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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Гремио
3:1
Конец матча
Америка Минейро
0'
9' Желтая карточка
Eder 2
0:1
25' Гол
Авелар Данило
35' Вторая желтая карточка
Eder 2
1:1
40' Гол в свои ворота
Матеус Фернандо Кавичиоли
2:1
61' Гол
Вильясанти Матиас
3:1
69' Гол
Суарес Луис
82' Желтая карточка
Mateus Henrique
90'+4
1
Бренно
18
Педро
Жоао
II
53
Gustavo
Martins
34
Bruno
VI
22
Рейналдо
Мануэл
45
Mila
20
Вильясанти
Матиас
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
54
Cuiabano
9
Суарес
Луис
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
25
Марсиньо
Силва
33
Eder
2
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
5
Leandro
Martinez
I
99
Aloisio
Santos
Гремио
4-2-3-1
Америка Минейро
4-1-4-1

История личных встреч

Гремио
Америка Минейро

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:0
КСМР
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
1:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
135

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 3 0.27
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.18
Кристальдо Франко 2 (2) 0.18
Вильясанти Матиас 2 0.18
Bitello 2 0.18
Рейналдо Мануэл 1 0.09
Бруно Увини 1 0.09
Vinicius X 1 0.09
Педро Жоао II 1 0.09
Cuiabano 1 0.09
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Каннеманн Вальтер 0 0
Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.27
Авелар Данило 3 (1) 0.27
Everaldo 1 0.09
Renato Marques 1 0.09
Ale 1 0.09
Веллингтон Паулиста 1 0.09
Felipe Azevedo 1 0.09
Breno Cascardo 1 0.09
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Marlon VII 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 7 1
Бруно Увини 3 0
Рейналдо Мануэл 3 0
Суарес Луис 2 0
Vinicius X 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Gustavo Martins 2 0
Mila 2 0
Андре 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Gabriel Chapeco 1 0
Adriel Ramos 1 0
Bitello 1 0
Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 5 1
Марсиньо Силва 4 0
Everaldo 3 0
Майдана Яго 3 0
Ale 2 0
Renato Marques 2 0
Aloisio Santos 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Авелар Данило 1 0
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Mateus Henrique 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Америка Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

3
6
Гремио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

4
6
Гремио
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
8

Волевые поражения

7
12

Голы по времени матча

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
18%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
19%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
38%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
5
22%
61-75
3
18%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1

Результаты матчей

Гремио
Америка Минейро

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Гремио
Америка Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
5
6
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
5.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
6.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
15.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
16.
Куяба
 0:1 11 3 3 5 9 - 15 12
17.
Гойяс
 0:0 11 2 3 6 9 - 18 9
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 0:0 11 1 4 6 10 - 19 7
20.
Коритиба Парана
 0:0 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
5.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
6.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 0:0 6 0 4 2 3 - 7 4
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
20.
Куяба
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 0:1 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
18.
Гойяс
 0:0 6 0 2 4 2 - 8 2
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Суарес Луис сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Матеус Фернандо Кавичиоли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 35'
      Эдер получает вторую желтую карточку. Удаление.
    • Желтая карточка
      34'
      Лукас Кал получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Leandro Martinez сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      25'
      Г О О О О Л - Авелар Данило бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Эдер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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