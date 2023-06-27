  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
КуПС
0:1
Конец матча
Мариехамн
0'
17' Желтая карточка
Коллинс Шичендже
21' Желтая карточка
Лахти Тими
44' Желтая карточка
Сиссе Ибраим
0:1
45' Пенальти
Нгуекам Ариэль
75' Желтая карточка
De
84' Желтая карточка
Биспо Габриэл
90' Желтая карточка
Хенрикссон Элмо
90'+6
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
3
Коллинс
Шичендже
25
Антви
Клинтон
7
Ветели
Йоона
14
Попович
Антон
10
Ниссилья
Урхо
6
Саволайнен
Саку
19
Биспо
Габриэл
9
Туоминен
Яссе
81
Хенрикссон
Элмо
15
Энрике
Алан
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
7
Сьорос
Рику
28
Ниссинен
Йири
17
Сид
Робин
14
Michael
Fonsell
8
Нгамба
Альваро
11
Нгуекам
Ариэль
6
Саллинен
Оскари
КуПС
Мариехамн

История личных встреч

КуПС
Мариехамн

29 матчей

86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед

13 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед

42 матча

59.5%
21.4%
19.1%
25 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед

Второй тайм

45.2%
42.9%
11.9%
19 побед 18 ничьих 5 побед

История матчей

В
0:2
В
1:0
В
1:1
В
0:1
В
2:0
В
0:2
В
2:1
В
0:1
В
0:0
В
3:4
В
1:2
В
2:1
В
1:4
В
2:1
В
2:1
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
0:3
В
0:0
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
1:3
В
4:0
В
3:2
В
4:2
В
0:1
В
2:0
В
0:2
КС
3:0
В
1:1
В
2:1
В
2:2
К
0:3
В
2:1
В
1:2
В
0:0
В
2:2
В
3:0
В
3:1
В
1:1

Голы

Всего голов

33
39

Голов в среднем за матч

1.65
1.77

Среднее время на гол

54
50

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.27
0.85

Среднее время на гол

70
105

Всего голов

61
56

Голов в среднем за матч

1.45
1.33

Тотал матчей

2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

61
67

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ниссилья Урхо 5 0.36
Ветели Йоона 3 0.21
Туоминен Яссе 2 0.14
Саволайнен Саку 2 0.14
Сааринен Сет 2 0.14
Антви Клинтон 1 0.07
Попович Антон 1 0.07
Биспо Габриэл 1 0.07
Видьеског Аксель 0 0
Хейнонен Артту 0 0
Хямяляйнен Танели 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгуекам Ариэль 2 (1) 0.17
Хопкатт Джейми 2 (1) 0.17
Лахти Тими 2 0.17
Сумусало Микко 1 0.08
Анини Самуэль 1 0.08
Сид Робин 1 0.08
Сьорос Рику 1 0.08
Нгамба Альваро 1 0.08
De 1 0.08
Гранлунд Альбин 0 0
Ндом Али 0 0

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коллинс Шичендже 6 0
Биспо Габриэл 5 0
Попович Антон 4 0
Ветели Йоона 3 0
Оксанен Яакко 3 0
Сиссе Ибраим 2 0
Антви Клинтон 2 0
Видьеског Аксель 2 0
Туоминен Яссе 1 0
Тойвомяки Ханри 1 0
Йенсен Кристиан Туэ 1 0
Лампинен Пири 1 0
Хямяляйнен Танели 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
De 5 0
Кубронн Жан-Кристоф 3 1
Ндом Али 3 1
Usman Suleman 4 0
Лахти Тими 3 0
Сумусало Микко 1 1
Нгуекам Ариэль 2 0
Хопкатт Джейми 2 0
Саллинен Оскари 2 0
Гранлунд Альбин 1 0
Асири Абдулфаттах 1 0
Анини Самуэль 1 0
Нгамба Альваро 1 0
Хенрикссон Элмо 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

КуПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
6
КуПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
7

Волевые поражения

7
3
КуПС
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Мариехамн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

6
0

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
6
86%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
33%
76-90

Забито

17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
7
41%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0
Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3

Результаты матчей

КуПС
Мариехамн

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

КуПС
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
5
1.5
2
4
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
9
3
6
8
1.5
3
9
1
13
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 9 1 4 17 - 6 28
2.
СЯК Сейнайоки
 12 8 3 1 16 - 7 27
3.
ХИК
 14 7 6 1 23 - 10 27
4.
Оулу
 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Хонка
 14 5 4 5 12 - 12 19
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
КТП
 13 4 3 6 12 - 16 15
8.
Ильвес
 12 3 5 4 13 - 13 14
9.
Хака
 13 2 5 6 15 - 22 11
10.
Лахти
 11 2 4 5 8 - 15 10
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 12 - 19 9
12.
ВПС
 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 7 3 1 3 6 - 5 10
7.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
4.
ХИК
 7 2 4 1 9 - 8 10
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
11.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 9
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
Хонка Алегрия Хуан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Нгуекам Ариэль из команды Мариехамн забивает с точки!
  • Желтая карточка
    44'
    Ибраим Сиссе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч КуПС 0:1 Мариехамн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     