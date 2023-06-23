Тур: 11.
0:0
Второй тайм: 69'
0'
23' Желтая карточкаWillian VI
42' Желтая карточкаMateus Cocao
62' Желтая карточкаEverton Morelli
Ход матча
23'
42'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Leo
XV
85
Mateus
Cocao
23
Jose
Gabriel
25
Гомес
Марлон
77
Rayan
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
12
Willian
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Leo XVЗащитник
- Защитник
-
85 Mateus CocaoПолузащитник
-
23 Jose GabrielПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Гомес МарлонПолузащитник
-
77 RayanНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
66 Виктор ПаулоВратарь
-
44 Зе ВиторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Rwan Seco
-
11 Gabriel Pec
-
-
-
33 Lyncon
-
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Willian VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
66 Hugo Farias
-
-
95 Dodozinho
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Васко да Гама
Гойяс
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
21 матч
42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.4
1.27
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.33
1.19
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
67
75
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Pec
|2
|0.18
|Раул Педро
|2
|0.18
|Rayan
|1
|0.09
|Matias Galarza
|1
|0.09
|Сантос Андрей
|1
|0.09
|_Erick Marcus
|1
|0.09
|Cauan Barros
|1
|0.09
|Jair II
|1 (1)
|0.09
|Тейшейра Алекс
|0
|0
|Lucas Piton
|0
|0
|Gabriel Carabajal
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.18
|Магиньо
|2
|0.18
|Bruno Melo
|2
|0.18
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.09
|Alesson Batista
|1
|0.09
|Lucas Halter
|1
|0.09
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jair II
|3
|0
|Раул Педро
|3
|0
|Бамбу Робсон
|3
|0
|Mauricio Barbieri
|1
|1
|Manuel Capasso
|2
|0
|Lucas Piton
|2
|0
|Gabriel Pec
|2
|0
|Lucas Figueiredo
|2
|0
|Сантос Андрей
|2
|0
|Тейшейра Алекс
|1
|0
|Алвес Родриго
|1
|0
|Leo XV
|1
|0
|Лео Жардим
|1
|0
|Matias Galarza
|1
|0
|Eguinaldo
|1
|0
|Родригес Хосе Луис II
|1
|0
|_Erick Marcus
|1
|0
|Cauan Barros
|1
|0
|Mateus Cocao
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|4
|1
|Lucas Halter
|3
|1
|Ze Ricardo2
|4
|0
|Willian VI
|3
|0
|Bruno Melo
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Alesson Batista
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
2
Васко да Гама
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гойяс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
4
7
Васко да Гама
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гойяс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Забито
10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Пропущено
19
17
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
3
18%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
7
37%
1
6%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2
Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1
Результаты матчей
Васко да Гама
Гойяс
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|15.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|7.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|19.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|18.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4