Тур: 12.
1:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаNicolas Hernandez2
1:0
19' ГолJuninho IX
1:1
63' ГолJean Dias
78' Желтая карточкаПасинато Матеус
1:2
85' ГолAlexandre Zurawski
90' Желтая карточкаАвелар Данило
90'+8
Ход матча
19'
1:0
63'
1:1
78'
85'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Lucas
Kal
37
Everaldo
31
John
Victor
21
Igor
Gomes
40
Ромуло
30
Джонни
28
Энрике
Педро
38
Jean
Dias
11
Вандерсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 EveraldoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Сезар ЖулиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 AleПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
19 Henrique I
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
38 Jean DiasНападающий
- Нападающий
-
11 ВандерсонНападающий
- Запасные игроки
-
1 KeillerВратарь
- Защитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
-
-
41 Matheus Dias
-
-
36 Thauan Lara
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
18 матчей
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
4 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.22
0.89
Среднее время на гол
73
101
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
1.78
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
50
95
Бомбардиры внутри турнира
Америка Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aloisio Santos
|3 (2)
|0.25
|Авелар Данило
|3 (1)
|0.25
|Everaldo
|1
|0.08
|Renato Marques
|1
|0.08
|Ale
|1
|0.08
|Веллингтон Паулиста
|1
|0.08
|Felipe Azevedo
|1
|0.08
|Juninho IX
|1
|0.08
|Breno Cascardo
|1
|0.08
|Leandro Martinez I
|0
|0
|Сезар Жулио
|0
|0
|Marlon VII
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандерсон
|3
|0.25
|Джонни
|2
|0.17
|José Maurisio3
|2
|0.17
|Адриано Луис
|1
|0.08
|Jean Dias
|1
|0.08
|Энрике Педро
|1 (1)
|0.08
|Де Пена Карлос
|1
|0.08
|Ромуло
|1
|0.08
|Alexandre Zurawski
|1
|0.08
|Патрик Алан
|0
|0
|Кампаньяро Густаво
|0
|0
|Nicolas Hernandez2
|0
|0
Карточки
Америка Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eder 2
|5
|1
|Марсиньо Силва
|4
|0
|Everaldo
|3
|0
|Майдана Яго
|3
|0
|Ale
|2
|0
|Авелар Данило
|2
|0
|Renato Marques
|2
|0
|Aloisio Santos
|2
|0
|Lucas Kal
|2
|0
|Матеус Фернандо Кавичиоли
|0
|1
|Nino Paraiba
|1
|0
|Juninho IX
|1
|0
|Potigar
|1
|0
|Marlon VII
|1
|0
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0
|Пасинато Матеус
|1
|0
|Mateus Henrique
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кампаньяро Густаво
|4
|0
|Моледо Родриго
|3
|0
|Меркадо Габриэль
|3
|0
|Nicolas Hernandez2
|3
|0
|Патрик Алан
|2
|0
|Alexandre Zurawski
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Джонни
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Ромуло
|1
|0
|John Victor
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
|Витао
|1
|0
|Мартинс Родригес
|1
|0
|Gabriel Barros
|1
|0
|Jean Dias
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
Результаты матчей
Америка Минейро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Интернасьонал Порту Алегре
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
5
3
Америка Минейро
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
2
Волевые поражения
2
7
Америка Минейро
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Интернасьонал Порту Алегре
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
4
44%
2
33%
76-90
Пропущено
13
10
3 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
3
23%
1
10%
46-60
3
23%
2
20%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
1
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
1
25%
61-75
2
17%
2
50%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
4
27%
2
15%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
3
23%
46-60
1
7%
3
23%
61-75
5
33%
4
31%
76-90
Пропущено
25
14
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
21%
1-15
3
12%
2
14%
16-30
4
16%
2
14%
31-45
4
16%
1
7%
46-60
6
24%
3
21%
61-75
6
24%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Америка Минейро
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гремио - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Америка Минейро - Мильонариос 2:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Америка Минейро 2:0 Америка Минейро - Дефенса и Хустисия 2:3 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Америка Минейро - Крузейро 0:4 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Америка Минейро - Куяба 1:2 Мильонариос - Америка Минейро 1:1 Сантос - Америка Минейро 3:2 Америка Минейро - Нова-Игуасу 5:0 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Нова-Игуасу - Америка Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Коритиба Парана - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 2:1 Насьональ Монтевидео - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Сантос - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Америка Минейро 3:1 Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Метрополитанос - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 3:1 Америка Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Сан-Паулу - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Америка Минейро
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
34
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
52
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
93
57
48
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|5 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Гойяс
|Магиньо
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5