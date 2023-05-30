История личных встреч
Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Эквадор (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куэро Джастин
|3
|1
|Минда Алан
|2
|0.67
|Клингер Хосе
|2
|0.67
|Замбрано Кристопер
|2 (1)
|0.67
|Паэс Кендри
|1
|0.33
|Чамба Томми
|1
|0.33
Южная Корея (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ли Сын Вон
|1
|0.33
|Ли Юн Чун
|1
|0.33
|Пак Сён Хо
|1
|0.33
|Ким Юонг Хак
|1
|0.33
Карточки
Эквадор (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Южная Корея (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чой Сок Хён
|0
|1
Результаты матчей
Эквадор (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Эквадор (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Эквадор (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
2
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эквадор (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 9:0 Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) - США (до 20 лет) 3:3 Парагвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) - Боливия (до 20 лет) 5:0 Эквадор (до 20 лет) - Перу (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 5:2 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 Перу (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 3:2
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0
Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 3:0 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0
Результаты матчей
Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Точный счет
2:1
1 раз 50%
9:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
9
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
12
12
12
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Франция (до 20 лет)
|Виржинюс Алан
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогнозы на матч Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)
Исход игры
Эквадор (до 20 лет)
33.3% (12)
Ничья
44.4% (16)
Южная Корея (до 20 лет)
22.2% (8)
Тотал 2.5
Больше
37.14% (13)
Меньше
62.86% (22)
Обе команды забьют
Да
80% (28)
Нет
20% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.7% (15)
2:1 Эквадор (до 20 лет)
16.7% (6)
1:0 Эквадор (до 20 лет)
11.1% (4)
1:2 Южная Корея (до 20 лет)
8.3% (3)
0:1 Южная Корея (до 20 лет)
8.3% (3)
1:3 Южная Корея (до 20 лет)
5.6% (2)
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