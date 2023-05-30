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  3. Чемпионат мира (до 20 лет) 2023

Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Эквадор (до 20 лет)
 
Позже
Южная Корея (до 20 лет)
Прогнозы 36
Эквадор (до 20 лет) 33.3% (12)
X 44.4% (16)
Южная Корея (до 20 лет) 22.2% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эквадор (до 20 лет)
Ничья
Южная Корея (до 20 лет)
2.07
3.40
3.60
Все Коэффициенты

История личных встреч

Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМ(2Л
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куэро Джастин 3 1
Минда Алан 2 0.67
Клингер Хосе 2 0.67
Замбрано Кристопер 2 (1) 0.67
Паэс Кендри 1 0.33
Чамба Томми 1 0.33
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ли Сын Вон 1 0.33
Ли Юн Чун 1 0.33
Пак Сён Хо 1 0.33
Ким Юонг Хак 1 0.33

Карточки

Эквадор (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Южная Корея (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чой Сок Хён 0 1

Результаты матчей

Эквадор (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Эквадор (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Эквадор (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Южная Корея (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
2

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
1
9%
1
25%
46-60
1
9%
2
50%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор (до 20 лет)
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эквадор (до 20 лет) - Фиджи (до 20 лет) 9:0 Эквадор (до 20 лет) - Словакия (до 20 лет) 2:1 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Новая Зеландия (до 20 лет) 0:1
Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 США (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:3 Эквадор (до 20 лет) - Мексика (до 20 лет) 1:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Япония (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:1 Сенегал (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Саудовская Аравия (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) - США (до 20 лет) 3:3 Парагвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:2 Эквадор (до 20 лет) - Боливия (до 20 лет) 5:0 Эквадор (до 20 лет) - Перу (до 20 лет) 0:2 Аргентина (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 5:2 Уругвай (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 1:0 Перу (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 3:2
Южная Корея (до 20 лет)
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Южная Корея (до 20 лет) - Гамбия (до 20 лет) 0:0 Южная Корея (до 20 лет) - Гондурас (до 20 лет) 2:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Узбекистан (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0
Украина (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 3:1 Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 3:3 Япония (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 ЮАР (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:1 Португалия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Катар (до 19 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Шотландия (до 21 года) 1:2 Южная Корея (до 20 лет) - Того (до 21 года) 1:2 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 4:1 Южная Корея (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 1:3 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Южная Корея (до 20 лет) - Аргентина (до 20 лет) 2:1 Южная Корея (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 3:0 Франция (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 0:0

Результаты матчей

Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Точный счет

2:1
1 раз 50%
9:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
9
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
9:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
9
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эквадор (до 20 лет)
Южная Корея (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 июня 2023, осталось 2 дня 16 часов 44 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Эквадор (до 20 лет) 33.3% (12)
    X 44.4% (16)
    Южная Корея (до 20 лет) 22.2% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор (до 20 лет)
    Ничья
    Южная Корея (до 20 лет)
    2.07
    3.40
    3.60
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) онлайн

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    Прогнозы на матч Эквадор (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

    Исход игры
    Эквадор (до 20 лет)
    33.3% (12)
    Ничья
    44.4% (16)
    Южная Корея (до 20 лет)
    22.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.14% (13)
    Меньше
    62.86% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (28)
    Нет
    20% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.7% (15)
    2:1 Эквадор (до 20 лет)
    16.7% (6)
    1:0 Эквадор (до 20 лет)
    11.1% (4)
    1:2 Южная Корея (до 20 лет)
    8.3% (3)
    0:1 Южная Корея (до 20 лет)
    8.3% (3)
    1:3 Южная Корея (до 20 лет)
    5.6% (2)
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    Эквадор (до 20 лет)
    Южная Корея (до 20 лет)
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