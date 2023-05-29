Бомбардиры внутри турнира
Аргентина (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велиз Алехо
|3
|1
|Ромеро Лука
|2
|0.67
|Инфантино Джино
|1
|0.33
|Перроне Максимо
|1
|0.33
|Карбони Валентин
|1
|0.33
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.33
|Агирре Брайан
|1 (1)
|0.33
Нигерия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаго Лаваль Салим
|1
|0.33
|Лаваль Самсон
|1
|0.33
|Джуд Сандей
|1
|0.33
Карточки
Аргентина (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|0
|1
Нигерия (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Аргентина (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Нигерия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Аргентина (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Нигерия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
1
Аргентина (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Нигерия (до 20 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
1
Голы по времени матча
Забито
5
2
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
67%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Новая Зеландия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет) 3:0 Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Япония (до 19 лет) 3:2
Франция (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 6:2 Панама (до 23 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:1 Аргентина (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:0 Аргентина (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 2:2 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Португалия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 5:2 Гвинея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:5 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:3 Австрия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 0:0 Аргентина (до 20 лет) - Гана (до 20 лет) 2:3 Аргентина (до 20 лет) - Панама (до 20 лет) 2:2 Аргентина (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 2:1 Аргентина (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет) 3:0 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0
Нигерия (до 20 лет)
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 2:1 Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4
Нигерия (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:1 Uganda U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 Mozambique - U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Нигерия (до 20 лет) - Египет (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Сенегал (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:1 Нигерия (до 20 лет) - Украина (до 20 лет) 1:1 США (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Катар (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4 Нигерия (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 1:1 Niger U20 - Нигерия (до 20 лет) 0:1 ЮАР (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:0 Нигерия (до 20 лет) - Burundi U20 2:0 Германия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 1:0 Венгрия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2
Результаты матчей
Аргентина (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
5
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Аргентина (до 20 лет)
Нигерия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Франция (до 20 лет)
|Виржинюс Алан
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогнозы на матч Аргентина (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет)
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