Тур: 12.
1:0
Первый тайм: 9'
Ход матча
6'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
30
Luan
Patrick
5
Jadson
3
19
Саша
Эдуардо
23
Tadeu
I
2
Магиньо
19
Bruno
Melo
6
Sander
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
-
5 Jadson 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
-
48 Натан РафаэлЗащитник
- Защитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
-
-
41 Jhonny
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
-
2 МагиньоЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Dodozinho
-
-
-
-
-
-
66 Hugo Farias
-
-
Главный тренер: Арманду Эвангелишта
История личных встреч
Ред Булл Брагантино
Гойяс
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.4
1.14
Среднее время на гол
64
78
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.6
Среднее время на гол
63
150
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
63
98
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|4
|0.36
|Thiago Borbas
|4
|0.36
|Juninho Capixaba
|2
|0.18
|Henry Mosquera
|2
|0.18
|Helio Junio
|2
|0.18
|Фернандес Матеус
|1
|0.09
|Брунинью Филипе
|1
|0.09
|Сантос Эдуардо
|1
|0.09
|Alerrandro
|1
|0.09
|Витиньо Витор V
|1
|0.09
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
|Силва Адерлан
|0
|0
|Luan Patrick
|0
|0
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Melo
|2
|0.18
|Matheus Peixoto
|2 (1)
|0.18
|Магиньо
|2
|0.18
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.09
|Alesson Batista
|1
|0.09
|Everton Morelli
|1
|0.09
|Lucas Halter
|1
|0.09
|Sander
|0
|0
|Диего Рибас
|0
|0
|Ze Ricardo2
|0
|0
|Паласиос Хулиан
|0
|0
Карточки
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|4
|1
|Jadson 3
|4
|0
|Фернандес Матеус
|3
|0
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Саша Эдуардо
|2
|0
|Helio Junio
|2
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Leonardo Realpe
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Luan Patrick
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магиньо
|4
|1
|Lucas Halter
|3
|1
|Ze Ricardo2
|4
|0
|Willian VI
|3
|0
|Bruno Melo
|3
|0
|Диего Рибас
|2
|0
|Гильерме Маркес
|2
|0
|Matheus Peixoto
|2
|0
|Аподи Диаллиссон
|1
|0
|Бастос Фернандр Феллипе
|1
|0
|Бруно Араужо
|1
|0
|Vinicius XII
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Alesson Batista
|1
|0
|Everton Morelli
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Паласиос Хулиан
|1
|0
|Dodozinho
|1
|0
|Emerson Avila
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
2
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Гойяс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
6
7
Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Гойяс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
8
9
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
33%
16-30
4
33%
1
33%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
5
26%
4
36%
31-45
4
21%
2
18%
46-60
3
16%
1
9%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Пропущено
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
21%
3
18%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1
Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0
Результаты матчей
Ред Булл Брагантино
Гойяс
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Брагантино
Гойяс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
51
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
65
38
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|20 - 7
|30
|2.
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|3.
|12
|6
|4
|2
|22 - 10
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|5.
|0:0
|12
|6
|2
|4
|21 - 15
|20
|6.
|1:0
|12
|5
|5
|2
|20 - 14
|20
|7.
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|8.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|9.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|11.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|13.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|9 - 10
|14
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|17.
|0:1
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|18.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|12 - 25
|9
|19.
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|20.
|12
|0
|4
|8
|9 - 26
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|7
|5
|2
|0
|17 - 7
|17
|3.
|1:0
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|4.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|5.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|6.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|7.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|12.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|13.
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|16.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 12
|8
|17.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|18.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|2.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|1:0
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|16.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 9
|4
|17.
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|6
|0
|1
|5
|6 - 18
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|10 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Гремио
|Суарес Луис
|4 (3)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 5
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4