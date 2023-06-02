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  4. Серия B: Повышение в классе: Плей-офф 2022-2023

Италия: Серия B: Повышение в классе: Плей-офф
2022-2023

Стадион: . Зрители: 18493
Бари
1:0
Конец матча
Зюйдтироль
0'
31' Желтая карточка
Мавули Шака
45' Красная карточка
Риччи Джакомо
57' Желтая карточка
Маццокки Симоне
64' Желтая карточка
Сьега Николас
1:0
70' Гол
Бенедетти Леонардо
90' Желтая карточка
Винетот Кевин
90' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
90'+9

Ход матча

13'
 
Мавули Шака
Белардинелли Лука
31'
 
Мавули Шака
45'
Риччи Джакомо
 
46'
 
Сьега Николас
Мавули Шака
46'
Матино Эммануэле
Белломо Никола
 
57'
 
Маццокки Симоне
58'
 
Ларривей Хоакин
Маццокки Симоне
64'
 
Сьега Николас
68'
Бенедетти Леонардо
Майта Маттиа
 
68'
Фолоруншо Майкл
Эспозито Себастьяно
 
68'
Ботта Рубен
Моракьоли Грегорио
 
70'
Бенедетти Леонардо
(Фолоруншо Майкл)
1:0
77'
 
Карретта Мирко
Де Коль Филиппо
77'
 
Ровер Маттео
Челли Алессандро
90'
 
Винетот Кевин
90'
Фолоруншо Майкл
 
90'
Жужек Жан
Ботта Рубен
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 0
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 519 Количество передач 260
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
93
Дорваль
Мехди
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
17
Майелло
Раффаэле
63
Белломо
Никола
11
Хеддира
Валид
9
Эспозито
Себастьяно
14
Моракьоли
Грегорио
1
Полуцци
Джакомо
4
Курто
Марко
19
Заро
Джованни
5
Винетот
Кевин
3
Челли
Алессандро
III
26
Де
Коль
Филиппо
16
Белардинелли
Лука
21
Тайт
Фабиан
6
Фьордилино
Лука
90
Одогву
Рафаэль
9
Маццокки
Симоне
Бари
4-3-3
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Бари
Зюйдтироль

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СCС
1:2

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенедетти Леонардо 1 0.5
Фолоруншо Майкл 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 1 0.33
Ровер Маттео 1 0.33
Фьордилино Лука 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччи Джакомо 0 1
Фолоруншо Майкл 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Мустафа 1 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Маццокки Симоне 1 0
Курто Марко 1 0
Мавули Шака 1 0
Белардинелли Лука 1 0

Результаты матчей

Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Бари
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1
Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1

Результаты матчей

Бари
Зюйдтироль

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
3 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бари
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 3
Кальяри Лувумбо Зито 2
Зюйдтироль Казираги Даниэль 1 (1)
Парма Зом Симон 1 (1)
Венеция Пьерини Николас 1
Весь список

Топ нарушителей
Бари Риччи Джакомо 1
Зюйдтироль Сиссе Мустафа 1
Парма Васкес Франко 1
Зюйдтироль Винетот Кевин 1
Парма Чичисола Леандро 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Мавули Шака уходит с поля. Сьега Николас выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      УДАЛЕНИЕ! - Риччи Джакомо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      31'
      Мавули Шака получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Белардинелли Лука уходит с поля. Мавули Шака выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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