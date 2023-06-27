Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
0:1
Первый тайм: 36'
Ход матча
15'
23'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ricardo
Pena
15
Дэвис
Эрик
20
Годой
Анибал
11
Диас
Исмаэль
17
Фахардо
Хосе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ricardo PenaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уилсон РоанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Мора Карлос
-
11 Аарон Суарес
-
-
-
-
-
Главный тренер: Луис Суарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диас ИсмаэльПолузащитник
-
17 Фахардо ХосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Янис СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кристиансен Томас
История личных встреч
Коста-Рика
Панама
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
142.9%
42.9%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.25
0.65
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17
Среднее время на гол
72
138
Бомбардиры внутри турнира
Коста-Рика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Панама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фахардо Хосе
|1
|1
Карточки
Коста-Рика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Josimar Alcocer
|1
|0
Панама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты последних матчей
Коста-Рика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2
Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1
Панама
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1
Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1 Панама - Гондурас 1:1 Мексика - Панама 1:0 Панама - Ямайка 3:2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Мексика
|Ромо Луис
|2
|Мексика
|Чавес Луис
|1
|Мексика
|Пинеда Орбелин
|1
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
|Мартиника
|Фортюн Кевин
|1
|Мартиника
|Ривьерес Жонатан
|1
|Гондурас
|Luis Vega
|1
|Ямайка
|Лоуренс Кемар
|1
|Ямайка
|Блэйк Андре
|1
|Гондурас
|Элис Альберт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Коста-Рика 0:1 Панама
Исход игры
Коста-Рика
60.3% (73)
Ничья
19% (23)
Панама
20.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
63.55% (68)
Нет
36.45% (39)
Популярный счёт
2:1 Коста-Рика
26.4% (32)
1:0 Коста-Рика
15.7% (19)
1:1 Ничья
14.9% (18)
0:1 Панама
10.7% (13)
1:2 Панама
6.6% (8)
2:0 Коста-Рика
5.8% (7)
3:1 Коста-Рика
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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