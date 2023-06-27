Тур: 1. Стадион: Веритас.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЯрвинен Ииро
32' Желтая карточкаХаарала Сантери
42' Желтая карточкаBismark Ampofo
66' Желтая карточкаТамминен Матиас
2:0
83' ГолЮрю Томми
87' Желтая карточка_Umar M.
2:1
90' ГолЛарссон Адам
90'+6
Ход матча
5'
1:0
32'
42'
66'
83'
2:0
87'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
19
Ярвинен
Ииро
16
Юрю
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Якубу НаджибЗащитник
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
-
4 _Umar M.Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ларссон АдамНападающий
-
19 Oiva Jukkola
-
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Интер Турку
Ильвес
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
58.3%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
41.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.75
0.93
Среднее время на гол
51
96
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
0.79
1.17
Среднее время на гол
114
77
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.23
1.04
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
86
Бомбардиры внутри турнира
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Darren Smith III
|6
|0.6
|Юрю Томми
|3
|0.3
|Ойяла Матиас
|2
|0.2
|Алмен Микаэль
|2
|0.2
|Ярвинен Ииро
|1
|0.1
|Тамминен Матиас
|1
|0.1
|Нурми Ноа
|1
|0.1
|Форселль Петтери
|0
|0
|Ставицки Тимо
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеннанен Петтери
|3 (2)
|0.25
|Хаарала Сантери
|2
|0.17
|Ларссон Адам
|2
|0.17
|Oiva Jukkola
|2
|0.17
|Sabit James
|1
|0.08
|Парфитт-Уильямс Джаир
|1
|0.08
|Миеттунен Тату
|1
|0.08
|Seydine N'Diaye
|1
|0.08
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|0
|0
Карточки
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ярвинен Ииро
|3
|0
|Нурми Ноа
|3
|0
|Luka Kuittinen
|3
|0
|Форселль Петтери
|2
|0
|Арсьеро Родриго
|2
|0
|Ставицки Тимо
|2
|0
|Юрю Томми
|2
|0
|Тамминен Матиас
|2
|0
|Dimitri Legbo
|2
|0
|Lauri Hakanen
|1
|0
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0
|Алмен Микаэль
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Bismark Ampofo
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Seydine N'Diaye
|4
|0
|Катц Калле
|3
|0
|Sabit James
|3
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|1
|Аспегрен Фелипе
|2
|0
|Хаарала Сантери
|2
|0
|Якубу Наджиб
|2
|0
|_Umar M.
|2
|0
|Ларссон Адам
|1
|0
|Миеттунен Тату
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Мяенпя Аапо
|1
|0
|Yussif Daouda Moussa
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
Результаты матчей
Интер Турку
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Интер Турку
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
3
7
Интер Турку
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Ильвес
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
2
33%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
4
31%
16-30
1
6%
2
15%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Пропущено
13
13
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
2
15%
2
15%
61-75
5
38%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
СалПа - Интер Турку 0:0 Оулу - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КТП 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 8:0 Интер Турку - Хака 3:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Тампере Юнайтед - Интер Турку 0:3 ХИК - Интер Турку 4:1 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:1 Ильвес - Интер Турку 2:1 КуПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Гнистан 4:0 Интер Турку - Хака 1:1 Интер Турку - СалПа 2:1 Интер Турку - Эканс 3:1 ФК Калью - Интер Турку 0:2 Интер Турку - ВПС 1:5 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:0 КуПС - Интер Турку 2:0
Ильвес
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ильвес - КПВ Кокола 4:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хака - Ильвес 1:1 Ильвес - Лахти 2:2
Ильвес - КяПа 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Ильвес - ХИК 1:1 НоПС - Ильвес 1:5 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Оулу 1:2 Ильвес - КТП 1:0 КуПС - Ильвес 1:0 Ильвес - Интер Турку 2:1 Мариехамн - Ильвес 1:1 ХИФК - Ильвес 1:2 Ильвес - ТПС 2:0 СалПа - Ильвес 0:0 ХИК - Ильвес 3:1 Ильвес - ВПС 1:2 Ильвес - СалПа 1:1
Результаты матчей
Интер Турку
Ильвес
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
4 раза 40%
3
1 раз 10%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Интер Турку
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
39
19
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|Хонка
|Алегрия Хуан
|5