Тур: 11.
0:1
Второй тайм: 71'
Ход матча
41'
60'
0:1
68'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
34 АллисонЗащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
-
55 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 JP Galvao
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
81
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|3
|0.27
|Marllon
|1
|0.09
|Fernando Sobral
|1
|0.09
|Matheusinho
|1
|0.09
|Роналд
|1
|0.09
|Raniele
|1
|0.09
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
|Рикельме
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|9 (4)
|0.82
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.18
|Сантос Жуниор
|2
|0.18
|Куэста Виктор
|1
|0.09
|Че Че
|1
|0.09
|Энрике Луис III
|1
|0.09
|Виктор Жоао II
|1
|0.09
|Данило Барбоза
|1
|0.09
|Насименто Матеус
|1
|0.09
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|4
|0
|Patric Calmon
|2
|1
|Marllon
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Antonio Oliveira
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Matheus Alexandre
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
12
Куяба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
18
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
13%
3
17%
1-15
1
13%
4
22%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
4
22%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Пропущено
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 5
5
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
20%
2
29%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1
Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Результаты матчей
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:0
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
15
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
19
73
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|10
|6
|1
|3
|21 - 11
|19
|5.
|11
|5
|4
|2
|15 - 9
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|8.
|11
|4
|5
|2
|13 - 8
|17
|9.
|11
|5
|1
|5
|15 - 15
|16
|10.
|0:0
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|10
|3
|5
|2
|15 - 14
|14
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|15.
|11
|3
|3
|5
|12 - 16
|12
|16.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|9 - 18
|9
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|10 - 19
|7
|20.
|0:0
|11
|0
|5
|6
|8 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 5
|12
|7.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|8.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|10.
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|18.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|19.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|2.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 7
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
|17.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|18.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|2 - 8
|2
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|8 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4