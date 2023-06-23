Тур: 11.
4:0
Конец матча
0'
1:0
40' ГолСантос Эдуардо
2:0
49' ГолHenry Mosquera
3:0
76' ГолAlerrandro
4:0
81' ГолHenry Mosquera
90'+1
Ход матча
40'
49'
76'
3:0
81'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Luan
Patrick
5
Jadson
3
19
Саша
Эдуардо
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
23
Луис
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
-
-
-
-
41 Jhonny
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
38 Андре СилваНападающий
-
48 Jesus Igor
-
29 Viktor Hugo
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Фламенго
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Среднее время на гол
38
135
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
54
77
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|4
|0.36
|Thiago Borbas
|4
|0.36
|Juninho Capixaba
|2
|0.18
|Henry Mosquera
|2
|0.18
|Helio Junio
|2
|0.18
|Фернандес Матеус
|1
|0.09
|Брунинью Филипе
|1
|0.09
|Сантос Эдуардо
|1
|0.09
|Alerrandro
|1
|0.09
|Витиньо Витор V
|1
|0.09
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Luan Patrick
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.36
|Айртон Лукас
|3
|0.27
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.27
|Лео Перейра
|3
|0.27
|Жерсон Сантос
|2
|0.18
|Эвертон Соарес
|1
|0.09
|Рибейро Эвертон
|1
|0.09
|Луис Давид
|1
|0.09
|Энрике Бруно
|1
|0.09
|Пульгар Эрик
|1
|0.09
|Матеузиньо
|1
|0.09
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Уэсли Лопес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|4
|1
|Jadson 3
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
2
2
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Фламенго
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
10
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Фламенго
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
8
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
0
0%
2
22%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
4
33%
3
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
4
36%
76-90
Забито
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
14%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
2
29%
4
33%
76-90
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
13%
1
25%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
21
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
5%
4
19%
1-15
1
5%
4
19%
16-30
5
26%
4
19%
31-45
4
21%
3
14%
46-60
3
16%
2
10%
61-75
5
26%
4
19%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
1
7%
3
20%
46-60
4
29%
2
13%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0
Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4 Фламенго - Флуминенсе 2:0
Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Фламенго
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
65
29
47
110
110
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|9 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4