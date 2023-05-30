Эквадор (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет)

Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет)

США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет)

14.06.2019

Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

0:1

11.06.2019

Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

0:1

08.06.2019

США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:2

03.06.2019

Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:3

29.05.2019

Эквадор (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет)

1:0

26.05.2019

Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)

0:1

23.05.2019

Япония (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:1

28.05.2017

Сенегал (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

0:0

25.05.2017

Эквадор (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет)

1:2

22.05.2017

Эквадор (до 20 лет) - США (до 20 лет)

3:3

20.01.2015

Парагвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:2

18.01.2015

Эквадор (до 20 лет) - Боливия (до 20 лет)

5:0

16.01.2015

Эквадор (до 20 лет) - Перу (до 20 лет)

0:2

14.01.2015

Аргентина (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

5:2

03.02.2013

Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

1:0

30.01.2013

Перу (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет)

3:2