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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Коритиба Парана
0:1
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
15' Желтая карточка
Мартинс Родригес
19' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
35' Желтая карточка
Кампаньяро Густаво
58' Желтая карточка
Thiago Dombroski
64' Желтая карточка
Robson IV
0:1
66' Пенальти
Энрике Педро
81' Желтая карточка
John Victor
90'+7
1
Габриэл
Васконселлос
13
Кушчевич
Бенхамин
55
Thiago
Dombroski
47
Педросо
Жан
7
Андрей
30
Robson
IV
6
Гомес
Бруно
10
Морено
Марселино
83
Jamerson
11
Alef
Manga
18
Ze
Roberto
III
31
John
Victor
16
Бустос
Фабрисио
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
17
Кампаньяро
Густаво
30
Джонни
10
Патрик
Алан
28
Энрике
Педро
9
Адриано
Луис
Коритиба Парана
3-1-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

11.1%
77.8%
11.1%
1 победа 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
33.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

17.4%
39.1%
43.5%
4 победы 9 ничьих 10 побед

Первый тайм

4.3%
56.5%
39.2%
1 победа 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СA
1:1
СA
3:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
1:1
КСМР
0:0
СA
0:1
СA
2:0
БСА
4:2
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
3:0
КБ
1:0
КБ
3:1
СA
4:2
СA
3:0

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.09
0.5

Среднее время на гол

82
180

Всего голов

24
8

Голов в среднем за матч

2
0.73

Среднее время на гол

45
123

Всего голов

36
14

Голов в среднем за матч

1.57
0.61

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
2
Больше 9%
Меньше 91%
21

Среднее время на гол

57
147

Бомбардиры внутри турнира

Коритиба Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Robson IV 3 (1) 0.27
Alef Manga 1 0.09
Бошилья Габриэл 1 0.09
Ze Roberto III 1 0.09
Гомес Бруно 1 0.09
Морено Марселино 1 0.09
Ruan Lucas 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.27
Джонни 2 0.18
José Maurisio3 2 0.18
Адриано Луис 1 0.09
Энрике Педро 1 (1) 0.09
Де Пена Карлос 1 0.09
Ромуло 1 0.09
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Коритиба Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ze Roberto III 3 1
Кушчевич Бенхамин 3 0
Robson IV 3 0
Виана Бруно 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Луис Виктор 2 0
Габриэл Васконселлос 2 0
Натанаэл 2 0
Гомес Бруно 2 0
Henrique XIV 2 0
Thiago Dombroski 2 0
Андрей 1 0
Виллиан Фариас 1 0
Jamerson 1 0
Бошилья Габриэл 1 0
William Pottker 1 0
Морено Марселино 1 0
Lizeiro 1 0
Marcos Vinicius2 1 0
Alef Manga 1 0
Matheus Bianqui 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Wesley Moreira 1 0
Antonio Zago 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампаньяро Густаво 4 0
Моледо Родриго 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Патрик Алан 2 0
Igor Gomes 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
José Maurisio3 2 0
Джонни 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Витао 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0

Результаты матчей

Коритиба Парана
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
3
Коритиба Парана
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

1
7
Коритиба Парана
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Интернасьонал Порту Алегре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
67%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

8
9
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
1
11%
46-60
1
13%
2
22%
61-75
5
63%
1
11%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

12
4
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
22%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
1
11%
3
27%
76-90

Пропущено

20
13
5 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
10%
3
23%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
3
15%
1
8%
46-60
4
20%
3
23%
61-75
8
40%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Коритиба Парана
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Коритиба Парана - Сантос 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2
Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Байя - Коритиба Парана 3:1 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Спорт Ресифи - Коритиба Парана 2:0 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Коритиба Парана - Спорт Ресифи 3:3 Коритиба Парана - Крисьюма 1:1 Коритиба Парана - Каскавел 0:0 Каскавел - Коритиба Парана 3:1 Операрио Ферровиарио - Коритиба Парана 3:0 Умаита - Коритиба Парана 0:3 Каскавел - Коритиба Парана 0:0 Коритиба Парана - Лондрина ЭК 1:0 Коритиба Парана - Сан-Хосеенсе 0:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1

Результаты матчей

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Коритиба Парана
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
5.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
6.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
9.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
15.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
16.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
5.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
7.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
9.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
17.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
18.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Кампаньяро Густаво уходит с поля. Jean Dias выходит вместо него
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