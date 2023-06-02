Стадион: Сан Никола. Зрители: 18493
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаМавули Шака
45' Красная карточкаРиччи Джакомо
57' Желтая карточкаМаццокки Симоне
64' Желтая карточкаСьега Николас
1:0
70' ГолБенедетти Леонардо
90' Желтая карточкаВинетот Кевин
90' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
90'+9
Ход матча
31'
45'
57'
64'
70'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 0
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
519 Количество передач 260
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.95 Победа «Бари»
-
18
Каприле
Элия
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сетер ДамирНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Миньяни Микеле
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мавули ШакаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
18 Ровер Маттео
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Бари
Зюйдтироль
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.5
|Фолоруншо Майкл
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|1
|0.33
|Ровер Маттео
|1
|0.33
|Фьордилино Лука
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччи Джакомо
|0
|1
|Фолоруншо Майкл
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Маццокки Симоне
|1
|0
|Курто Марко
|1
|0
|Мавули Шака
|1
|0
|Белардинелли Лука
|1
|0
Результаты матчей
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Бари
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Зюйдтироль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Зюйдтироль - Бари 1:0 Дженоа - Бари 4:3 Бари - Реджина 1:0 Модена - Бари 1:1
Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2 Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Зюйдтироль - Бари 1:0 Зюйдтироль - Реджина 1:0 Модена - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Читтаделла 1:1
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1
Результаты матчей
Бари
Зюйдтироль
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
3 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бари
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Будет доступно позже.
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|3
|Кальяри
|Лувумбо Зито
|2
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|1 (1)
|Парма
|Зом Симон
|1 (1)
|Венеция
|Пьерини Николас
|1
|Бари
|Риччи Джакомо
|1
|Зюйдтироль
|Сиссе Мустафа
|1
|Парма
|Васкес Франко
|1
|Зюйдтироль
|Винетот Кевин
|1
|Парма
|Чичисола Леандро
|1