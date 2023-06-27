Тур: 1. Стадион: Савон Саномат Ареена.
0'
17' Желтая карточкаКоллинс Шичендже
21' Желтая карточкаЛахти Тими
44' Желтая карточкаСиссе Ибраим
0:1
45' ПенальтиНгуекам Ариэль
75' Желтая карточкаDe
84' Желтая карточкаБиспо Габриэл
90' Желтая карточкаХенрикссон Элмо
90'+6
Ход матча
17'
21'
44'
45'
0:1
66'
75'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
18
Сааринен
Сет
15
Сиссе
Ибраим
15
Энрике
Алан
17
Сид
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Энрике АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
9 De
-
30 Otto Hautamo
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
История личных встреч
КуПС
Мариехамн
29 матчей
86.2%
13.8%
25 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.5%
37.9%
19 побед 11 ничьих 0 побед
13 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
76.9%
23.1%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 5 побед
42 матча
59.5%
21.4%
19.1%
25 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
12 побед 21 ничья 9 побед
Второй тайм
45.2%
42.9%
11.9%
19 побед 18 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
39
Голов в среднем за матч
1.65
1.77
Среднее время на гол
54
50
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.27
0.85
Среднее время на гол
70
105
Всего голов
61
56
Голов в среднем за матч
1.45
1.33
Тотал матчей
2.5
39
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 81%
Меньше 19%
8
25
Больше 60%
Меньше 40%
17
11
Больше 26%
Меньше 74%
31
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
40
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
61
67
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ниссилья Урхо
|5
|0.36
|Ветели Йоона
|3
|0.21
|Туоминен Яссе
|2
|0.14
|Саволайнен Саку
|2
|0.14
|Сааринен Сет
|2
|0.14
|Антви Клинтон
|1
|0.07
|Попович Антон
|1
|0.07
|Биспо Габриэл
|1
|0.07
|Видьеског Аксель
|0
|0
|Хейнонен Артту
|0
|0
|Хямяляйнен Танели
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгуекам Ариэль
|2 (1)
|0.17
|Хопкатт Джейми
|2 (1)
|0.17
|Лахти Тими
|2
|0.17
|Сумусало Микко
|1
|0.08
|Анини Самуэль
|1
|0.08
|Сид Робин
|1
|0.08
|Сьорос Рику
|1
|0.08
|Нгамба Альваро
|1
|0.08
|De
|1
|0.08
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|Ндом Али
|0
|0
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коллинс Шичендже
|6
|0
|Биспо Габриэл
|5
|0
|Попович Антон
|4
|0
|Ветели Йоона
|3
|0
|Оксанен Яакко
|3
|0
|Сиссе Ибраим
|2
|0
|Антви Клинтон
|2
|0
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Туоминен Яссе
|1
|0
|Тойвомяки Ханри
|1
|0
|Йенсен Кристиан Туэ
|1
|0
|Лампинен Пири
|1
|0
|Хямяляйнен Танели
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|De
|5
|0
|Кубронн Жан-Кристоф
|3
|1
|Ндом Али
|3
|1
|Usman Suleman
|4
|0
|Лахти Тими
|3
|0
|Сумусало Микко
|1
|1
|Нгуекам Ариэль
|2
|0
|Хопкатт Джейми
|2
|0
|Саллинен Оскари
|2
|0
|Гранлунд Альбин
|1
|0
|Асири Абдулфаттах
|1
|0
|Анини Самуэль
|1
|0
|Нгамба Альваро
|1
|0
|Хенрикссон Элмо
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
КуПС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мариехамн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
6
КуПС
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
7
Волевые поражения
7
3
КуПС
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Мариехамн
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
6
0
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
2
20%
1
14%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
3
43%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
6
86%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
3
33%
76-90
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
2
17%
16-30
2
12%
2
17%
31-45
7
41%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 10
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
2
33%
4
21%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
2
33%
1
5%
61-75
1
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
КуПС - ХИФК 1:0 ВПС - КуПС 0:2 КуПС - Оулу 1:0 КуПС - Хака 3:0
Йювяскюля - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:0 КуПС - Лахти 2:0 Хонка - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:2 КуПС - ХИК 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КуПС - Ильвес 1:0 КуПС - Хонка 0:1 КТП - КуПС 0:0 КуПС - Интер Турку 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 КуПС - Куопион Эло 6:1 ХИК - КуПС 0:1 КуПС - Интер Турку 2:0 КуПС - Хака 0:0
Мариехамн
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вааса ИФК - Мариехамн 0:1 Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка - Мариехамн 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2
TuRaKe - Мариехамн 0:7 Мариехамн - ХИК 0:0 Интер Турку - Мариехамн 1:1 Палло-Поят Юниорит - Мариехамн 0:3 Мариехамн - Хака 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 0:2 КТП - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Лахти 2:3 Мариехамн - Ильвес 1:1 Хонка - Мариехамн 0:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:2 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Мариехамн - ПИФ Паргас 6:1 Мариехамн - ВПС 2:2 ХИФК - Мариехамн 2:3
Результаты матчей
КуПС
Мариехамн
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
4 раза 33%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
1 раз 7%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
КуПС
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
33
35
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
93
68
39
113
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|Хонка
|Алегрия Хуан
|5