Тур: 11.
0:1
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаВиктор Жоао
0:1
60' ПенальтиСоарес Франсиско
68' Желтая карточкаУгу Мигель
81' Желтая карточкаMatheus Alexandre
90' Желтая карточкаФилипе Аугусто
90'+8
Ход матча
41'
60'
0:1
68'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
4
Marllon
20
Рикельме
14
Raniele
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
20 РикельмеЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
34 АллисонЗащитник
- Полузащитник
-
8 РоналдПолузащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
-
55 Calebe
-
-
-
-
Главный тренер: Antonio Oliveira
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 JP Galvao
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
81
Бомбардиры внутри турнира
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дейверсон Силва
|3
|0.27
|Marllon
|1
|0.09
|Fernando Sobral
|1
|0.09
|Matheusinho
|1
|0.09
|Роналд
|1
|0.09
|Raniele
|1
|0.09
|Кафу Жонатан
|0
|0
|Эмпереур Алан
|0
|0
|Рикельме
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|9 (4)
|0.82
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.18
|Сантос Жуниор
|2
|0.18
|Куэста Виктор
|1
|0.09
|Че Че
|1
|0.09
|Энрике Луис III
|1
|0.09
|Виктор Жоао II
|1
|0.09
|Данило Барбоза
|1
|0.09
|Насименто Матеус
|1
|0.09
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Карточки
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денилсон Невес
|4
|0
|Филипе Аугусто
|2
|1
|Patric Calmon
|2
|1
|Marllon
|3
|0
|Дейверсон Силва
|3
|0
|Matheusinho
|3
|0
|Matheus Alexandre
|3
|0
|Raniele
|3
|0
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Эмпереур Алан
|2
|0
|Antonio Oliveira
|2
|0
|Fernando Sobral
|2
|0
|Роналд
|2
|0
|Веллингтон Силва
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
Результаты матчей
Куяба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
1
Куяба
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ботафого Рио-де-Жанейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
12
Куяба
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Ботафого Рио-де-Жанейро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
2
40%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
1
20%
2
17%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
3 Не забивали 1
1
13%
3
16%
1-15
1
13%
4
21%
16-30
2
25%
2
11%
31-45
2
25%
3
16%
46-60
1
13%
4
21%
61-75
1
13%
3
16%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
4
25%
2
29%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Куяба
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Коринтианс - Куяба 1:1 Гойяс - Куяба 0:1 Куяба - Коритиба Парана 1:1 Крузейро - Куяба 0:1
Флуминенсе - Куяба 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2
Результаты матчей
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Куяба
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
101
110
74
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|9 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4