  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Турку
2:1
Конец матча
Ильвес
0'
1:0
5' Гол
Ярвинен Ииро
32' Желтая карточка
Хаарала Сантери
42' Желтая карточка
Bismark Ampofo
66' Желтая карточка
Тамминен Матиас
2:0
83' Гол
Юрю Томми
87' Желтая карточка
_Umar M.
2:1
90' Гол
Ларссон Адам
90'+6
13
Хуухтанен
Ээту
22
Luka
Kuittinen
3
Хямяляйнен
Юусо
6
Dimitri
Legbo
4
Алмен
Микаэль
19
Ярвинен
Ииро
17
Bismark
Ampofo
16
Юрю
Томми
9
Darren
Smith
III
21
Тамминен
Матиас
24
Ставицки
Тимо
1
Виртанен
Отсо
55
Якубу
Наджиб
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
4
_Umar
M.
6
Арифи
Дони
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
30
Yussif
Daouda
Moussa
29
Хаарала
Сантери
7
Sabit
James
9
Парфитт-Уильямс
Джаир
Интер Турку
Ильвес

История личных встреч

Интер Турку
Ильвес

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

В
2:1
В
1:1
В
2:2
В
0:2
В
2:0
В
2:1
В
0:2
В
5:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
2:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
0:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
1:0
В
3:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.75
0.93

Среднее время на гол

51
96

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

0.79
1.17

Среднее время на гол

114
77

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.23
1.04

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
86

Бомбардиры внутри турнира

Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Darren Smith III 6 0.6
Юрю Томми 3 0.3
Ойяла Матиас 2 0.2
Алмен Микаэль 2 0.2
Ярвинен Ииро 1 0.1
Тамминен Матиас 1 0.1
Нурми Ноа 1 0.1
Форселль Петтери 0 0
Ставицки Тимо 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеннанен Петтери 3 (2) 0.25
Хаарала Сантери 2 0.17
Ларссон Адам 2 0.17
Oiva Jukkola 2 0.17
Sabit James 1 0.08
Парфитт-Уильямс Джаир 1 0.08
Миеттунен Тату 1 0.08
Seydine N'Diaye 1 0.08
Аспегрен Фелипе 0 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 0 0

Карточки

Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ярвинен Ииро 3 0
Нурми Ноа 3 0
Luka Kuittinen 3 0
Форселль Петтери 2 0
Арсьеро Родриго 2 0
Ставицки Тимо 2 0
Юрю Томми 2 0
Тамминен Матиас 2 0
Dimitri Legbo 2 0
Lauri Hakanen 1 0
Хямяляйнен Юусо 1 0
Алмен Микаэль 1 0
Jussi Niska 1 0
Bismark Ampofo 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Seydine N'Diaye 4 0
Катц Калле 3 0
Sabit James 3 0
Пеннанен Петтери 1 1
Аспегрен Фелипе 2 0
Хаарала Сантери 2 0
Якубу Наджиб 2 0
_Umar M. 2 0
Ларссон Адам 1 0
Миеттунен Тату 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Мяенпя Аапо 1 0
Yussif Daouda Moussa 1 0
Oiva Jukkola 1 0

Результаты матчей

Интер Турку
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

3
7
Интер Турку
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
4
31%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Пропущено

13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2
Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1

Результаты матчей

Интер Турку
Ильвес

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Интер Турку
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
3
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 9 1 4 17 - 6 28
2.
СЯК Сейнайоки
 12 8 3 1 16 - 7 27
3.
ХИК
 14 7 6 1 23 - 10 27
4.
Оулу
 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Хонка
 14 5 4 5 12 - 12 19
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
КТП
 13 4 3 6 12 - 16 15
8.
Ильвес
 12 3 5 4 13 - 13 14
9.
Хака
 13 2 5 6 15 - 22 11
10.
Лахти
 11 2 4 5 8 - 15 10
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 12 - 19 9
12.
ВПС
 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 7 3 1 3 6 - 5 10
7.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
4.
ХИК
 7 2 4 1 9 - 8 10
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
11.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 9
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
Хонка Алегрия Хуан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Интер Турку 2:1 Ильвес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     