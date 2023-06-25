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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Палмейрас Сан-Паулу
0:1
Конец матча
Ботафого Рио-де-Жанейро
0'
0:1
28' Гол
Соарес Франсиско
31' Желтая карточка
Че Че
45' Желтая карточка
Абел Феррейра
61' Желтая карточка
Данило Барбоза
0:1
81' Не забитый пенальти
Вейга Рафаэль
90' Желтая карточка
Насименто Матеус
90'+8
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
156
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
8
Рафаэл
Жозе
27
Richard
Rios
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
12
Lucas
Perri
2
Рафаэль
да
Сильва
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
33
Эдуардо
Карлос
II
7
Виктор
Жоао
II
9
Соарес
Франсиско
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

33 матча

48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

24.2%
63.6%
12.2%
8 побед 21 ничья 4 победы

Второй тайм

39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ПА
0:1
СA
1:3
СA
4:0
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
0:2
К
4:2
ПА
1:0
КБ
2:2
БСА
0:1
БСА
0:2
П
3:1
П
2:0
СA
2:2
ММ(
3:1
СA
1:2
ММ(
2:0
CP
2:6
СA
3:1
СA
1:0
CP
0:0
СA
0:0
СA
2:2
CP
1:1
СA
2:1
СA
1:1
CP
2:1
СA
0:1
СA
1:0

Голы

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.44

Среднее время на гол

67
62

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.39
0.82

Среднее время на гол

64
109

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.36
1.12

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гимарайнс Артур 4 0.33
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.33
Endrick 3 0.25
Дуду X 2 0.17
Рони III 2 0.17
Майке Роша 1 0.08
Менино Габриэль 1 0.08
Лопес Хосе Мануэль 1 0.08
Наварро Рафа 1 0.08
Луан Гарсия IV 1 0.08
Мурило Серкейра 1 0.08
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Лопес Брено 0 0
Vanderlan 0 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 10 (4) 0.83
Эдуардо Карлос II 2 0.17
Сантос Жуниор 2 0.17
Куэста Виктор 1 0.08
Че Че 1 0.08
Энрике Луис III 1 0.08
Виктор Жоао II 1 0.08
Данило Барбоза 1 0.08
Насименто Матеус 1 0.08
Ди Пласидо Леонель 0 0
Matias Segovia 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 5 1
Рафаэл Жозе 4 0
Гомес Густаво 3 0
Майке Роша 3 0
Вейга Рафаэль 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Менино Габриэль 3 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Жонатан Луис 2 0
Endrick 2 0
Наварро Рафа 1 0
Луан Гарсия IV 1 0
Гимарайнс Артур 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Vanderlan 1 0
Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куэста Виктор 5 0
Luis Castro 3 1
Соарес Франсиско 4 0
Рафаэль да Сильва 2 1
Эдуардо Карлос II 3 0
Марсал Фернандо 3 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Угу Мигель 1 0
Adryelson 1 0
Виктор Жоао II 1 0
Данило Барбоза 1 0
Luis Geovanny Segovia 1 0
Че Че 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Kayque 1 0
Насименто Матеус 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

1
1
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
12
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

10
13

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
4
50%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
22%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
6
27%
5
25%
61-75
5
23%
3
15%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
3
43%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
5
1
2
4
2.5
1
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
11
1
7
5
1.5
7
5
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
5.
Фламенго
 0:0 12 6 2 4 21 - 15 20
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 12 5 5 2 20 - 14 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
9.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
10.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 5 3 4 11 - 13 18
12.
Крузейро
 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 0:0 12 3 5 4 9 - 10 14
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 0:1 12 3 2 7 10 - 19 11
18.
Америка Минейро
 0:0 12 2 3 7 12 - 25 9
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
3.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
6.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Фламенго
 0:0 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Сантос
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Америка Минейро
 0:0 7 2 2 3 7 - 12 8
17.
Гойяс
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Гремио Суарес Луис 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      52'
      Abel Ferreira получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Ричард Риос сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Гомес Густаво бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Че Че получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Соарес Франсиско бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро онлайн

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