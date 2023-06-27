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  4. Вейккауслига 2023

Финляндия: Вейккауслига
2023

Тур: 1. Стадион: .
Хонка
1:0
Конец матча
ВПС
0'
46' Желтая карточка
Алегрия Хуан
49' Желтая карточка
Михаэль Петер
56' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
1:0
88' Гол
Mateo Ortiz
90'+6
1
Рудаков
Максим
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
13
Ерёменко
Роман
11
Florian
Krebs2
8
Янсен
Кевин
7
Бук
Клесио
9
Алегрия
Хуан
10
Кауфманн
Лукас
15
Jon
Viscosi
4
Энгстрем
Йеспер
5
Mikko
Pitkaenen
3
Пиккарайнен
Юханэ
20
Рид
Тайлер
44
Башкиров
Евгений
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
25
Samuel
Lindeman
14
Михаэль
Петер
11
Роберто
Савио
Хонка
ВПС

История личных встреч

Хонка
ВПС

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.8%
47.1%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

34.5%
48.3%
17.2%
10 побед 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

44.8%
27.6%
27.6%
13 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

В
0:0
В
4:0
В
0:1
К
0:4
В
2:3
В
1:1
В
3:1
В
0:1
В
1:1
В
1:2
В
3:1
В
3:0
В
3:0
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:2
КС
2:0
В
1:1
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:3
В
0:0
В
3:0
В
2:5
КЛ
1:4
В
1:4
В
1:2

Голы

Всего голов

21
29

Голов в среднем за матч

1.5
1.93

Среднее время на гол

60
46

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.93

Среднее время на гол

84
96

Всего голов

37
42

Голов в среднем за матч

1.28
1.45

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

70
62

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Клесио 4 0.29
Янсен Кевин 3 (1) 0.21
Алегрия Хуан 1 0.07
Коскинен Отсо 1 0.07
Mateo Ortiz 1 0.07
Коски Вилле 1 0.07
Арко-Менса Эдмунд 1 (1) 0.07
Ерёменко Роман 0 0
Воутилайнен Джерри 0 0
Florian Krebs2 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roni Hudd 3 0.25
Аланко Саму 1 0.08
Михаэль Петер 1 0.08
Роберто Савио 1 0.08

Карточки

Хонка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алегрия Хуан 5 0
Янсен Кевин 3 0
Эрнандес Алдайр 3 0
Mateo Ortiz 3 0
Ерёменко Роман 1 1
Florian Krebs2 2 0
Аалто Хенри 1 0
Бук Клесио 1 0
Кауфманн Лукас 1 0
Арко-Менса Эдмунд 1 0
Коски Вилле 1 0
Elias Aijala 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 4 0
Менса Баба 3 0
Роберто Савио 1 1
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Prosper Ahiabu 2 0
Roni Hudd 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Аланко Саму 1 0
Михаэль Петер 1 0
Samuel Lindeman 1 0

Результаты матчей

Хонка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Хонка
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
ВПС
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

6
2
Хонка
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
ВПС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 9
0
0%
2
40%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
2
40%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Забито

12
8
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
3
38%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
4
33%
1
13%
76-90

Пропущено

12
16
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
3
25%
1
6%
31-45
4
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
1
8%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Хонка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0
ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 0:0 Хаммарбю - Хонка 2:2 Хонка - Гроруд 5:2 Хонка - ФК Кристиансунн 2:1
ВПС
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оулу - ВПС 0:0 ВПС - КуПС 0:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:1 КТП - ВПС 1:0
ВПС - ОТП 3:1 ВПС - Ильвес 0:2 Хака - ВПС 2:2 СЖК-й Аполло - ВПС 0:11 Оулу - ВПС 2:1 ВПС - Мариехамн 2:1 ВПС - Хонка 0:0 ХИК - ВПС 4:0 ВПС - ХИК 0:1 ВПС - Лахти 0:0 ВПС - Яро 1:1 ВПС - Коккола 2:0 ВПС - Ювяскюля 4:0 Ильвес - ВПС 1:2 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Хака 0:3

Результаты матчей

Хонка
ВПС

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
0
8 раз 67%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хонка
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
5
2
5
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
4
8
3
11
1.5
2
10
2
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 14 9 1 4 17 - 6 28
2.
СЯК Сейнайоки
 12 8 3 1 16 - 7 27
3.
ХИК
 14 7 6 1 23 - 10 27
4.
Оулу
 13 6 3 4 20 - 19 21
5.
Хонка
 14 5 4 5 12 - 12 19
6.
Интер Турку
 10 5 2 3 16 - 13 17
7.
КТП
 13 4 3 6 12 - 16 15
8.
Ильвес
 12 3 5 4 13 - 13 14
9.
Хака
 13 2 5 6 15 - 22 11
10.
Лахти
 11 2 4 5 8 - 15 10
11.
Мариехамн
 12 2 3 7 12 - 19 9
12.
ВПС
 12 1 3 8 6 - 18 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ХИК
 7 5 2 0 14 - 2 17
2.
СЯК Сейнайоки
 7 5 1 1 9 - 7 16
3.
КуПС
 8 5 0 3 10 - 5 15
4.
Интер Турку
 5 4 1 0 10 - 3 13
5.
КТП
 7 3 2 2 8 - 8 11
6.
Хонка
 7 3 1 3 6 - 5 10
7.
Ильвес
 6 2 3 1 8 - 7 9
8.
Хака
 6 1 5 0 11 - 9 8
9.
Оулу
 6 2 1 3 7 - 12 7
10.
ВПС
 6 1 2 3 2 - 6 5
11.
Мариехамн
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Лахти
 4 1 1 2 3 - 4 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оулу
 7 4 2 1 13 - 7 14
2.
КуПС
 6 4 1 1 7 - 1 13
3.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 7 - 0 11
4.
ХИК
 7 2 4 1 9 - 8 10
5.
Хонка
 7 2 3 2 6 - 7 9
6.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 11 6
7.
Ильвес
 6 1 2 3 5 - 6 5
8.
Интер Турку
 5 1 1 3 6 - 10 4
9.
Мариехамн
 6 1 1 4 7 - 10 4
10.
КТП
 6 1 1 4 4 - 8 4
11.
Хака
 7 1 0 6 4 - 13 3
12.
ВПС
 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в Группу лидеров
  • — Выход в Группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
ХИК Радулович Боян 9
Оулу Коффей Эшли 8 (1)
Интер Турку Darren Smith III 6 (1)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 6 (1)
Хака Лескано Хуан 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
СЯК Сейнайоки Tuomas Kaukua 6
КуПС Коллинс Шичендже 6
Оулу Коффей Эшли 1 4
Лахти Джалу Бубакар 5
Хонка Алегрия Хуан 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      46'
      Алегрия Хуан получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Янсен Кевин уходит с поля. Mateo Ortiz выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 16'
      Jon Viscosi уходит с поля. Teppo Marttinen выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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