Тур: 12.
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
29
Reynaldo2
18
Jussa
23
Machado
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
23
Рафаэл
Пирес
29
Pablo
Maia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Reynaldo2Защитник
- Защитник
-
18 JussaПолузащитник
-
23 MachadoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уэсли ЛопесНападающий
-
21 Gilberto IVНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 КаикиЗащитник
-
27 НерисЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
33 Igor Marques
-
-
-
8 Neto XI
-
20 _Ian Luccas
-
Главный тренер: Пепа
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Полузащитник
-
31 Жуан БланкоПолузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
-
8 Luan5
-
-
22 David VI
-
28 Alan Franco1
-
36 Patryck
-
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
История личных встреч
Крузейро
Сан-Паулу
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед
22 матча
9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
37 матчей
29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
13.5%
48.6%
37.9%
5 побед 18 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
0.94
0.89
Среднее время на гол
95
100
Всего голов
27
21
Голов в среднем за матч
1.42
1.17
Среднее время на гол
63
77
Всего голов
44
38
Голов в среднем за матч
1.19
1.03
Тотал матчей
2.5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
75
87
Бомбардиры внутри турнира
Крузейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насименто Бруно III
|3
|0.25
|Gilberto IV
|3
|0.25
|Уэсли Лопес
|3
|0.25
|Хавьер Марлон
|2
|0.17
|Рамиро
|1
|0.08
|Дурадо Энрике
|1
|0.08
|Маркес Лукас
|1
|0.08
|Machado
|0
|0
|Виллиам Фуртадо
|0
|0
|Витал Матеус
|0
|0
|Igor Marques
|0
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кальери Хонатан
|4
|0.33
|Лусиано Невес
|3
|0.25
|Пауло Маркос
|2
|0.17
|Pablo Maia
|2
|0.17
|Michel Araujo
|1
|0.08
|Жуан Бланко
|1
|0.08
|David VI
|1
|0.08
|Невес Габриэль
|1
|0.08
|Rodrigo Nestor
|1
|0.08
|Lucas Beraldo
|1
|0.08
|Alisson II
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Wellington Rato
|0
|0
|Рафинья Марсио
|0
|0
Карточки
Крузейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Лукас
|3
|1
|Castan da Silva Luciano
|3
|0
|Рамиро
|3
|0
|Jussa
|3
|0
|Wallisson
|3
|0
|Виллиам Фуртадо
|2
|0
|Уэсли Лопес
|2
|0
|Gilberto IV
|2
|0
|Нерис
|2
|0
|Richard Almeida de Oliveira2
|2
|0
|Хавьер Марлон
|2
|0
|Machado
|1
|0
|Nikao
|1
|0
|Рафаэл Кабрал
|1
|0
|Дурадо Энрике
|1
|0
|Neto XI
|1
|0
|Igor Marques
|1
|0
|Pepa
|1
|0
|Gabriel Mesquita
|1
|0
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pablo Maia
|2
|1
|Невес Габриэль
|3
|0
|Rodrigo Nestor
|1
|1
|Рафинья Марсио
|2
|0
|Кальери Хонатан
|2
|0
|Лусиано Невес
|2
|0
|Caio Paulista
|2
|0
|Alan Franco1
|2
|0
|Rai Ramos
|2
|0
|Wellington Rato
|2
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|David VI
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Alisson II
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Lucas Beraldo
|1
|0
|Rodrigo Huendra
|1
|0
|Dorival Junior
|1
|0
Результаты матчей
Крузейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сан-Паулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
4
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
13
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сан-Паулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
10
17
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
6
35%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1
Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2
Результаты матчей
Крузейро
Сан-Паулу
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Крузейро
Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
56
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|7.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|9.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|17.
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|20.
|11
|0
|4
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|6.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|18.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|17.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|9 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4