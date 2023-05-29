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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

США (до 20 лет)
 
Позже
Новая Зеландия (до 20 лет)

История личных встреч

США (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМ(2Л
6:0
ЧМ(2Л
0:4

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

6
4

Среднее время на гол

15
22

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
45

Бомбардиры внутри турнира

США (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауэлл Кейд 2 0.67
Гомес Джонатан 1 0.33
Луна Диего 1 0.33
Уили Калеб 1 0.33
Цакирис Нико 1 0.33
Новая Зеландия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хердман Джей 1 0.33
Уоллес Бен 1 0.33
Гарбетт Норман 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

США (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
2
США (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
0
США (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Новая Зеландия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
33%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

США (до 20 лет)
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Словакия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:2 США (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0
США (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:0 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:0 США (до 20 лет) - Nicaragua U20 5:0 США (до 20 лет) - Куба (до 20 лет) 3:0 Канада (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:2 США (до 20 лет) - Сент-Китс и Невис (до 20 лет) 10:0 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:3 США (до 20 лет) - Катар (до 20 лет) 1:0 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Украина (до 20 лет) - США (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 2:0 Гондурас (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 4:0 США (до 20 лет) - Suriname U20 7:0 Saint Vincent and The Grenadines U20 - США (до 20 лет) 0:6
Новая Зеландия (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Новая Зеландия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Узбекистан (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:2 Гватемала (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1
Колумбия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:1 Новая Зеландия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:2 Норвегия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:2 Гондурас (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:5 США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 6:0 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:2 Новая Зеландия (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 3:1 Вьетнам (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:0 Португалия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 2:1 Мьянма (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 1:5 Новая Зеландия (до 20 лет) - США (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 4:1 Коста-Рика (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:3 Новая Зеландия (до 20 лет) - Франция (до 20 лет) 0:4 Новая Зеландия (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 2:0

Результаты матчей

США (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

США (до 20 лет)
Новая Зеландия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча США (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 мая 2023, осталось 1 день 10 часов 47 минут.



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