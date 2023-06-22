Тур: 11.
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
12
Майке
Роша
11
Бруно
Табата
7
Дуду
X
9
Endrick
- Основной состав
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
- Нападающий
-
-
77 Mateus Claus
-
14 Arthur Sales
-
-
-
10 Daniel XII
-
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
9 EndrickНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
34 Kaiky Naves
-
-
27 Richard Rios
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
5 матчей
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
14 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
2.14
1.29
Среднее время на гол
42
70
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
63
78
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|2
|0.18
|Gabriel Teixeira
|2
|0.18
|Thaciano
|1
|0.09
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.09
|Ademir Santos
|1
|0.09
|Vitor Jacare
|1
|0.09
|Да Силва Кайки
|1
|0.09
|Arthur Sales
|1
|0.09
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.36
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.36
|Endrick
|3
|0.27
|Дуду X
|2
|0.18
|Рони III
|2
|0.18
|Майке Роша
|1
|0.09
|Менино Габриэль
|1
|0.09
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.09
|Наварро Рафа
|1
|0.09
|Луан Гарсия IV
|1
|0.09
|Мурило Серкейра
|1
|0.09
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Лопес Брено
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|3
|1
|Rezende2
|2
|1
|Асеведо Николас
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Стум Эвералдо
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|4
|1
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Менино Габриэль
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Результаты матчей
Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
3
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
1
13
Байя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
7
16
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Пропущено
10
4
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
2
13
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
4
40%
3
14%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
3
30%
6
27%
61-75
0
0%
5
23%
76-90
Пропущено
17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
4
24%
4
50%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1
Результаты матчей
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Байя
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
73
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|0
|2
|18 - 7
|24
|2.
|0:0
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|4.
|0:0
|11
|5
|4
|2
|14 - 8
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|6.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|16 - 11
|18
|7.
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|10
|4
|2
|4
|10 - 13
|14
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|0:2
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|15.
|2:0
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|16.
|0:0
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|17.
|10
|2
|2
|6
|9 - 18
|8
|18.
|10
|2
|2
|6
|11 - 22
|8
|19.
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|10
|0
|4
|6
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|6.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|7.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|8.
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|0:2
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|15.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|17.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|9 - 9
|6
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|20.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 3
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|10 - 3
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|2:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|18.
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|19.
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 4
|Гойяс
|Магиньо
|1 4