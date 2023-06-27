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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КТП
2:0
Конец матча
Лахти
0'
8' Желтая карточка
Клинга Матти
28' Желтая карточка
Рамадингайе Давид
1:0
47' Гол
Фуртадо Уиллис
61' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
63' Желтая карточка
Кабаши Ариан
65' Желтая карточка
Joni Maekelae
69' Желтая карточка
Мантатис Георгиос
2:0
76' Гол
Де Врис Джек
89' Желтая карточка
Лаасконен Йоханнес
90'+4
1
Лейслахти
Расмус
14
Juho
Lehtiranta
5
Огунгбаро
Майкл
4
Клинкенберг
Дан
27
Мантатис
Георгиос
32
Рамадингайе
Давид
21
Gabriel
Sandberg
23
Линдфорс
Матиас
7
Joni
Maekelae
10
Фуртадо
Уиллис
20
Simo
Roiha
30
Мунукка
Антон
16
Julius
Tauriainen
15
Пирттийоки
Юхо
2
Кабаши
Ариан
27
Пеннинкангас
Теему
8
Клинга
Матти
25
Кунингас
Микко
17
Tommi
Jaentti
22
Хертси
Лооренц
9
Matheus
Alves
I
7
Зекири
Альтин
КТП
Лахти

История личных встреч

КТП
Лахти

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:0
В
2:1
В
1:2
В
3:0
К
3:0
В
3:2
В
0:0
В
1:1
И
2:0
И
2:3
В
1:0
В
0:1
КЛ
5:0

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.44

Среднее время на гол

120
202

Всего голов

20
6

Голов в среднем за матч

2.22
1.5

Среднее время на гол

40
60

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

1.77
0.77

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10

Среднее время на гол

50
117

Бомбардиры внутри турнира

КТП
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фуртадо Уиллис 5 0.38
Michael Simoes Domingues IV 4 0.31
Simo Roiha 2 0.15
Де Врис Джек 1 0.08
Joni Maekelae 0 0
Мантатис Георгиос 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зекири Альтин 2 0.18
Пирттийоки Юхо 2 0.18
Julius Tauriainen 1 0.09
Matheus Alves I 1 (1) 0.09
Tommi Jaentti 1 0.09
Onni Hanninen 1 0.09
Кастро Пабло 0 0
Irfan Sadik 0 0
Коскипало Даниэль 0 0

Карточки

КТП
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадингайе Давид 4 0
Нурмос Ласси 4 0
Gabriel Sandberg 4 0
Michael Simoes Domingues IV 3 0
Де Врис Джек 3 0
Joni Maekelae 2 0
Фуртадо Уиллис 2 0
Раутиола Миска 0 1
Лаасконен Йоханнес 1 0
Simo Roiha 1 0
Клинкенберг Дан 1 0
Мантатис Георгиос 1 0
William Venta Akre 1 0
Линдфорс Матиас 1 0
Печиле Дамьяно 1 0
Ниемеля Матиас 1 0
Паавола Матиас 1 0
Jussi Leppaelahti 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джалу Бубакар 5 0
Кабаши Ариан 4 0
Пеннинкангас Теему 3 0
Кунингас Микко 3 0
Зекири Альтин 3 0
Клинга Матти 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Хертси Лооренц 1 0
Irfan Sadik 1 0
Вирта Эмели 1 0
Tommi Jaentti 1 0
Коскипало Даниэль 1 0
Samuel Pasanen 1 0

Результаты матчей

КТП
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
2
КТП
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

1
1
КТП
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

4
3

Голы по времени матча

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90

Пропущено

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
18%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0
КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2
Лахти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1
Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0

Результаты матчей

КТП
Лахти

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

КТП
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
1
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
6
4
9
1.5
2
9
1
12
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 9 1 4 17 - 6 28
2.
СЯК Сейнайоки
 12 8 3 1 16 - 7 27
3.
ХИК
 14 7 6 1 23 - 10 27
4.
Оулу
 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Хонка
 14 5 4 5 12 - 12 19
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
КТП
 13 4 3 6 12 - 16 15
8.
Ильвес
 12 3 5 4 13 - 13 14
9.
Хака
 13 2 5 6 15 - 22 11
10.
Лахти
 11 2 4 5 8 - 15 10
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 12 - 19 9
12.
ВПС
 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 7 3 1 3 6 - 5 10
7.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
4.
ХИК
 7 2 4 1 9 - 8 10
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
11.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 9
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
Хонка Алегрия Хуан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      28'
      Рамадингайе Давид получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      8'
      Клинга Матти получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч КТП 2:0 Лахти онлайн

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