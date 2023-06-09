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  4. Кубок 2022-2023

Турция: Кубок
2022-2023

Фенербахче
 
Позже
Истанбул Башакшехир
Прогнозы 36
Фенербахче 97.2% (35)
X 2.8% (1)
Истанбул Башакшехир 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Истанбул Башакшехир
5.00
3.90
5.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фенербахче
Истанбул Башакшехир

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

23 матча

47.8%
13%
39.2%
11 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

13%
43.5%
43.5%
3 победы 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
0:1
С
2:0
С
1:2
К
1:2
С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
2:1
С
0:0
С
0:2
С
2:3
К
2:2
К
2:2
С
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:0
С
2:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.27

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.45
0.83

Среднее время на гол

61
108

Всего голов

34
24

Голов в среднем за матч

1.48
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 3 0.6
Мор Эмре 2 0.4
Кинг Джошуа 2 0.4
Валенсия Эннер 1 0.2
Дурсун Сердар 1 0.2
Гюлер Арда 1 0.2
Зайц Миха 1 0.2
Кадыоглу Ферди 1 0.2
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюрлер Сердар 3 0.6
Шиш Патрик 2 0.4
Тюрюдж Дениз 1 (1) 0.2
Фигейредо Жоау 1 0.2
Окака Стефано 1 0.2
Алексич Даниел 1 0.2
Кени Филипп 1 0.2
Эркин Джанер 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кавечи Ирфан 1 0
Яндаш Мерт Хакан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билья Лукас 2 0
Шенгезер Мухаммед 2 0
Тоуба Ахмед 0 1
Эркин Джанер 1 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Шахинер Омер Али 1 0
Тюрюдж Дениз 1 0

Результаты матчей

Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

0
2
Фенербахче
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
4
Фенербахче
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
0
0%
1
14%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
2
17%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
25%
1
10%
76-90
0
0%
2
20%
91-120

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
67%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
0
0%
1
13%
91-120

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фенербахче - Газиантеп 3:0 Галатасарай - Фенербахче 3:0 Фенербахче - Антальяспор 2:0 Фенербахче - Сивасспор 3:0
Хатайспор - Фенербахче 0:3 Фенербахче - Трабзонспор 3:1 Гиресунспор - Фенербахче 1:1 Сивасспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Истанбулспор 3:3 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Анкарагюджю 2:1 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 4:1 Фенербахче - Бешикташ 2:4 Фенербахче - Зенит 2:2 Аланьяспор - Фенербахче 1:3 Фенербахче - Севилья 1:0 Севилья - Фенербахче 2:0 Кайсериспор - Фенербахче 1:2
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2
Антальяспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Умраниеспор 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0

Результаты матчей

Фенербахче
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Фенербахче
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1
3
2
2.5
2
3
1
4
3.5
1/8 финала
3 Сивасспор
0 Караджабей
8 Газиантеп
7 Коньяспор
2 Фенербахче
1 Ризеспор
0 Антальяспор
2 Кайсериспор
1 Аланьяспор
2 Галатасарай
5 Фатих Карагюмрюк
7 Истанбул Башакшехир
5 Анкарагюджю
4 Бешикташ
1 Умраниеспор
4 Трабзонспор
1/4 финала
3 Сивасспор
0 Газиантеп
4 Фенербахче
1 Кайсериспор
2 Галатасарай
3 Истанбул Башакшехир
3 Анкарагюджю
1 Трабзонспор
1/2 финала
0 Сивасспор
3 Фенербахче
3 Истанбул Башакшехир
2 Анкарагюджю
Финал
Фенербахче
Истанбул Башакшехир

Топ бомбардиров
Шанлыурфаспор Buenyamin Balat 5
Анкарагюджю Соу Али 4
Киркларелиспор Арслан Энсар 4
Адана Демирспор Ассомбалонга Бритт 4
Истанбул Башакшехир Гюрлер Сердар 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Анкарагюджю Муякич Нихад 1 2
Истанбул Башакшехир Билья Лукас 2
Анкарагюджю Малку Кевин 2
Трабзонспор Бакасетас Тасос 2
Истанбул Башакшехир Шенгезер Мухаммед 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фенербахче - Истанбул Башакшехир от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июня 2023, осталось 2 дня 13 часов 15 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 61.1% пользователей.
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    • Прогнозы 36
    Фенербахче 97.2% (35)
    X 2.8% (1)
    Истанбул Башакшехир 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фенербахче
    Ничья
    Истанбул Башакшехир
    5.00
    3.90
    5.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фенербахче - Истанбул Башакшехир онлайн

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    Прогнозы на матч Фенербахче - Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Фенербахче
    97.2% (35)
    Ничья
    2.8% (1)
    Истанбул Башакшехир
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.22% (26)
    Меньше
    27.78% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (26)
    Нет
    27.78% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Фенербахче
    61.1% (22)
    2:0 Фенербахче
    13.9% (5)
    1:0 Фенербахче
    13.9% (5)
    3:1 Фенербахче
    8.3% (3)
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    Фенербахче
    Истанбул Башакшехир
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