Тур: 1. Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто.
0'
46' Желтая карточкаАлегрия Хуан
49' Желтая карточкаМихаэль Петер
56' Желтая карточкаMikko Pitkaenen
1:0
88' ГолMateo Ortiz
90'+6
Ход матча
46'
49'
56'
88'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
32 Mateo Ortiz
-
17 Lauri Laine
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
-
15 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Менса БабаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Аланко СамуНападающий
- Нападающий
-
28 Roni Hudd
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Хонка
ВПС
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
29 матчей
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
Первый тайм
34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
29
Голов в среднем за матч
1.5
1.93
Среднее время на гол
60
46
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.93
Среднее время на гол
84
96
Всего голов
37
42
Голов в среднем за матч
1.28
1.45
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
70
62
Бомбардиры внутри турнира
Хонка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Клесио
|4
|0.29
|Янсен Кевин
|3 (1)
|0.21
|Алегрия Хуан
|1
|0.07
|Коскинен Отсо
|1
|0.07
|Mateo Ortiz
|1
|0.07
|Коски Вилле
|1
|0.07
|Арко-Менса Эдмунд
|1 (1)
|0.07
|Ерёменко Роман
|0
|0
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|Florian Krebs2
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roni Hudd
|3
|0.25
|Аланко Саму
|1
|0.08
|Михаэль Петер
|1
|0.08
|Роберто Савио
|1
|0.08
Карточки
Хонка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алегрия Хуан
|5
|0
|Янсен Кевин
|3
|0
|Эрнандес Алдайр
|3
|0
|Mateo Ortiz
|3
|0
|Ерёменко Роман
|1
|1
|Florian Krebs2
|2
|0
|Аалто Хенри
|1
|0
|Бук Клесио
|1
|0
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|Арко-Менса Эдмунд
|1
|0
|Коски Вилле
|1
|0
|Elias Aijala
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|4
|0
|Менса Баба
|3
|0
|Роберто Савио
|1
|1
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Prosper Ahiabu
|2
|0
|Roni Hudd
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0
|Mikko Pitkaenen
|1
|0
|Аланко Саму
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Samuel Lindeman
|1
|0
Результаты матчей
Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
5
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ВПС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
6
2
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Забито
12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90
Пропущено
12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
8%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0
ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3
Результаты матчей
Хонка
ВПС
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Хонка
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
15
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
33
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
48
311
210
212
- — Выход в Группу лидеров
- — Выход в Группу аутсайдеров
|ХИК
|Радулович Боян
|9
|Оулу
|Коффей Эшли
|8 (1)
|Интер Турку
|Darren Smith III
|6 (1)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|6 (1)
|Хака
|Лескано Хуан
|5 (2)
|СЯК Сейнайоки
|Tuomas Kaukua
|6
|КуПС
|Коллинс Шичендже
|6
|Оулу
|Коффей Эшли
|1 4
|Лахти
|Джалу Бубакар
|5
|Хонка
|Алегрия Хуан
|5