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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Флуминенсе
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
32' Желтая карточка
Hyoran
0:1
35' Гол в свои ворота
Guga3
1:1
45' Гол
Samuel VII
89' Желтая карточка
Батталья Родриго
90' Желтая карточка
Халк Живанилдо
90' Желтая карточка
Арана Гильерме
90' Желтая карточка
Андре
90' Желтая карточка
Джон Кеннеди
90' Красная карточка
Fernando Diniz
90'+13
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
23
Guga3
45
Vinicius
Lima
7
Андре
99
Lele
10
Гансо
Пауло
11
Keno
14
Кано
Херман
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Флуминенсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Флуминенсе
Атлетико Минейро

16 матчей

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
43.8%
6.2%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
6 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

33 матча

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
6 побед 15 ничьих 12 побед

История матчей

СA
2:0
СA
5:3
СA
2:1
К
1:0
К
1:2
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
5:2
СA
2:1
СA
1:2
СA
4:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
4:1
БСА
0:0
БСА
2:0
БСА
2:2
БСА
2:2
СA
3:2
СA
0:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
5:1
СA
1:3
СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1.06

Среднее время на гол

56
84

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.88
1.12

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

57
36

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.27
Vinicius Lima 3 0.27
Кано Херман 3 0.27
Джон Кеннеди 2 0.18
Huan Nino2 2 0.18
Lele 1 0.09
Samuel VII 1 0.09
Мело Фелипе 1 0.09
Алан VI 1 0.09
Ариас Джон 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 5 (2) 0.45
Паулиньо Жозе 3 0.27
Павон Кристиан 2 0.18
Hyoran 2 0.18
Варгас Эдуардо 1 0.09
Лемос Маурисио 1 0.09
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Diniz 2 2
Андре 3 1
Джон Кеннеди 4 0
Мело Фелипе 3 0
Samuel VII 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Фабио Лопес 2 0
Huan Nino2 2 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Vinicius Lima 1 0
Ариас Джон 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Халк Живанилдо 4 0
Hyoran 4 0
Саравия Ренсо 3 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Батталья Родриго 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
0
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

7
6
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

10
6

Голы по времени матча

Забито

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
22%
2
29%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Забито

18
14
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
17%
3
21%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
5
28%
3
21%
31-45
6
33%
1
7%
46-60
3
17%
1
7%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
3
27%
2
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0
Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 8 0 2 18 - 7 24
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
4.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
5.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
6.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Гремио
 10 5 2 3 14 - 15 17
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 10 4 2 4 10 - 13 14
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 10 3 3 4 9 - 14 12
15.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
16.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
17.
Гойяс
 10 2 2 6 9 - 18 8
18.
Америка Минейро
 10 2 2 6 11 - 22 8
19.
Васко да Гама
 10 1 3 6 10 - 19 6
20.
Коритиба Парана
 10 0 4 6 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
7.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
8.
Гремио
 5 3 2 0 9 - 5 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Куяба
 4 0 2 2 3 - 8 2
20.
Васко да Гама
 4 0 1 3 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
4.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
5.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
6.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
7.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
8.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 2 0 2 6 - 6 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 0 2 3 3 - 9 2
18.
Америка Минейро
 4 0 1 3 4 - 10 1
19.
Гойяс
 5 0 1 4 2 - 8 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    УДАЛЕНИЕ! - Диниз Сильва Фернандо увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    98'
    Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    96'
    Андре получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    95'
    Арана Гильерме получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
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    • 62'
      Йоран уходит с поля. Игор Гомес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Самуэль бьет в цель!
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Гуга уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      32'
      Йоран получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро онлайн

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