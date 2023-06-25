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Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Америка Минейро
0:0
Первый тайм: 8'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.36
3.45
4.05
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Фернандо
Кавичиоли
25
Марсиньо
Силва
4
Wanderson
VIII
3
Майдана
Яго
22
Авелар
Данило
21
Lucas
Kal
8
Juninho
IX
28
Breno
Cascardo
11
Felipe
Azevedo
99
Aloisio
Santos
37
Everaldo
31
John
Victor
21
Igor
Gomes
4
Моледо
Родриго
22
Nicolas
Hernandez2
6
Мартинс
Родригес
40
Ромуло
30
Джонни
28
Энрике
Педро
38
Jean
Dias
9
Адриано
Луис
11
Вандерсон
Америка Минейро
4-3-3
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

18 матчей

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

К
3:1
К
2:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:1
К
0:1
К
0:1
СA
2:0
СA
2:1
СB
2:1
СB
1:1
СA
1:0
СA
3:1
КБ
1:1
КБ
3:1
СA
4:2
СA
2:4

Голы

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.22
0.89

Среднее время на гол

73
101

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

1.78
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

50
95

Бомбардиры внутри турнира

Америка Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aloisio Santos 3 (2) 0.27
Авелар Данило 3 (1) 0.27
Everaldo 1 0.09
Renato Marques 1 0.09
Ale 1 0.09
Веллингтон Паулиста 1 0.09
Felipe Azevedo 1 0.09
Breno Cascardo 1 0.09
Leandro Martinez I 0 0
Сезар Жулио 0 0
Marlon VII 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандерсон 3 0.27
Джонни 2 0.18
José Maurisio3 2 0.18
Адриано Луис 1 0.09
Энрике Педро 1 (1) 0.09
Де Пена Карлос 1 0.09
Ромуло 1 0.09
Патрик Алан 0 0
Nicolas Hernandez2 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Америка Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eder 2 5 1
Марсиньо Силва 4 0
Everaldo 3 0
Майдана Яго 3 0
Ale 2 0
Renato Marques 2 0
Aloisio Santos 2 0
Lucas Kal 2 0
Матеус Фернандо Кавичиоли 0 1
Авелар Данило 1 0
Nino Paraiba 1 0
Juninho IX 1 0
Potigar 1 0
Marlon VII 1 0
Galiano da Costa Mateus III 1 0
Mateus Henrique 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кампаньяро Густаво 4 0
Моледо Родриго 3 0
Меркадо Габриэль 3 0
Патрик Алан 2 0
Alexandre Zurawski 2 0
Nicolas Hernandez2 2 0
José Maurisio3 2 0
Джонни 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Ромуло 1 0
John Victor 1 0
Igor Gomes 1 0
Витао 1 0
Мартинс Родригес 1 0
Gabriel Barros 1 0
Jean Dias 1 0
Matheus Dias 1 0

Результаты матчей

Америка Минейро
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
3
Америка Минейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

2
7
Америка Минейро
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
2

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
9%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
4
29%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
5
36%
3
27%
76-90

Пропущено

23
13
9 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
3
23%
1-15
3
13%
1
8%
16-30
4
17%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
5
22%
3
23%
61-75
5
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
4.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
5.
Фламенго
 0:0 12 6 2 4 21 - 15 20
6.
Ред Булл Брагантино
 1:0 12 5 5 2 20 - 14 20
7.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
8.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
9.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
10.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 13 18
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 12 5 3 4 11 - 13 18
12.
Крузейро
 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 0:0 12 3 5 4 9 - 10 14
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 0:1 12 3 2 7 10 - 19 11
18.
Америка Минейро
 0:0 12 2 3 7 12 - 25 9
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
3.
Ред Булл Брагантино
 1:0 7 5 1 1 13 - 6 16
4.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
6.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Фламенго
 0:0 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Сантос
 0:0 7 2 4 1 7 - 5 10
12.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
13.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Америка Минейро
 0:0 7 2 2 3 7 - 12 8
17.
Гойяс
 0:1 5 2 1 2 7 - 10 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 0:0 6 2 1 3 9 - 11 7
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 0:0 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 1:0 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 0:1 7 1 1 5 3 - 9 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 0:0 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Гремио Суарес Луис 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Америка Минейро
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.36
3.45
4.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
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