Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет)

Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет)

Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

15.06.2019

Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

3:1

11.06.2019

Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

0:1

08.06.2019

Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет)

3:3

04.06.2019

Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

0:1

31.05.2019

Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

2:1

28.05.2019

ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

0:1

25.05.2019

Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

1:0

05.06.2018

Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

1:2

02.06.2018

Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года)

1:2

30.05.2018

Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года)

1:2

27.05.2018

Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

4:1

30.05.2017

Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет)

1:3

26.05.2017

Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

1:0

23.05.2017

Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет)

2:1

20.05.2017

Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет)

3:0

17.08.2014

Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

0:0