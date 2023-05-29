История личных встреч
США (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
6
4
Среднее время на гол
15
22
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
45
Бомбардиры внутри турнира
США (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауэлл Кейд
|2
|0.67
|Гомес Джонатан
|1
|0.33
|Луна Диего
|1
|0.33
|Уили Калеб
|1
|0.33
|Цакирис Нико
|1
|0.33
Новая Зеландия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хердман Джей
|1
|0.33
|Уоллес Бен
|1
|0.33
|Гарбетт Норман
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
США (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
2
США (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
2
0
США (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
33%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
США (до 20 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0
США (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:0 США (до 20 лет) - Nicaragua U20 5:0 США (до 20 лет) - Куба (до 20 лет) 3:0 Канада (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:2 США (до 20 лет) - Сент-Китс и Невис (до 20 лет) 10:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) - Катар (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 4:0 США (до 20 лет) - Suriname U20 7:0 Saint Vincent and The Grenadines U20 - США (до 20 лет) 0:6
Новая Зеландия (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Новая Зеландия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1
Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Норвегия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:5 США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:2 Новая Зеландия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:1 Вьетнам (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Мьянма (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:5 Новая Зеландия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:1 Коста-Рика (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 2:0
Результаты матчей
США (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
США (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Франция (до 20 лет)
|Виржинюс Алан
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогнозы на матч США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)
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