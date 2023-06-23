Тур: 11.
3:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаEder 2
0:1
25' ГолАвелар Данило
35' Вторая желтая карточкаEder 2
1:1
40' Гол в свои воротаМатеус Фернандо Кавичиоли
2:1
61' ГолВильясанти Матиас
3:1
69' ГолСуарес Луис
82' Желтая карточкаMateus Henrique
90'+4
Ход матча
9'
25'
35'
40'
46'
46'
61'
69'
3:1
70'
82'
83'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бренно
34
Bruno
VI
45
Mila
39
Bitello
54
Cuiabano
33
Eder
2
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
- Основной состав
-
1 БренноВратарь
-
18 Педро ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
34 Bruno VIЗащитник
- Защитник
-
45 MilaПолузащитник
- Полузащитник
-
39 BitelloПолузащитник
- Полузащитник
-
54 CuiabanoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 АндреПолузащитник
-
48 ZinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
35 РоналдПолузащитник
-
51 Уэсли ЛопесНападающий
-
-
11 Vinicius X
-
-
38 Lian
-
-
44 Viery
-
36 Nata
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Гремио
Америка Минейро
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
135
Бомбардиры внутри турнира
Гремио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|3
|0.27
|Henrique Souza Ewerthon3
|2
|0.18
|Кристальдо Франко
|2 (2)
|0.18
|Вильясанти Матиас
|2
|0.18
|Bitello
|2
|0.18
|Рейналдо Мануэл
|1
|0.09
|Бруно Увини
|1
|0.09
|Vinicius X
|1
|0.09
|Педро Жоао II
|1
|0.09
|Cuiabano
|1
|0.09
|Zinho
|0
|0
|Фабио да Сильва
|0
|0
|Каннеманн Вальтер
|0
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.27
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.27
|Everaldo
|1
|0.09
|Renato Marques
|1
|0.09
|Ale
|1
|0.09
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.09
|Felipe Azevedo
|1
|0.09
|Breno Cascardo
|1
|0.09
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Карточки
Гремио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каннеманн Вальтер
|7
|1
|Бруно Увини
|3
|0
|Рейналдо Мануэл
|3
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Vinicius X
|2
|0
|Вильясанти Матиас
|2
|0
|Gustavo Martins
|2
|0
|Mila
|2
|0
|Андре
|1
|0
|Diogo VII
|1
|0
|Bruno VI
|1
|0
|Натан Аллан
|1
|0
|Darlan Mendes
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon3
|1
|0
|Gabriel Chapeco
|1
|0
|Adriel Ramos
|1
|0
|Bitello
|1
|0
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|5
|1
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Майдана Яго
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Aloisio Santos
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Авелар Данило
|1
|0
|Nino Paraiba
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Результаты матчей
Гремио
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Америка Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
3
6
Гремио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Америка Минейро
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
4
6
Гремио
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Америка Минейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
8
Волевые поражения
7
12
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
18%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
29%
1
8%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
29%
2
17%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
3
30%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
4
40%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
3
19%
4
29%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
6
38%
2
14%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
5
31%
1
7%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
17
23
8 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
12%
2
9%
1-15
4
24%
3
13%
16-30
2
12%
4
17%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
4
24%
5
22%
61-75
3
18%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Гремио
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Фламенго - Гремио 3:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1 Крузейро - Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2
Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Гремио - Крузейро 1:1 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0 АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Пеньяроль 4:1
Результаты матчей
Гремио
Америка Минейро
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Гремио
Америка Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
74
65
56
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|15.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|7.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|19.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|18.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4