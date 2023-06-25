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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Крузейро
1:0
Первый тайм: 45+'
Сан-Паулу
0'
1:0
3' Гол в свои ворота
Рафинья Марсио
1
Рафаэл
Кабрал
12
Виллиам
Фуртадо
6
Маркес
Лукас
29
Reynaldo2
3
Хавьер
Марлон
18
Jussa
23
Machado
7
Витал
Матеус
11
Уэсли
Лопес
21
Gilberto
IV
9
Насименто
Бруно
III
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
21
Мендес
Джегсон
11
Rodrigo
Nestor
27
Wellington
Rato
7
Alisson
II
9
Кальери
Хонатан
Крузейро
4-3-3
Сан-Паулу
4-5-1

История личных встреч

Крузейро
Сан-Паулу

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
33.3%
12 побед 5 ничьих 0 побед

22 матча

9.1%
90.9%
0 побед 2 ничьи 20 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

37 матчей

29.7%
16.2%
54.1%
11 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

13.5%
48.6%
37.9%
5 побед 18 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.4%
27%
40.6%
12 побед 10 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:2
Г
1:2
СA
3:2
СA
1:0
К
1:2
К
0:2
Г1
1:1
СA
1:0
СA
0:1
Г1ЙД
1:0
СA
2:1
СA
1:0
КЛ
1:0
КЛ
1:0
Г1ЙД
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
0:2
БСА
0:3
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:3
СA
2:1
СA
0:2
СA
2:2
КЛ
2:0
КЛ
0:2
СA
1:2
КЛ
0:2
СA
3:0
КЛ
2:1
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

0.94
0.89

Среднее время на гол

95
100

Всего голов

27
21

Голов в среднем за матч

1.42
1.17

Среднее время на гол

63
77

Всего голов

44
38

Голов в среднем за матч

1.19
1.03

Тотал матчей

2.5
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
33
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

75
87

Бомбардиры внутри турнира

Крузейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насименто Бруно III 3 0.25
Gilberto IV 3 0.25
Уэсли Лопес 3 0.25
Хавьер Марлон 2 0.17
Рамиро 1 0.08
Дурадо Энрике 1 0.08
Маркес Лукас 1 0.08
Machado 0 0
Виллиам Фуртадо 0 0
Витал Матеус 0 0
Igor Marques 0 0
Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кальери Хонатан 4 0.33
Лусиано Невес 3 0.25
Пауло Маркос 2 0.17
Pablo Maia 2 0.17
Michel Araujo 1 0.08
Жуан Бланко 1 0.08
David VI 1 0.08
Невес Габриэль 1 0.08
Rodrigo Nestor 1 0.08
Lucas Beraldo 1 0.08
Alisson II 0 0
Caio Paulista 0 0
Wellington Rato 0 0
Рафинья Марсио 0 0

Карточки

Крузейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Лукас 3 1
Castan da Silva Luciano 3 0
Рамиро 3 0
Jussa 3 0
Wallisson 3 0
Виллиам Фуртадо 2 0
Уэсли Лопес 2 0
Gilberto IV 2 0
Нерис 2 0
Richard Almeida de Oliveira2 2 0
Хавьер Марлон 2 0
Machado 1 0
Nikao 1 0
Рафаэл Кабрал 1 0
Дурадо Энрике 1 0
Neto XI 1 0
Igor Marques 1 0
Pepa 1 0
Gabriel Mesquita 1 0
Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pablo Maia 2 1
Невес Габриэль 3 0
Rodrigo Nestor 1 1
Рафинья Марсио 2 0
Кальери Хонатан 2 0
Лусиано Невес 2 0
Caio Paulista 2 0
Alan Franco1 2 0
Rai Ramos 2 0
Wellington Rato 2 0
Пауло Маркос 1 0
David VI 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Alisson II 1 0
Michel Araujo 1 0
Patryck 1 0
Lucas Beraldo 1 0
Rodrigo Huendra 1 0
Dorival Junior 1 0

Результаты матчей

Крузейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сан-Паулу
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
4
Крузейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
13
Крузейро
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сан-Паулу
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
17

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
4
36%
5
38%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
14%
1
6%
1-15
1
7%
5
29%
29%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
6
35%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
4
33%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
4
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Крузейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Байя - Крузейро 2:2 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Гремио 0:1
Фламенго - Крузейро 1:1 Крузейро - Куяба 0:1 Гремио - Крузейро 1:1 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Крузейро - Сантос 2:1 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Крузейро - Наутико 2:0 Крузейро - Гремио 1:0 Коринтианс - Крузейро 2:1 Наутико - Крузейро 1:0 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Америка Минейро - Крузейро 2:1 Крузейро - Америка Минейро 0:2 Крузейро - Демократа СЛ 1:1 Калденсе - Крузейро 1:2
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Депортес Толима 5:0 Гремио - Сан-Паулу 2:1
Сан-Паулу - Спорт Ресифи 1:3 Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Академия Пуэрто-Кабельо - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Васко да Гама 4:2 Спорт Ресифи - Сан-Паулу 0:2 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2

Результаты матчей

Крузейро
Сан-Паулу

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:1
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Крузейро
Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
4.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
5.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
6.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
8.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
9.
Сан-Паулу
 0:1 12 5 3 4 17 - 13 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
11.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
12.
Крузейро
 1:0 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 0:1 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
4.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
5.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
7.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 1:0 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 1:0 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
17.
Сан-Паулу
 0:1 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Рафинья Марсио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крузейро
Ничья
Сан-Паулу
3.50
4.70
9.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Крузейро 1:0 Сан-Паулу онлайн

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Сан-Паулу
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