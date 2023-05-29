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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Аргентина (до 20 лет)
 
Позже
Нигерия (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велиз Алехо 3 1
Ромеро Лука 2 0.67
Инфантино Джино 1 0.33
Перроне Максимо 1 0.33
Карбони Валентин 1 0.33
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.33
Агирре Брайан 1 (1) 0.33
Нигерия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаго Лаваль Салим 1 0.33
Лаваль Самсон 1 0.33
Джуд Сандей 1 0.33

Карточки

Аргентина (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 0 1
Нигерия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Аргентина (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Аргентина (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нигерия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
1
Аргентина (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нигерия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
1

Голы по времени матча

Забито

5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Новая Зеландия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 3:0 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Япония (до 19 лет) 3:2
Франция (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 6:2 Панама (до 23 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:1 Аргентина (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Аргентина (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 5:2 Гвинея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:3 Австрия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) - Гана (до 20 лет) 2:3 Аргентина (до 20 лет) - Панама (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 3:0 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0
Нигерия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 2:1 Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4
Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:1 Uganda U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 Mozambique - U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Египет (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 1:1 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Катар (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 1:1 Niger U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 ЮАР (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Burundi U20 2:0 Германия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Венгрия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2

Результаты матчей

Аргентина (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Аргентина (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2023, осталось 2 дня 14 часов 18 минут.



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    Нигерия (до 20 лет)
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