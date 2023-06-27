Тур: 1. Стадион: Арто Тольса Арена.
0'
8' Желтая карточкаКлинга Матти
28' Желтая карточкаРамадингайе Давид
1:0
47' ГолФуртадо Уиллис
61' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
63' Желтая карточкаКабаши Ариан
65' Желтая карточкаJoni Maekelae
69' Желтая карточкаМантатис Георгиос
2:0
76' ГолДе Врис Джек
89' Желтая карточкаЛаасконен Йоханнес
90'+4
Ход матча
8'
47'
1:0
63'
65'
76'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Simo
Roiha
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Simo RoihaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Де Врис ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
-
11 Али ЮсифНападающий
-
-
21 Irfan Sadik
-
-
-
Главный тренер: Mikko Mannila
История личных встреч
КТП
Лахти
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.44
Среднее время на гол
120
202
Всего голов
20
6
Голов в среднем за матч
2.22
1.5
Среднее время на гол
40
60
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
1.77
0.77
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
Среднее время на гол
50
117
Бомбардиры внутри турнира
КТП
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фуртадо Уиллис
|5
|0.38
|Michael Simoes Domingues IV
|4
|0.31
|Simo Roiha
|2
|0.15
|Де Врис Джек
|1
|0.08
|Joni Maekelae
|0
|0
|Мантатис Георгиос
|0
|0
Лахти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зекири Альтин
|2
|0.18
|Пирттийоки Юхо
|2
|0.18
|Julius Tauriainen
|1
|0.09
|Matheus Alves I
|1 (1)
|0.09
|Tommi Jaentti
|1
|0.09
|Onni Hanninen
|1
|0.09
|Кастро Пабло
|0
|0
|Irfan Sadik
|0
|0
|Коскипало Даниэль
|0
|0
Карточки
КТП
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадингайе Давид
|4
|0
|Нурмос Ласси
|4
|0
|Gabriel Sandberg
|4
|0
|Michael Simoes Domingues IV
|3
|0
|Де Врис Джек
|3
|0
|Joni Maekelae
|2
|0
|Фуртадо Уиллис
|2
|0
|Раутиола Миска
|0
|1
|Лаасконен Йоханнес
|1
|0
|Simo Roiha
|1
|0
|Клинкенберг Дан
|1
|0
|Мантатис Георгиос
|1
|0
|William Venta Akre
|1
|0
|Линдфорс Матиас
|1
|0
|Печиле Дамьяно
|1
|0
|Ниемеля Матиас
|1
|0
|Паавола Матиас
|1
|0
|Jussi Leppaelahti
|1
|0
Лахти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джалу Бубакар
|5
|0
|Кабаши Ариан
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|Кунингас Микко
|3
|0
|Зекири Альтин
|3
|0
|Клинга Матти
|2
|0
|Julius Tauriainen
|2
|0
|Хертси Лооренц
|1
|0
|Irfan Sadik
|1
|0
|Вирта Эмели
|1
|0
|Tommi Jaentti
|1
|0
|Коскипало Даниэль
|1
|0
|Samuel Pasanen
|1
|0
Результаты матчей
КТП
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Лахти
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
2
КТП
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
1
1
КТП
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Лахти
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
4
3
Голы по времени матча
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
40%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
4
50%
2
40%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
1
13%
4
36%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
18%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
2
25%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
4
33%
2
25%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
4
25%
2
13%
16-30
1
6%
4
27%
31-45
4
25%
3
20%
46-60
4
25%
3
20%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
КТП
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
КТП - ЕИФ Экенас 3:0 ХИК - КТП 1:0 Интер Турку - КТП 2:1 КТП - ВПС 1:0
КТП - Гнистан 1:1 Хонка - КТП 0:1 КТП - СЯК Сейнайоки 0:2 МюПа - КТП 0:14 Лахти - КТП 0:0 КТП - ХИК 3:3 Хака - КТП 4:2 Ильвес - КТП 1:0 КТП - Мариехамн 2:1 КТП - КуПС 0:0 КТП - Хонка 0:4 КТП - Оулу 0:2 ПЕПО Лаппеэнранта - КТП 1:2 КТП - Хака 1:0 ЯПС - КТП 2:2 КяПа - КТП 4:2
Лахти
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лахти - Хака 1:0 Лахти - ХИК 1:2 Ильвес - Лахти 2:2 Лахти - ХИФК 0:1
Лахти - Оулу 1:2 КуПС - Лахти 2:0 Кипарамакски рейнджерc - Лахти 0:1 Лахти - КТП 0:0 Хонка - Лахти 3:0 СЯК Сейнайоки - Лахти 0:0 Мариехамн - Лахти 2:3 ВПС - Лахти 0:0 Хака - Лахти 0:0 Лахти - ЯПС 4:2 Лахти - Кеблавик 2:2 Лахти - Бранн-2 4:1 Лахти - ТПС 2:1 ТПС - Лахти 1:1 Лахти - ХИФК 6:1 Ильвес - Лахти 1:0
Результаты матчей
КТП
Лахти
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
КТП
Лахти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
31
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
56
49
29
112
110
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|Хонка
|Алегрия Хуан
|5