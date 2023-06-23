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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 11.
Ред Булл Брагантино
4:0
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
40' Гол
Сантос Эдуардо
2:0
49' Гол
Henry Mosquera
3:0
76' Гол
Alerrandro
4:0
81' Гол
Henry Mosquera
90'+1
40
Lucas
Azevedo
26
Сантос
Эдуардо
30
Luan
Patrick
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
5
Jadson
3
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
16
Henry
Mosquera
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
20
Жерсон
Сантос
8
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
9
Педро
Гильерме
Ред Булл Брагантино
3-4-3
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Фламенго

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
4:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:3
СA
1:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Среднее время на гол

38
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

54
77

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 4 0.36
Thiago Borbas 4 0.36
Juninho Capixaba 2 0.18
Henry Mosquera 2 0.18
Helio Junio 2 0.18
Фернандес Матеус 1 0.09
Брунинью Филипе 1 0.09
Сантос Эдуардо 1 0.09
Alerrandro 1 0.09
Витиньо Витор V 1 0.09
Эвангелиста Лукас 0 0
Силва Адерлан 0 0
Luan Patrick 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 4 (1) 0.36
Айртон Лукас 3 0.27
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.27
Лео Перейра 3 0.27
Жерсон Сантос 2 0.18
Эвертон Соарес 1 0.09
Рибейро Эвертон 1 0.09
Луис Давид 1 0.09
Энрике Бруно 1 0.09
Пульгар Эрик 1 0.09
Матеузиньо 1 0.09
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Уэсли Лопес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 4 1
Jadson 3 4 0
Фернандес Матеус 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Thiago Borbas 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Витиньо Витор V 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Alerrandro 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Luan Patrick 1 0
Henry Mosquera 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
2
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фламенго
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
10
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Фламенго
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90

Забито

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
26%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
4
19%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0
Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Фламенго

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
5.
Атлетико Минейро
 11 5 4 2 15 - 9 19
6.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
7.
Флуминенсе
 11 5 3 3 17 - 12 18
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
9.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
10.
Форталеза Сеара
 11 4 5 2 13 - 8 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 11 5 1 5 15 - 15 16
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Коринтианс
 11 3 3 5 11 - 15 12
15.
Байя
 11 3 3 5 12 - 16 12
16.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
5.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
6.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
7.
Атлетико Паранаэнсе
 5 4 0 1 9 - 5 12
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
9.
Флуминенсе
 5 3 2 0 8 - 3 11
10.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 7 - 3 9
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 6 3 2 1 8 - 4 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Байя
 5 1 1 3 2 - 7 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
17.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
18.
Коринтианс
 6 1 0 5 4 - 11 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Эвангелиста Лукас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Сантос Эдуардо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Ред Булл Брагантино 4:0 Фламенго онлайн

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