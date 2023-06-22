Тур: 11.
1:1
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаHyoran
0:1
35' Гол в свои воротаGuga3
1:1
45' ГолSamuel VII
89' Желтая карточкаБатталья Родриго
90' Желтая карточкаХалк Живанилдо
90' Желтая карточкаАрана Гильерме
90' Желтая карточкаАндре
90' Желтая карточкаДжон Кеннеди
90' Красная карточкаFernando Diniz
90'+13
Ход матча
32'
35'
0:1
45'
1:1
62'
71'
72'
89'
90'
90'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
23
Guga3
7
Андре
99
Lele
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
22
Эверсон
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
23 Guga3Защитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
99 LeleПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 АланПолузащитник
- Полузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
98 Vitor Eudes
-
22 Pedro Rangel
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
17 Igor Gomes
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Флуминенсе
Атлетико Минейро
16 матчей
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
33 матча
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1.06
Среднее время на гол
56
84
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.88
1.12
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
57
36
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.27
|Vinicius Lima
|3
|0.27
|Кано Херман
|3
|0.27
|Джон Кеннеди
|2
|0.18
|Huan Nino2
|2
|0.18
|Lele
|1
|0.09
|Samuel VII
|1
|0.09
|Мело Фелипе
|1
|0.09
|Алан VI
|1
|0.09
|Ариас Джон
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|0.45
|Паулиньо Жозе
|3
|0.27
|Павон Кристиан
|2
|0.18
|Hyoran
|2
|0.18
|Варгас Эдуардо
|1
|0.09
|Лемос Маурисио
|1
|0.09
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Diniz
|2
|2
|Андре
|3
|1
|Джон Кеннеди
|4
|0
|Мело Фелипе
|3
|0
|Samuel VII
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Huan Nino2
|2
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
0
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
7
6
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
10
6
Голы по времени матча
Забито
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
6
33%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Точный счет
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
74
47
110
110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 4