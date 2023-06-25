Прогнозы от LiveResult

Чехия (до 21 года) Германия (до 21 года)

2.10

25.06.2023 12:00

Швейцария (до 21 года) Италия (до 21 года)

2.10

25.06.2023 12:00

Норвегия (до 21 года) Франция (до 21 года)

1.80