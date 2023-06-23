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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Васко да Гама
0:0
Второй тайм: 69'
Гойяс
0'
23' Желтая карточка
Willian VI
42' Желтая карточка
Mateus Cocao
62' Желтая карточка
Everton Morelli
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
35
Matheus
Miranda
3
Leo
XV
6
Lucas
Piton
85
Mateus
Cocao
23
Jose
Gabriel
18
Сантос
Андрей
25
Гомес
Марлон
77
Rayan
7
Тейшейра
Алекс
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
10
Паласиос
Хулиан
40
Everton
Morelli
12
Willian
VI
5
Ze
Ricardo2
11
Гонсалвеш
Диего
17
Matheus
Peixoto
Васко да Гама
4-3-1-2
Гойяс
4-5-1

История личных встреч

Васко да Гама
Гойяс

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

21 матч

42.9%
33.3%
23.8%
9 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

38.1%
33.3%
28.6%
8 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
7 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

СB
2:0
СB
1:0
СA
3:2
СA
1:1
К
1:2
К
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СB
1:1
СB
1:0
СA
3:0
СA
0:0
КБ
3:2
БСА
0:2
КБ
2:1
БСА
1:1
СA
3:2
СA
0:0
СA
2:4
СA
1:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.4
1.27

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.33
1.19

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

67
75

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Pec 2 0.18
Раул Педро 2 0.18
Rayan 1 0.09
Matias Galarza 1 0.09
Сантос Андрей 1 0.09
_Erick Marcus 1 0.09
Cauan Barros 1 0.09
Jair II 1 (1) 0.09
Тейшейра Алекс 0 0
Lucas Piton 0 0
Gabriel Carabajal 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matheus Peixoto 2 (1) 0.18
Магиньо 2 0.18
Bruno Melo 2 0.18
Аподи Диаллиссон 1 0.09
Alesson Batista 1 0.09
Lucas Halter 1 0.09
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jair II 3 0
Раул Педро 3 0
Бамбу Робсон 3 0
Mauricio Barbieri 1 1
Manuel Capasso 2 0
Lucas Piton 2 0
Gabriel Pec 2 0
Lucas Figueiredo 2 0
Сантос Андрей 2 0
Тейшейра Алекс 1 0
Алвес Родриго 1 0
Leo XV 1 0
Лео Жардим 1 0
Matias Galarza 1 0
Eguinaldo 1 0
Родригес Хосе Луис II 1 0
_Erick Marcus 1 0
Cauan Barros 1 0
Mateus Cocao 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 4 1
Lucas Halter 3 1
Ze Ricardo2 4 0
Willian VI 3 0
Bruno Melo 3 0
Диего Рибас 2 0
Гильерме Маркес 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Лукас Джонни 1 0
Alesson Batista 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
2
Васко да Гама
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гойяс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

4
7
Васко да Гама
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Гойяс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
7 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
2
18%
2
22%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
3
30%
76-90

Пропущено

19
17
13 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
2
11%
3
18%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
7
37%
1
6%
31-45
1
5%
6
35%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2
Васко да Гама - Сантос 0:1 Коритиба Парана - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Васко да Гама - АБС 0:0 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Васко да Гама - Бангу 2:0 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Боавишта РЖ 4:1 Трем - Васко да Гама 0:4 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Нова-Игуасу - Васко да Гама 0:2
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1 Сан-Паулу - Гойяс 2:1
Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1

Результаты матчей

Васко да Гама
Гойяс

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Фламенго
 10 6 1 3 21 - 11 19
5.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
6.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
8.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
9.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Ред Булл Брагантино
 10 3 5 2 15 - 14 14
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
15.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
16.
Куяба
 0:1 11 3 3 5 9 - 15 12
17.
Гойяс
 0:0 11 2 3 6 9 - 18 9
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 0:0 11 1 4 6 10 - 19 7
20.
Коритиба Парана
 0:0 11 0 5 6 8 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
5.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
6.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 4 0 1 7 - 4 12
8.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
9.
Ред Булл Брагантино
 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 0:0 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 0:0 6 0 4 2 3 - 7 4
19.
Васко да Гама
 0:0 5 0 2 3 3 - 8 2
20.
Куяба
 0:1 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 0:1 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 1:0 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 0:0 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
12.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
17.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 6 0 3 3 3 - 9 3
18.
Гойяс
 0:0 6 0 2 4 2 - 8 2
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 8 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Лукас Хальтер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    42'
    Mateus Cocao получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Andrey Santos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Виллиан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult
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Васко да Гама
Ничья
Гойяс
3.30
3.54
8.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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