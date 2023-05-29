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Приветствуем всех любителей футбола! В первом полуфинальном матче плей-офф за выход из Серии B в Серию A встретятся итальянские команды "Зюйдтироль" из Больцано и "Бари" из одноимённого города. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.