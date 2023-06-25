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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Ред Булл Брагантино
2:0
Конец матча
Гойяс
0'
1:0
7' Гол
Саша Эдуардо
36' Желтая карточка
Магиньо
2:0
45' Гол
Marcos Vinicios
49' Желтая карточка
Jadson 3
51' Желтая карточка
Витиньо Витор
64' Желтая карточка
Bruno Melo
90'+7
1
Cleiton
Schwengber
26
Сантос
Эдуардо
30
Luan
Patrick
29
Juninho
Capixaba
5
Jadson
3
35
Фернандес
Матеус
8
Эвангелиста
Лукас
7
Рамирес
Эрик
II
27
Marcos
Vinicios
19
Саша
Эдуардо
28
Витиньо
Витор
V
23
Tadeu
I
2
Магиньо
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
10
Паласиос
Хулиан
22
Аподи
Диаллиссон
17
Matheus
Peixoto
Ред Булл Брагантино
3-4-3
Гойяс
4-4-2

История личных встреч

Ред Булл Брагантино
Гойяс

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
4 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

СA
1:1
К
0:1
СA
1:1
К
1:2
СA
0:0
СA
2:0
СB
2:1
СB
0:1
БСБ
1:0
БСБ
3:3
СB
4:0
СB
2:1

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.4
1.14

Среднее время на гол

64
78

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.6

Среднее время на гол

63
150

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

63
98

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 5 0.42
Thiago Borbas 4 0.33
Juninho Capixaba 2 0.17
Henry Mosquera 2 0.17
Helio Junio 2 0.17
Фернандес Матеус 1 0.08
Брунинью Филипе 1 0.08
Витиньо Витор V 1 0.08
Сантос Эдуардо 1 0.08
Alerrandro 1 0.08
Marcos Vinicios 1 0.08
Эвангелиста Лукас 0 0
Силва Адерлан 0 0
Рамирес Эрик II 0 0
Luan Patrick 0 0
Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Melo 2 0.17
Matheus Peixoto 2 (1) 0.17
Магиньо 2 0.17
Аподи Диаллиссон 1 0.08
Alesson Batista 1 0.08
Everton Morelli 1 0.08
Lucas Halter 1 0.08
Sander 0 0
Диего Рибас 0 0
Ze Ricardo2 0 0
Паласиос Хулиан 0 0

Карточки

Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 4 1
Jadson 3 5 0
Фернандес Матеус 3 0
Juninho Capixaba 3 0
Витиньо Витор V 3 0
Thiago Borbas 3 0
Саша Эдуардо 2 0
Helio Junio 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Эвангелиста Лукас 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Alerrandro 1 0
Leonardo Realpe 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Luan Patrick 1 0
Henry Mosquera 1 0
Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магиньо 5 1
Lucas Halter 3 1
Bruno Melo 4 0
Ze Ricardo2 4 0
Willian VI 3 0
Диего Рибас 2 0
Гильерме Маркес 2 0
Matheus Peixoto 2 0
Аподи Диаллиссон 1 0
Бастос Фернандр Феллипе 1 0
Бруно Араужо 1 0
Vinicius XII 1 0
Лукас Джонни 1 0
Alesson Batista 1 0
Everton Morelli 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Паласиос Хулиан 1 0
Dodozinho 1 0
Emerson Avila 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Гойяс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
2
Ред Булл Брагантино
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Гойяс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

6
7
Ред Булл Брагантино
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Гойяс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

14
3
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
33%
16-30
5
36%
1
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
2
33%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
10%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
2
22%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

21
11
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
10%
0
0%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
6
29%
4
36%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
3
14%
1
9%
61-75
5
24%
3
27%
76-90

Пропущено

14
19
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
3
21%
4
21%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
2
14%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ред Булл Брагантино - Фламенго 4:0 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 1:1 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Ред Булл Брагантино - Сантос 2:0 Ориенте Петролеро - Ред Булл Брагантино 0:4 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0
Гойяс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Васко да Гама - Гойяс 0:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Гойяс - Химнасия Ла-Плата 0:0 Гойяс - Куяба 0:1
Сан-Паулу - Гойяс 2:1 Гойяс - Университарио Депортес Лима 1:0 Байя - Гойяс 1:1 Гойяс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1 Фламенго - Гойяс 2:0 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0

Результаты матчей

Ред Булл Брагантино
Гойяс

Точный счет

2:0
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Брагантино
Гойяс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
6
1
1.5
3
2
1
6
2.5
1
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
6
6
7
5
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 12 10 0 2 20 - 7 30
2.
Гремио
 12 7 2 3 22 - 17 23
3.
Фламенго
 12 7 1 4 24 - 17 22
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 12 6 4 2 22 - 10 22
5.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 12 6 2 4 13 - 14 20
7.
Ред Булл Брагантино
 12 5 5 2 21 - 14 20
8.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
9.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
10.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
11.
Сан-Паулу
 12 5 3 4 17 - 13 18
12.
Крузейро
 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 12 3 4 5 11 - 13 13
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 12 3 2 7 10 - 20 11
18.
Америка Минейро
 12 2 2 8 13 - 27 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 12 0 4 8 9 - 26 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Гремио
 7 5 2 0 17 - 7 17
3.
Ред Булл Брагантино
 7 5 1 1 14 - 6 16
4.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
5.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
6.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
7.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Крузейро
 7 3 0 4 4 - 6 9
13.
Сантос
 7 2 3 2 9 - 8 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 7 2 1 4 8 - 14 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 4 0 2 8 - 6 12
2.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
3.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 13 9
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
6.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
7.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 7 2 2 3 6 - 10 8
9.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
11.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
16.
Гойяс
 7 1 1 5 3 - 10 4
17.
Сан-Паулу
 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 6 0 1 5 6 - 18 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 10 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 5 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 5
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Гойяс Магиньо 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
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