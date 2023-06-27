Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:1
9' ГолХостикка Сантери
39' Желтая карточкаФофана Тиемоко
45' Красная карточкаТойвио Йоона
1:1
57' ГолМагута Райан
77' Желтая карточкаПаананен Алекси
89' Желтая карточкаИлиев Деян
90'+5
Ход матча
9'
0:1
39'
45'
57'
1:1
77'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
25
Илиев
Деян
23
Соири
Пюрю
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
37
Танака
Атому
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
-
25 Илиев ДеянВратарь
-
23 Соири ПюрюЗащитник
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
Хака
ХИК
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
350%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
2 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 17 побед
27 матчей
3.7%
14.8%
81.5%
1 победа 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
3.7%
44.4%
51.9%
1 победа 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.4%
29.6%
63%
2 победы 8 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
0.69
1
Среднее время на гол
130
90
Всего голов
27
43
Голов в среднем за матч
2.45
2.69
Среднее время на гол
36
33
Всего голов
38
54
Голов в среднем за матч
1.41
2
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
19
Больше 70%
Меньше 30%
8
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
63
45
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Хуан
|5
|0.38
|Магута Райан
|2
|0.15
|Fallou Ndiaye
|2
|0.15
|Лайне Янне-Пекка
|1 (1)
|0.08
|Фриберг Никлас
|1
|0.08
|Роджерсон Логан
|1
|0.08
|Сийра Тууре
|1
|0.08
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0.08
|Пурме Тино
|1
|0.08
|Stavros Zarokostas
|0
|0
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|9 (3)
|0.64
|Оллила Туомас
|3
|0.21
|Мерилуото Кай
|2
|0.14
|Topi Keskinen
|1
|0.07
|Пелтола Матти
|1
|0.07
|Maksim Stjopin
|1
|0.07
|Танака Атому
|1
|0.07
|Паананен Алекси
|1
|0.07
|Хостикка Сантери
|1
|0.07
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|Liam Moeller
|1
|0.07
|Райтала Юкка
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|4
|0
|Магута Райан
|4
|0
|Сийра Тууре
|3
|0
|Фриберг Никлас
|3
|0
|Atte Sihvonen
|3
|0
|Fallou Ndiaye
|3
|0
|Stavros Zarokostas
|2
|0
|Херберт Антони
|2
|0
|Тайнио Теему
|1
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Haymenn Bah-Traore
|1
|0
|Фофана Тиемоко
|1
|0
|Oliver Whyte
|1
|0
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тойвио Йоона
|1
|2
|Оллила Туомас
|3
|0
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|Танака Атому
|2
|0
|Паананен Алекси
|2
|0
|Олусанья Антони
|2
|0
|Пелтола Матти
|2
|0
|Канеллопулос Гиоргос
|2
|0
|Тони Коскела
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Соири Пюрю
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Илиев Деян
|1
|0
|Радулович Боян
|1
|0
|Мерилуото Кай
|1
|0
|Topi Keskinen
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
ХИК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
7
6
Хака
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
2
14
Хака
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
ХИК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
15
2
Волевые поражения
9
20
Голы по времени матча
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
4
36%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
9%
1
13%
31-45
4
36%
1
13%
46-60
2
18%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
4
44%
76-90
Забито
4
14
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
7%
16-30
1
25%
4
29%
31-45
1
25%
3
21%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
13
2
7 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
2
15%
1
50%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
15
22
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
27%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
2
13%
5
23%
31-45
5
33%
4
18%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
22
11
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
4
18%
2
18%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
2
9%
3
27%
46-60
5
23%
0
0%
61-75
2
9%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Лахти - Хака 1:0 Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1
Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1 ХИК - Хака 4:0 ЯПС - Хака 3:3 Хака - ВПС 1:2
ХИК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ХИК - КТП 1:0 Лахти - ХИК 1:2 ХИК - СЯК Сейнайоки 0:0 ХИК - Хонка 1:1
Мариехамн - ХИК 0:0 Ильвес - ХИК 1:1 ХИК - Интер Турку 4:1 КТП - ХИК 3:3 КуПС - ХИК 2:1 ХИК - Хака 2:0 ХИК - Оулу 1:1 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 2:0 ХИК - Ильвес 3:1 ХИК - СЯК Сейнайоки 2:3 Тромсё - ХИК 2:3 ХИК - Хака 4:0 Бетис - ХИК 3:0 ХИК - Рома 1:2
Результаты матчей
Хака
ХИК
Точный счет
1:1
3 раза 50%
2:2
2 раза 33%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Хака
ХИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
15
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
49
68
112
311
112
212
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|Хонка
|Алегрия Хуан
|5