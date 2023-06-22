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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Байя
0:0
Первый тайм: 15'
Палмейрас Сан-Паулу
0'
9' Желтая карточка
Да Силва Кайки

Ход матча

9'
Да Силва Кайки
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.75
3.50
3.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркос
Дос
Сантос
40
Сисиньо
Неусиано
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
6
Jhoanner
Chavez
8
Соуза
Коули
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
16
Thaciano
21
Alessandro
Vinicius2
37
Да
Силва
Кайки
42
Ломба
Марсело
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
8
Рафаэл
Жозе
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
11
Бруно
Табата
7
Дуду
X
9
Endrick
Байя
4-4-2
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

5 матчей

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

14 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
2 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:2
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:1
К
1:0
К
0:0
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:4
СA
0:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

2.14
1.29

Среднее время на гол

42
70

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

63
78

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 2 0.18
Gabriel Teixeira 2 0.18
Thaciano 1 0.09
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.09
Ademir Santos 1 0.09
Vitor Jacare 1 0.09
Да Силва Кайки 1 0.09
Arthur Sales 1 0.09
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.36
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.36
Endrick 3 0.27
Дуду X 2 0.18
Рони III 2 0.18
Майке Роша 1 0.09
Менино Габриэль 1 0.09
Лопес Хосе Мануэль 1 0.09
Наварро Рафа 1 0.09
Луан Гарсия IV 1 0.09
Мурило Серкейра 1 0.09
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Лопес Брено 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 1
Rezende2 2 1
Асеведо Николас 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Стум Эвералдо 2 0
Ademir Santos 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 4 1
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Жонатан Луис 2 0
Менино Габриэль 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Vanderlan 1 0

Результаты матчей

Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
3
Байя
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
13
Байя
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

7
16

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
2
22%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Пропущено

10
4
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
4
40%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

2
13
2 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
5
38%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

10
22
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
3
14%
1-15
2
20%
3
14%
16-30
4
40%
3
14%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
3
30%
6
27%
61-75
0
0%
5
23%
76-90

Пропущено

17
8
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
2
12%
0
0%
1-15
4
24%
1
13%
16-30
4
24%
4
50%
31-45
3
18%
1
13%
46-60
2
12%
1
13%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0
Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1

Результаты матчей

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Байя
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
7
3
1
9
2.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 11 6 5 0 22 - 8 23
3.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
Атлетико Минейро
 0:0 11 5 4 2 14 - 8 19
5.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
6.
Флуминенсе
 0:0 11 5 3 3 16 - 11 18
7.
Гремио
 10 5 2 3 14 - 15 17
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 0:2 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Коринтианс
 2:0 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Байя
 0:0 11 2 4 5 11 - 16 10
17.
Гойяс
 10 2 2 6 9 - 18 8
18.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Флуминенсе
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
8.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 2:0 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 0:2 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
15.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
16.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
17.
Байя
 0:0 6 1 3 2 9 - 9 6
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 6 3 2 1 7 - 3 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 6 2 4 0 10 - 3 10
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Флуминенсе
 0:0 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 0:2 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 0:0 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 2:0 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 4
Гойяс Магиньо 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Кайки получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Палмейрас Сан-Паулу
3.75
3.50
3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Байя
Палмейрас Сан-Паулу
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