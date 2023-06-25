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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Сантос
0:0
Первый тайм: 8'
Фламенго
0'
34
Жуан
Пауло
12
Gabriel
Inocencio
28
Joaquim
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
14
Rodrigo
Fernandez2
19
Дуглас
XV
23
Лима
Лукас
III
20
Мендоса
Стивен
9
Леонардо
Маркос
10
Сотельдо
Йеферсон
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
5
Пульгар
Эрик
20
Жерсон
Сантос
29
Viktor
Hugo
7
Рибейро
Эвертон
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
Сантос
4-3-3
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Сантос
Фламенго

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед

20 матчей

30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:4
СA
4:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:2
К
4:2
К
2:0
СA
2:0
СA
0:0
К
3:0
К
1:1
СA
0:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Среднее время на гол

58
110

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.78
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

33
21

Голов в среднем за матч

1.65
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
85

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендоса Стивен 2 0.18
Deivid de Souza 2 0.18
Angelo Borges 2 0.18
Лима Лукас III 1 0.09
Леонардо Маркос 1 (1) 0.09
Габриэль Эдуардо 1 0.09
Сотельдо Йеферсон 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Гильерме 4 (1) 0.36
Айртон Лукас 3 0.27
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.27
Лео Перейра 3 0.27
Жерсон Сантос 2 0.18
Эвертон Соарес 1 0.09
Рибейро Эвертон 1 0.09
Луис Давид 1 0.09
Энрике Бруно 1 0.09
Пульгар Эрик 1 0.09
Матеузиньо 1 0.09
Де Арраскаэта Джорджиан 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Сантос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуглас XV 5 0
Rodrigo Fernandez2 5 0
Guilherme de Aguiar Camacho 2 1
Сотельдо Йеферсон 1 1
Deivid de Souza 2 0
Лима Лукас III 2 0
Сантос Натан 2 0
Габриэль Эдуардо 0 1
Joaquim 1 0
Lucas Braga 1 0
Luan Dias 1 0
Angelo Borges 1 0
Gabriel Inocencio 1 0
Daniel Rivera 1 0
Odair Hellmann 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 4 0
Видаль Артуро 2 0
Тьяго Маия 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Айртон Лукас 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Жерсон Сантос 1 0

Результаты матчей

Сантос
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

1
2
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Фламенго
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
10
Сантос
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Фламенго
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
9% (1)
91% (10)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

2
12

Голы по времени матча

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
3
43%
2
22%
1-15
1
14%
3
33%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
11
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
21
6 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
3
33%
4
19%
1-15
2
22%
4
19%
16-30
1
11%
4
19%
31-45
2
22%
3
14%
46-60
1
11%
2
10%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

10
15
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1

Результаты матчей

Сантос
Фламенго

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сантос
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
2
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
6
5
2
9
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
5.
Фламенго
 0:0 12 6 2 4 21 - 15 20
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 12 5 5 2 20 - 14 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
9.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
10.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 5 3 4 11 - 13 18
12.
Крузейро
 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 0:0 12 3 5 4 9 - 10 14
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 0:1 12 3 2 7 10 - 19 11
18.
Америка Минейро
 0:0 12 2 3 7 12 - 25 9
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
3.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
6.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Фламенго
 0:0 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Сантос
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Америка Минейро
 0:0 7 2 2 3 7 - 12 8
17.
Гойяс
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Гремио Суарес Луис 4 (3)
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Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Фламенго
4.14
3.51
2.39
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Сантос
Фламенго
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