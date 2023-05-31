На чужой половине поля Леонардо в силовой борьбе заехал по ногам Бушнибе. Фол в атаке зафиксировал судья.

Мог убегать на ворота соперника Леонардо после заброса от Сантоса, но проиграл он верховую борьбу защитнику.

Дриди накрутил соперника на фланге и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги Артура мяч полетел на очередной угловой.

Выиграл подбор у штрафной соперника Горбел после неудачного выноса защитников, но мяч полетел выше перекладины.

Вновь с правого фланга навесил Дауи на дальнюю штангу, но здесь Якуб проиграл верховую борьбу за мяч Мендесу.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Якуб и сбросил головой на Эль Джебали, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.

Грубо сыграл в ногу сопернику в центре поля Горбел, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

По флангу накрутил соперника финтом Дауи и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Каюке кулаком вынес снаряд подальше.

Отдавал пас Шушан на ход Эль-Джебали, который мог пробивать в касание, но не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Каюки. Потребуется медицинская помощь голкиперу.

Догнал мяч в углу поля Эль Джабали и прострелил вдоль ворот, но там никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

Накрутил соперника на фланге Якуб и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Бушниба, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Артур и Сантос столкнулись головами при подачи с угла поля. Оба футболиста не могут подняться самостоятельно, потому медики вышли на помощь.

С правого фланга Дауи навесил на дальнюю штангу, куда забегал Дербали, но в борьбе с защитником не смог он дотянуться до мяча.

Замена в составе сборной Бразилии произошла в перерыве. Вместо Каики на второй тайм вышел Дуглас Мендес.

Убежал Якуб пол левой бровке в атаку, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.

Отдавал пас Дриди на ход Шушану по правой бровке, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.

С дальней дистанции пробивал по воротам Дриди на ход Дауи, но тому пробить не позволили защитники, а дальше он и сам нарушил правила.

После обрезки на своей половине поля вынужден был Ренан сбивать Дауи. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

Со штрафного пробивал Шушан на силу в ближний верхний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

Дальний заброс исполнял Дриди в штрафную на ход Эль Джебали, но тот не смог догнать снаряд в пределах поля.

Леонардо в верховой борьбе в центре поля заехал по голове локтем сопернику. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

43' Отдавал пас по флангу Шушан на ход Эль Джебали, но тот выпустил снаряд за пределы поля.

42' После поперечного паса от Гомеса пробил по воротам с ходу Сантос, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

41' Отличный пас вырезал Педросо в штрафную на ход Сантосу, но грамотно вновь на выходе сыграл Арфауи и перехватил мяч.

40' В центре поля получил по ногам Каики в силовой борьбе против Дербали, фол в атаке в этом эпизоде зафиксировал арбитр.

39' С дальней дистанции пробил по воротам Педросо после скидки от Леонардо, но точности этому выстрелу не хватило.

38' Теперь уже Савио расшатал соперника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Горбел вынес на угловой.

37' Сместился с фланга к линии чужой штрафной Савио и пробил по воротам, но точности ему не хватило.

36' Сантос на фланге получил по ногам в подкате от Эль Джебали. Штрафной удар вновь судья назначил в пользу бразильцев.

35' По флангу отдавал пас Горбел на ход Дриди, но тот в борьбе с соперником выпустил снаряд за боковую линию.

34' Проникающий пас исполнял Дриди в штрафную на ход Якубу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Педросо.

33' Мог убегать на ворота соперника Биро после диагонального паса от Артура, но на выходе перехватил мяч в последний момент Арфауи.

32' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Андрей Сантос! Удвоили свое преимущество бразильцы. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Леонардо, оттеснил корпусом защитника и отдал вперед на Сантоса, который отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

31' В верховой борьбе против Маркиньоса в центре поля подыграл себе рукой Шушан, что не осталось без внимания арбитра.

30' Зацепился за мяч на чужой половине поля Леонардо и сбросил головой на Гомеса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.

29' Сместился с левого фланга Биро к штрафной соперника, но вот пробить по воротам не позволил ему в чистом подкате Бушниба.

28' Получил по ногам теперь уже Артур в борьбе против Дриди. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Бразилии.

27' Со штрафного подавал Биро на линию вратарской, но здесь выиграл верх Якуб и головой вынес снаряд за боковую линию.

26' По ногам получил Биро в грубом подкате на фланге от Горбела. Опасный штрафной исполнять будут бразильцы.

25' Со штрафного подавал Маркиньос на ближнюю штангу, но Арфауи прочитал эпизод и на выходе кулаком вынес сферу подальше от ворот.

24' Догнал мяч на фланге Савио, расшатал защитника финтом, вынудив того нарушить правила. Штрафной удар исполнят бразильцы.

23' На скорости по центру врывался в штрафную соперника Леонардо и оказался на газон после подката защитника. Свисток арбитра промолчал.

22' В центре поля получил по ногам Шушан в борьбе против Маркуса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Туниса.

21' Савио накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч в подкате Горбел в своей штрафной.

20' Разыграли угловой бразильцы, после чего Артур прострелил на ближнюю штангу, но до удара по воротам дело так и не дошло.

19' Отличный проникающий пас исполнял Гомес в штрафную на Савио, который пробил в касание, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

18' После неудачного выноса защитника в штрафной сферу подхватил Леонардо и пробил по воротам, но после серии рикошетов снаряд оказался в руках голкипера.

17' Тонко вырезал в штрафную соперника Гомес на ход Леонардо, но в последний момент мяч смог перехватить Элабед.

16' Ушел от соперника по флангу Дауи и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Каики и вынес его подальше.

15' Ушел от соперника по флангу Савио и отдал вперед на Леонардо, но того опередил вышедший из ворот Арфауи.

14' Дальний заброс исполнял Гомес на правый фланг, куда забегал Артур, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

13' Савио убежал в контратаку по флангу и прострелил в штрафную, но мяч после серии рикошетов в центр поля вынес Бушниба.

11' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Маркос Леонардо! Смогли выйти вперед бразильцы. Уверенно пробил на силу Леонардо по центру ворот, а голкипер еще до удара прыгнул в сторону и не смог спасти.

10' Ворвался в штрафную соперника Леонардо после обрезки защитника, но его в подкате снес на газон Арфауи на выходе. Это пенальти!

9' Диагональ исполнял Каики в штрафную соперника на ход Савио, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.

8' Мягко забросил в штрафную соперника Савио на ход Леонардо, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Горбел.

7' Продавил соперника по центру Сантос и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.

6' С правого фланга аут далеко вбросил Артур в центр штрафной, но здесь головой сферу вынес подальше от ворот Элабед.

5' Убежал от соперника по флангу Дербали и прострелил в штрафную, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Каюке.

4' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Маркус. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

3' Ушел от соперника по флангу Якуб, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

2' Бразильцы будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.