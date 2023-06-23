  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Коритиба Парана
0:0
Второй тайм: 62'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
15' Желтая карточка
Мартинс Родригес
19' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
35' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
58' Желтая карточка
Thiago Dombroski
1
Габриэл
Васконселлос
13
Кушчевич
Бенхамин
55
Thiago
Dombroski
47
Педросо
Жан
7
Андрей
30
Robson
IV
6
Гомес
Бруно
10
Морено
Марселино
83
Jamerson
11
Alef
Manga
18
Ze
Roberto
III
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
17
Кампаньяро
Густаво
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Коритиба Парана
3-1-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

4.3%
56.5%
39.2%
1 победа 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
2:0
БСА
4:2
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
КБ
1:0
КБ
3:1
СA
4:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.09
0.5

Среднее время на гол

82
180

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

2
0.73

Среднее время на гол

45
123

Всего голов

36
14

Голов в среднем за матч

1.57
0.61

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

57
147

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 3 (1) 0.27
Alef Manga 1 0.09
Бошилья Габриэл 1 0.09
Ze Roberto III 1 0.09
Гомес Бруно 1 0.09
Морено Марселино 1 0.09
Ruan Lucas 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.27
Джонни 2 0.18
José Maurisio3 2 0.18
Адриано Луис 1 0.09
Де Пена Карлос 1 0.09
Ромуло 1 0.09
Патрик Алан 0 0
Энрике Педро 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ze Roberto III 3 1
Кушчевич Бенхамин 3 0
Виана Бруно 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Луис Виктор 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Натанаэл 2 0
Гомес Бруно 2 0
Robson IV 2 0
Henrique XIV 2 0
Андрей 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Морено Марселино 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Matheus Bianqui 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Wesley Moreira 1 0
Antonio Zago 1 0
Thiago Dombroski 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампаньяро Густаво 4 0
Моледо Родриго 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Патрик Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
José Maurisio3 2 0
Джонни 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
Витао 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Коритиба Парана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

1
7
Коритиба Парана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
71%
1
11%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90

Пропущено

19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
8
42%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1

Результаты матчей

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
1
9
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
5.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
6.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
15.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
16.
Куяба
 0:1 11 3 3 5 9 - 15 12
17.
Гойяс
 0:0 11 2 3 6 9 - 18 9
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 0:0 11 1 4 6 10 - 19 7
20.
Коритиба Парана
 0:0 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
5.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
6.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 0:0 6 0 4 2 3 - 7 4
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
20.
Куяба
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 0:1 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
18.
Гойяс
 0:0 6 0 2 4 2 - 8 2
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Thiago Dombroski получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коритиба Парана
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
3.50
3.10
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коритиба Парана 0:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 