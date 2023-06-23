Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 62'
0'
15' Желтая карточкаМартинс Родригес
19' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
35' Желтая карточкаКампаньяро Густаво
58' Желтая карточкаThiago Dombroski
Ход матча
15'
19'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
47
Педросо
Жан
7
Андрей
30
Robson
IV
83
Jamerson
11
Alef
Manga
31
John
Victor
44
Витао
40
Ромуло
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
47 Педросо ЖанЗащитник
-
7 АндрейПолузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
83 JamersonПолузащитник
-
11 Alef MangaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
-
26 Луис ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 НатанаэлПолузащитник
- Нападающий
-
-
97 Ruan Lucas
-
-
-
-
Главный тренер: Антонио Карлос
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
45 LuccaНападающий
-
41 Matheus Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
21 Igor Gomes
-
-
-
-
38 Jean Dias
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед
Первый тайм
4.3%
56.5%
39.2%
1 победа 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.09
0.5
Среднее время на гол
82
180
Всего голов
24
8
Голов в среднем за матч
2
0.73
Среднее время на гол
45
123
Всего голов
36
14
Голов в среднем за матч
1.57
0.61
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
Среднее время на гол
57
147
Бомбардиры внутри турнира
Коритиба Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Robson IV
|3 (1)
|0.27
|Alef Manga
|1
|0.09
|Бошилья Габриэл
|1
|0.09
|Ze Roberto III
|1
|0.09
|Гомес Бруно
|1
|0.09
|Морено Марселино
|1
|0.09
|Ruan Lucas
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.27
|Джонни
|2
|0.18
|José Maurisio3
|2
|0.18
|Адриано Луис
|1
|0.09
|Де Пена Карлос
|1
|0.09
|Ромуло
|1
|0.09
|Патрик Алан
|0
|0
|Энрике Педро
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Карточки
Коритиба Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ze Roberto III
|3
|1
|Кушчевич Бенхамин
|3
|0
|Виана Бруно
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Луис Виктор
|2
|0
|Габриэл Васконселлос
|2
|0
|Натанаэл
|2
|0
|Гомес Бруно
|2
|0
|Robson IV
|2
|0
|Henrique XIV
|2
|0
|Андрей
|1
|0
|Виллиан Фариас
|1
|0
|Jamerson
|1
|0
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|William Pottker
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Lizeiro
|1
|0
|Marcos Vinicius2
|1
|0
|Alef Manga
|1
|0
|Matheus Bianqui
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
|Wesley Moreira
|1
|0
|Antonio Zago
|1
|0
|Thiago Dombroski
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампаньяро Густаво
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|Nicolas Hernandez2
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
Результаты матчей
Коритиба Парана
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
3
Коритиба Парана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
1
7
Коритиба Парана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
11
2
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
5
71%
1
11%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
1
11%
3
30%
76-90
Пропущено
19
13
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
3
16%
3
23%
61-75
8
42%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1
Результаты матчей
Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|15.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|7.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|19.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|18.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4