
|Дурсун Сердар
|1
|0.2
|Гюлер Арда
|1
|0.2
|Зайц Миха
|1
|0.2
|Кадыоглу Ферди
|1
|0.2
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюрлер Сердар
|3
|0.6
|Шиш Патрик
|2
|0.4
|Тюрюдж Дениз
|1 (1)
|0.2
|Фигейредо Жоау
|1
|0.2
|Окака Стефано
|1
|0.2
|Алексич Даниел
|1
|0.2
|Кени Филипп
|1
|0.2
|Эркин Джанер
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кавечи Ирфан
|1
|0
|Яндаш Мерт Хакан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билья Лукас
|2
|0
|Шенгезер Мухаммед
|2
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Шахинер Омер Али
|1
|0
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
Результаты матчей
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
0
2
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
4
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
17%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0
Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Результаты матчей
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
23
14
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Фенербахче
Истанбул Башакшехир
|Шанлыурфаспор
|Buenyamin Balat
|5
|Анкарагюджю
|Соу Али
|4
|Киркларелиспор
|Арслан Энсар
|4
|Адана Демирспор
|Ассомбалонга Бритт
|4
|Истанбул Башакшехир
|Гюрлер Сердар
|3 (1)
|Анкарагюджю
|Муякич Нихад
|1 2
|Истанбул Башакшехир
|Билья Лукас
|2
|Анкарагюджю
|Малку Кевин
|2
|Трабзонспор
|Бакасетас Тасос
|2
|Истанбул Башакшехир
|Шенгезер Мухаммед
|2
Прогнозы на матч Фенербахче - Истанбул Башакшехир
Исход игры
Фенербахче
97.2% (35)
Ничья
2.8% (1)
Истанбул Башакшехир
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
72.22% (26)
Меньше
27.78% (10)
Обе команды забьют
Да
72.22% (26)
Нет
27.78% (10)
Популярный счёт
2:1 Фенербахче
61.1% (22)
2:0 Фенербахче
13.9% (5)
1:0 Фенербахче
13.9% (5)
3:1 Фенербахче
8.3% (3)
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