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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Куяба
0:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
41' Желтая карточка
Виктор Жоао
0:1
60' Пенальти
Соарес Франсиско
68' Желтая карточка
Угу Мигель
81' Желтая карточка
Matheus Alexandre
90' Желтая карточка
Филипе Аугусто
90'+8
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
20
Рикельме
14
Raniele
7
Кафу
Жонатан
88
Fernando
Sobral
27
Денилсон
Невес
11
Веллингтон
Силва
9
Питта
Исидро
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
5
Данило
Барбоза
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
9
Соарес
Франсиско
7
Виктор
Жоао
II
Куяба
4-1-4-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-3-3

История личных встреч

Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СA
0:2
СA
2:0
К
0:0
К
0:1
СC
0:3
СC
0:0
СC
2:1
СC
0:0
К
4:2
КБ
2:2

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
81

Бомбардиры внутри турнира

Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дейверсон Силва 3 0.27
Marllon 1 0.09
Fernando Sobral 1 0.09
Matheusinho 1 0.09
Роналд 1 0.09
Raniele 1 0.09
Кафу Жонатан 0 0
Эмпереур Алан 0 0
Рикельме 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 9 (4) 0.82
Эдуардо Карлос II 2 0.18
Сантос Жуниор 2 0.18
Куэста Виктор 1 0.09
Че Че 1 0.09
Энрике Луис III 1 0.09
Виктор Жоао II 1 0.09
Данило Барбоза 1 0.09
Насименто Матеус 1 0.09
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0

Карточки

Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денилсон Невес 4 0
Филипе Аугусто 2 1
Patric Calmon 2 1
Marllon 3 0
Дейверсон Силва 3 0
Matheusinho 3 0
Matheus Alexandre 3 0
Raniele 3 0
Pablo Cepellini 2 0
Эмпереур Алан 2 0
Antonio Oliveira 2 0
Fernando Sobral 2 0
Роналд 2 0
Веллингтон Силва 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 3 1
Соарес Франсиско 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Угу Мигель 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0

Результаты матчей

Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
1
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
12
Куяба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
1
13%
3
16%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Куяба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1
Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2

Результаты матчей

Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
5.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
6.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
9.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
15.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
16.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
5.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
7.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
9.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
17.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
18.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      41'
      Виктор Жоао II получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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