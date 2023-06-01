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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Эквадор (до 20 лет)
0:1
Первый тайм: 12'
Южная Корея (до 20 лет)
0'
0:1
12' Гол
Ли Юн Чун

Ход матча

12'
0:1
Ли Юн Чун
Прогнозы 127
Эквадор (до 20 лет) 57.5% (73)
X 22.8% (29)
Южная Корея (до 20 лет) 19.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор (до 20 лет)
Ничья
Южная Корея (до 20 лет)
2.19
3.48
4.34
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

История личных встреч

Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ(2Л
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэро Джастин 3 0.75
Минда Алан 2 0.5
Клингер Хосе 2 0.5
Замбрано Кристопер 2 (1) 0.5
Паэс Кендри 1 0.25
Чамба Томми 1 0.25
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Сын Вон 1 0.25
Ли Юн Чун 1 0.25
Пак Сён Хо 1 0.25
Ким Юонг Хак 1 0.25

Карточки

Эквадор (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1

Результаты матчей

Эквадор (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Эквадор (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Эквадор (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 9:0 Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) - США (до 20 лет) 3:3 Парагвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) - Боливия (до 20 лет) 5:0 Эквадор (до 20 лет) - Перу (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 5:2 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 Перу (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 3:2
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0
Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 3:0 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0

Результаты матчей

Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
9:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
9
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
1 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
4 Бразилия (до 20 лет)
1 Тунис (до 20 лет)
5 Колумбия (до 20 лет)
1 Словакия (до 20 лет)
1 Англия (до 20 лет)
2 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
2 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
США (до 20 лет)
Уругвай (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
?
Нигерия (до 20 лет)
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 5
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Колумбия (до 20 лет) Кортес Оскар 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Колумбия (до 20 лет) Анхель Томас 3
Весь список

Топ нарушителей
Уругвай (до 20 лет) Лусиано Родригез 1
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Юн Чун Ли! Неожиданно вышли вперед на старте поединка корейцы. Диагональ исполнил Бае в штрафную, где от опеки оторвался Ли, принял мяч на грудь, после чего с лету отправил его точно в дальний нижний угол.
  • 12'
    Ворвался в штрафную соперника Де Ла Круз после паса от Ангуло, но нарушил он правила в борьбе с защитником.
  • 11'
    Забросил по флангу Паэс на ход Гонсалесу, но тот не смог оторваться от защитника на скорости и потерял мяч.
  • 10'
    Куэро зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил поперек на Клингера, но тому пробить в борьбе с защитниками не удалось.
  • 9'
    Мог убегать на ворота соперника Бае после заброса от Ли, но вовремя вернулся в оборону Валенсия и отобрал сферу.
  • 8'
    С центра поля забросил Самбрано на ход Клингеру, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • 7'
    Диагональ исполнял Гонсалес на левую бровку, куда забегал Ангуло, но не смог он сохранить снаряд до боковой линии.
  • 6'
    Прорывался по флангу Ангуло и прострелил вдоль ворот, но мяч еще  полете выскочил за пределы поля. Будет удар от ворот.
  • 5'
    Отдавал пас по флангу Пак на ход Ли, но того опередил Де Ла Круз и вынес сферу далеко за боковую линию.
  • 4'
    Забросил в штрафную соперника Гонсалес на ход Клингеру, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 3'
    В центре поля получил по ногам Куэро в борьбе против Бае. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Эквадора.
  • 2'
    В традиционных для себя красных цветах будут играть корейцы, эквадорцы выбрали себе желто-белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Доброй ночи, уважаемые болельщики. Продолжается плей-офф Чемпионата мира по футболу среди сборных до 20 лет, так в одном из поединков встретятся Эквадор и Южная Корея. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 22.8% пользователей.
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Прогнозы 127
Эквадор (до 20 лет) 57.5% (73)
X 22.8% (29)
Южная Корея (до 20 лет) 19.7% (25)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор (до 20 лет)
Ничья
Южная Корея (до 20 лет)
2.19
3.48
4.34
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эквадор (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эквадор (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет)

Исход игры
Эквадор (до 20 лет)
57.5% (73)
Ничья
22.8% (29)
Южная Корея (до 20 лет)
19.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
42.48% (48)
Меньше
57.52% (65)
Обе команды забьют
Да
67.26% (76)
Нет
32.74% (37)
Популярный счёт
2:1 Эквадор (до 20 лет)
22.8% (29)
1:1 Ничья
22% (28)
1:0 Эквадор (до 20 лет)
19.7% (25)
1:2 Южная Корея (до 20 лет)
8.7% (11)
0:1 Южная Корея (до 20 лет)
5.5% (7)
3:1 Эквадор (до 20 лет)
3.1% (4)
2:0 Эквадор (до 20 лет)
3.1% (4)
1:3 Южная Корея (до 20 лет)
1.6% (2)
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Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
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