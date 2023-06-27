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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коста-Рика
FIFA #39
0:1
Первый тайм: 36'
Панама
FIFA #58
0'
15' Желтая карточка
Josimar Alcocer
0:1
23' Гол
Фахардо Хосе

Ход матча

15'
Josimar Alcocer
 
23'
0:1
Фахардо Хосе
Прогнозы 121
Коста-Рика 60.3% (73)
X 19% (23)
Панама 20.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Панама
3.75
7.10
3.00
Все Коэффициенты
18
Kevin
Chamorro
5
Борхес
Сельсо
19
Уостон
Кендалл
3
Варгас
Хуан
Пабло
15
Кальво
Франсиско
13
Zuhander
Zuniga
14
Ricardo
Pena
22
Джеффри
Валверд
12
Кэмпбелл
Хоэль
7
Контрерас
Антони
8
Josimar
Alcocer
22
Москера
Орландо
4
Эскобар
Фидель
3
Каммингс
Харольд
16
Андраде
Андреас
23
Мурильо
Микаэль
15
Дэвис
Эрик
10
Барсенас
Эдгар
20
Годой
Анибал
8
Карраскилья
Адальберто
11
Диас
Исмаэль
17
Фахардо
Хосе
Коста-Рика
4-3-3
Панама
5-4-1

История личных встреч

Коста-Рика
Панама

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
100%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

142.9%
42.9%
10 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛНК
0:1
ЛНК
2:0
ОМЧСА
1:0
ОМЧСА
0:0
ТМС
0:1
ТМС
0:1
ОМЧСА
2:1
ЗКК
1:0
ОМЧСА
0:0
ЦК
1:0
ОМЧСА
3:1
ОМЧСА
1:2
ТМС
2:1
ММ
2:0
ЧМОМ
2:2
ТМС
2:0
ТМС
2:2
UNC
0:0
UNC
3:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.25
0.65

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
3
Больше 15%
Меньше 85%
17

Среднее время на гол

72
138

Бомбардиры внутри турнира

Коста-Рика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Панама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фахардо Хосе 1 1

Карточки

Коста-Рика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Josimar Alcocer 1 0
Панама
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты последних матчей

Коста-Рика
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Эквадор - Коста-Рика 3:1 Гватемала - Коста-Рика 1:0 Коста-Рика - Панама 0:1 Мартиника - Коста-Рика 1:2
Коста-Рика - Германия 2:4 Япония - Коста-Рика 0:1 Испания - Коста-Рика 7:0 Коста-Рика - Нигерия 2:0 Узбекистан - Коста-Рика 1:2 Южная Корея - Коста-Рика 2:2 Коста-Рика - Новая Зеландия 1:0 Коста-Рика - Мартиника 2:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Коста-Рика - США 2:0 Сальвадор - Коста-Рика 1:2 Коста-Рика - Канада 1:0 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Мексика - Коста-Рика 0:0 Коста-Рика - Панама 1:0 Коста-Рика - Гондурас 2:1
Панама
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Панама - Мексика 0:1 Панама - Канада 0:2 Панама - Никарагуа 3:2 Коста-Рика - Панама 0:1
Аргентина - Панама 2:0 Гватемала - Панама 1:1 Камерун - Панама 1:1 Венесуэла - Панама 2:2 Панама - Саудовская Аравия 1:1 Катар - Панама 2:1 Бахрейн - Панама 0:2 Мартиника - Панама 0:0 Уругвай - Панама 5:0 Панама - Мартиника 5:0 Панама - Коста-Рика 2:0 Панама - Канада 1:0 США - Панама 5:1 Панама - Гондурас 1:1 Мексика - Панама 1:0 Панама - Ямайка 3:2

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мартиника
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Панама
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Коста-Рика
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сальвадор
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Мексика Ромо Луис 2
Мексика Чавес Луис 1
Мексика Пинеда Орбелин 1
Ямайка Лоу Дэмион 1
Мартиника Фортюн Кевин 1
Весь список

Топ нарушителей
Мартиника Ривьерес Жонатан 1
Гондурас Luis Vega 1
Ямайка Лоуренс Кемар 1
Ямайка Блэйк Андре 1
Гондурас Элис Альберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Дэвис Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Jose Fajardo бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Josimar Alcocer получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 26.4% пользователей.
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Прогнозы 121
Коста-Рика 60.3% (73)
X 19% (23)
Панама 20.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коста-Рика
Ничья
Панама
3.75
7.10
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коста-Рика 0:1 Панама онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Коста-Рика 0:1 Панама

Исход игры
Коста-Рика
60.3% (73)
Ничья
19% (23)
Панама
20.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.73% (50)
Меньше
53.27% (57)
Обе команды забьют
Да
63.55% (68)
Нет
36.45% (39)
Популярный счёт
2:1 Коста-Рика
26.4% (32)
1:0 Коста-Рика
15.7% (19)
1:1 Ничья
14.9% (18)
0:1 Панама
10.7% (13)
1:2 Панама
6.6% (8)
2:0 Коста-Рика
5.8% (7)
3:1 Коста-Рика
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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