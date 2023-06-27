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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хака
1:1
Конец матча
ХИК
0'
0:1
9' Гол
Хостикка Сантери
39' Желтая карточка
Фофана Тиемоко
45' Красная карточка
Тойвио Йоона
1:1
57' Гол
Магута Райан
77' Желтая карточка
Паананен Алекси
89' Желтая карточка
Илиев Деян
90'+5
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
8
Сийра
Тууре
15
Пурме
Тино
17
Лайне
Янне-Пекка
11
Роджерсон
Логан
13
Фофана
Тиемоко
10
Stavros
Zarokostas
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
6
Хальме
Аапо
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
14
Пелтола
Матти
10
Лингман
Лукас
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
18
Topi
Keskinen
Хака
ХИК

История личных встреч

Хака
ХИК

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
350%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 17 побед

27 матчей

3.7%
14.8%
81.5%
1 победа 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

3.7%
44.4%
51.9%
1 победа 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.4%
29.6%
63%
2 победы 8 ничьих 17 побед

История матчей

В
2:0
ТМК
4:0
В
0:1
В
0:3
В
4:1
В
2:0
В
1:2
В
1:4
В
3:1
К
2:3
К
1:3
КС
0:3
В
2:2
В
1:0
В
0:1
ТМС
1:1
В
5:2
В
1:3
В
0:5
КЛ
0:3
В
0:3
В
1:1
В
3:3
В
1:2
КЛ
0:2
В
2:3
В
1:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

0.69
1

Среднее время на гол

130
90

Всего голов

27
43

Голов в среднем за матч

2.45
2.69

Среднее время на гол

36
33

Всего голов

38
54

Голов в среднем за матч

1.41
2

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
45

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Хуан 5 0.38
Магута Райан 2 0.15
Fallou Ndiaye 2 0.15
Лайне Янне-Пекка 1 (1) 0.08
Фриберг Никлас 1 0.08
Роджерсон Логан 1 0.08
Сийра Тууре 1 0.08
Аувинен Ээро-Матти 1 0.08
Пурме Тино 1 0.08
Stavros Zarokostas 0 0
ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 9 (3) 0.64
Оллила Туомас 3 0.21
Мерилуото Кай 2 0.14
Topi Keskinen 1 0.07
Пелтола Матти 1 0.07
Maksim Stjopin 1 0.07
Танака Атому 1 0.07
Паананен Алекси 1 0.07
Хостикка Сантери 1 0.07
Тенхо Миро 1 0.07
Liam Moeller 1 0.07
Райтала Юкка 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 4 0
Магута Райан 4 0
Сийра Тууре 3 0
Фриберг Никлас 3 0
Atte Sihvonen 3 0
Fallou Ndiaye 3 0
Stavros Zarokostas 2 0
Херберт Антони 2 0
Тайнио Теему 1 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Haymenn Bah-Traore 1 0
Фофана Тиемоко 1 0
Oliver Whyte 1 0
ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тойвио Йоона 1 2
Оллила Туомас 3 0
Хетемай Перпарим 2 0
Танака Атому 2 0
Паананен Алекси 2 0
Олусанья Антони 2 0
Пелтола Матти 2 0
Канеллопулос Гиоргос 2 0
Тони Коскела 1 0
Райтала Юкка 1 0
Соири Пюрю 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Илиев Деян 1 0
Радулович Боян 1 0
Мерилуото Кай 1 0
Topi Keskinen 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ХИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

7
6
Хака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

2
14
Хака
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

15
2

Волевые поражения

9
20

Голы по времени матча

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
36%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90

Забито

4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
15%
1
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
5
33%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

22
11
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
18%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1
Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1
Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2

Результаты матчей

Хака
ХИК

Точный счет

1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Хака
ХИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
4
3
1
5
2.5
2
5
1
5
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
6
8
1
12
2.5
3
11
1
12
3.5
2
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 9 1 4 17 - 6 28
2.
СЯК Сейнайоки
 12 8 3 1 16 - 7 27
3.
ХИК
 14 7 6 1 23 - 10 27
4.
Оулу
 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Хонка
 14 5 4 5 12 - 12 19
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
КТП
 13 4 3 6 12 - 16 15
8.
Ильвес
 12 3 5 4 13 - 13 14
9.
Хака
 13 2 5 6 15 - 22 11
10.
Лахти
 11 2 4 5 8 - 15 10
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 12 - 19 9
12.
ВПС
 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 7 3 1 3 6 - 5 10
7.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
4.
ХИК
 7 2 4 1 9 - 8 10
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
11.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 9
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
Хонка Алегрия Хуан 5
Весь список
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