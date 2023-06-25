Тур: 12.
0'
0:1
22' ГолЭвертон Соарес
39' Желтая карточкаLucas Pires
1:1
40' ГолМендоса Стивен
1:2
50' ГолРибейро Эвертон
52' Желтая карточкаПульгар Эрик
2:2
52' ГолRodrigo Fernandez2
2:3
57' ГолПульгар Эрик
90' Желтая карточкаLuan Dias
90'+8
Ход матча
22'
0:1
39'
40'
50'
1:2
52'
52'
57'
2:3
68'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Жуан
Пауло
28
Joaquim
24
Мессиас
44
Lucas
Pires
19
Дуглас
XV
25
Кунья
Матеус
43
Уэсли
Лопес
29
Viktor
Hugo
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Защитник
-
28 JoaquimЗащитник
-
24 МессиасЗащитник
-
44 Lucas PiresЗащитник
- Полузащитник
-
19 Дуглас XVПолузащитник
-
23 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ВладимирВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Joao Lucas2
-
-
-
97 Luan Dias
-
-
-
-
Главный тренер: Саленаве Сантьяго Клаудимиро
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Луис ДавидЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
30 Кастро ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Сантос
Фламенго
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 5 побед
20 матчей
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.82
Среднее время на гол
58
110
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.78
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
33
21
Голов в среднем за матч
1.65
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
10
Больше 50%
Меньше 50%
10
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
85
Бомбардиры внутри турнира
Сантос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендоса Стивен
|3
|0.25
|Deivid de Souza
|2
|0.17
|Angelo Borges
|2
|0.17
|Лима Лукас III
|1
|0.08
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.08
|Габриэль Эдуардо
|1
|0.08
|Rodrigo Fernandez2
|1
|0.08
|Сотельдо Йеферсон
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Гильерме
|4 (1)
|0.33
|Айртон Лукас
|3
|0.25
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.25
|Лео Перейра
|3
|0.25
|Жерсон Сантос
|2
|0.17
|Эвертон Соарес
|2
|0.17
|Рибейро Эвертон
|2
|0.17
|Пульгар Эрик
|2
|0.17
|Луис Давид
|1
|0.08
|Энрике Бруно
|1
|0.08
|Матеузиньо
|1
|0.08
|Де Арраскаэта Джорджиан
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Сантос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуглас XV
|5
|0
|Rodrigo Fernandez2
|5
|0
|Guilherme de Aguiar Camacho
|2
|1
|Сотельдо Йеферсон
|1
|1
|Deivid de Souza
|2
|0
|Лима Лукас III
|2
|0
|Luan Dias
|2
|0
|Сантос Натан
|2
|0
|Габриэль Эдуардо
|0
|1
|Joaquim
|1
|0
|Lucas Pires
|1
|0
|Lucas Braga
|1
|0
|Angelo Borges
|1
|0
|Gabriel Inocencio
|1
|0
|Daniel Rivera
|1
|0
|Odair Hellmann
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|4
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Тьяго Маия
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Айртон Лукас
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Жерсон Сантос
|1
|0
Результаты матчей
Сантос
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
3
2
Сантос
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
0% (0)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
10
Сантос
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Фламенго
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
3
33%
2
17%
1-15
1
11%
4
33%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
2
22%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
38%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 6
0
0%
2
17%
1-15
1
50%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
24
7 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
3
27%
4
17%
1-15
2
18%
5
21%
16-30
2
18%
4
17%
31-45
3
27%
5
21%
46-60
1
9%
2
8%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
2
15%
1
6%
1-15
4
31%
2
12%
16-30
2
15%
4
24%
31-45
3
23%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сантос
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сантос - Коринтианс 0:2 Коритиба Парана - Сантос 0:0 Сантос - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Байя - Сантос 1:1 Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Аудакс Итальяно - Сантос 2:1 Сантос - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Сантос - Байя 0:0 Васко да Гама - Сантос 0:1 Сантос - Байя 3:0 Крузейро - Сантос 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Сантос - Америка Минейро 3:2 Сантос - Ботафого Сан-Паулу 1:0 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Сантос - Аудакс Итальяно 0:0 Гремио - Сантос 1:0 Ботафого Сан-Паулу - Сантос 0:2 Блуминг - Сантос 0:1
Фламенго
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Фламенго - Гремио 3:0 Фламенго - Расинг Авельянеда 2:1 Васко да Гама - Фламенго 1:4
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Фламенго - Крузейро 1:1 Ньюбленсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Коринтианс 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Результаты матчей
Сантос
Фламенго
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:3
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
4 раза 33%
3
4 раза 33%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сантос
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
111
39
75
210
57
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5