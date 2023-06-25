Тур: 12.
0:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолСоарес Франсиско
31' Желтая карточкаЧе Че
45' Желтая карточкаАбел Феррейра
61' Желтая карточкаДанило Барбоза
0:1
81' Не забитый пенальтиВейга Рафаэль
90' Желтая карточкаНасименто Матеус
90'+8
Ход матча
28'
0:1
31'
45'
46'
61'
73'
81'
0:1
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
156
Гомес
Густаво
27
Richard
Rios
7
Дуду
X
10
Рони
III
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
6
Че
Че
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
-
156 Гомес ГуставоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Richard RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
-
34 Kaiky Naves
-
9 Endrick
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 JP Galvao
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
8 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
33 матча
48.5%
24.2%
27.3%
16 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
24.2%
63.6%
12.2%
8 побед 21 ничья 4 победы
Второй тайм
39.4%
33.3%
27.3%
13 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.44
Среднее время на гол
67
62
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.39
0.82
Среднее время на гол
64
109
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.36
1.12
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
21
Больше 64%
Меньше 36%
12
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гимарайнс Артур
|4
|0.33
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.33
|Endrick
|3
|0.25
|Дуду X
|2
|0.17
|Рони III
|2
|0.17
|Майке Роша
|1
|0.08
|Менино Габриэль
|1
|0.08
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.08
|Наварро Рафа
|1
|0.08
|Луан Гарсия IV
|1
|0.08
|Мурило Серкейра
|1
|0.08
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Гомес Густаво
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Лопес Брено
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|10 (4)
|0.83
|Эдуардо Карлос II
|2
|0.17
|Сантос Жуниор
|2
|0.17
|Куэста Виктор
|1
|0.08
|Че Че
|1
|0.08
|Энрике Луис III
|1
|0.08
|Виктор Жоао II
|1
|0.08
|Данило Барбоза
|1
|0.08
|Насименто Матеус
|1
|0.08
|Ди Пласидо Леонель
|0
|0
|Matias Segovia
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|5
|1
|Рафаэл Жозе
|4
|0
|Гомес Густаво
|3
|0
|Майке Роша
|3
|0
|Вейга Рафаэль
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Менино Габриэль
|3
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|2
|0
|Жонатан Луис
|2
|0
|Endrick
|2
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Луан Гарсия IV
|1
|0
|Гимарайнс Артур
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Vanderlan
|1
|0
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куэста Виктор
|5
|0
|Luis Castro
|3
|1
|Соарес Франсиско
|4
|0
|Рафаэль да Сильва
|2
|1
|Эдуардо Карлос II
|3
|0
|Марсал Фернандо
|3
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Угу Мигель
|1
|0
|Adryelson
|1
|0
|Виктор Жоао II
|1
|0
|Данило Барбоза
|1
|0
|Luis Geovanny Segovia
|1
|0
|Че Че
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Kayque
|1
|0
|Насименто Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
1
1
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Ботафого Рио-де-Жанейро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
12
Палмейрас Сан-Паулу
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
4
50%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
25%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
3
50%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
2
22%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
3
25%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
22
20
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 11
3 Не забивали 1
3
14%
3
15%
1-15
3
14%
5
25%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
2
9%
2
10%
46-60
6
27%
5
25%
61-75
5
23%
3
15%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
3
43%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Сан-Паулу - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Барселона Гуаякиль 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коритиба Парана 3:1
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Серро Портеньо - Палмейрас Сан-Паулу 0:3 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Куяба - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 ЛДУ Кито - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Сесар Вальехо - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Ботафого Рио-де-Жанейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
51
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
24
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
111
75
75
39
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|20 - 7
|30
|2.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|6.
|1:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|17.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|18.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|5.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|12.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|16.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|17.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|18.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|1:0
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Суарес Луис
|4 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4