Новая Зеландия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

Аргентина (до 20 лет) - Гватемала (до 20 лет)

Аргентина (до 20 лет) - Узбекистан (до 20 лет)

Аргентина (до 20 лет) - Япония (до 19 лет)

04.06.2022

Франция (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

6:2

01.06.2022

Панама (до 23 лет) - Аргентина (до 20 лет)

0:1

29.05.2022

Аргентина (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет)

1:0

04.06.2019

Аргентина (до 20 лет) - Мали (до 20 лет)

2:2

31.05.2019

Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

2:1

28.05.2019

Португалия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

0:2

25.05.2019

Аргентина (до 20 лет) - ЮАР (до 20 лет)

5:2

26.05.2017

Гвинея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

0:5

23.05.2017

Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

2:1

20.05.2017

Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

0:3

05.06.2015

Австрия (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

0:0

02.06.2015

Аргентина (до 20 лет) - Гана (до 20 лет)

2:3

30.05.2015

Аргентина (до 20 лет) - Панама (до 20 лет)

2:2

07.02.2015

Аргентина (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет)

2:1

04.02.2015

Аргентина (до 20 лет) - Парагвай (до 20 лет)

3:0

01.02.2015

Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет)

2:0