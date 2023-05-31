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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Бразилия (до 20 лет)
2:0
Второй тайм: 61'
Тунис (до 20 лет)
0'
1:0
11' Пенальти
Леонардо Маркос
2:0
31' Гол
Сантос Андрей
45' Красная карточка
Ренан Роберт

Ход матча

11'
Леонардо Маркос
1:0
31'
Сантос Андрей
2:0
45'
Ренан Роберт
 
46'
Мендес Дуглас
Каики
 
Прогнозы 118
Бразилия (до 20 лет) 99.2% (117)
X 0.8% (1)
Тунис (до 20 лет) 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия (до 20 лет)
Ничья
Тунис (до 20 лет)
1.19
9.01
23.48
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 4 (1) 1
Педросо Жан 2 0.5
Савио III 1 0.25
Маркус Аленсар 1 0.25
Мартинс Матеус 1 0.25
Сантос Андрей 1 0.25
Гомес Марлон 1 0.25
Джоване 1 0.25
Тунис (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Джебали Шэйм 1 0.25
Снана Юсеф 1 0.25
Горбел Махмуд 1 (1) 0.25

Карточки

Бразилия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ренан Роберт 0 1
Тунис (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насрауи Раян 0 1

Результаты матчей

Бразилия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тунис (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бразилия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тунис (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Бразилия (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тунис (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0
Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2 Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1
Тунис (до 20 лет)
(15 матчей)
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 поражений
Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Ирак (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4
Сенегал (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 3:0 Конго до 20 - Тунис (до 20 лет) 3:3 Тунис (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 2:1 Тунис (до 20 лет) - Benin U20 0:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:0 Uganda U20 - Тунис (до 20 лет) 4:1 Morocco U20 - Тунис (до 20 лет) 0:0 Тунис (до 20 лет) - Central African Rep. U20 1:2 Тунис (до 20 лет) - Namibia U20 2:0 Burkina Faso U20 - Тунис (до 20 лет) 0:0

Результаты матчей

Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
4 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
1 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
США (до 20 лет)
?
Израиль (до 20 лет)
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 4
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
США (до 20 лет) Кауэлл Кейд 3
Колумбия (до 20 лет) Анхель Томас 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Бразилия (до 20 лет) Ренан Роберт 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    64'
    Грубо сыграл в ногу сопернику в центре поля Горбел, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 63'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Якуб и сбросил головой на Эль Джебали, который пробил с лету, но не попал в створ ворот.
  • 62'
    Вновь с правого фланга навесил Дауи на дальнюю штангу, но здесь Якуб проиграл верховую борьбу за мяч Мендесу.
  • 61'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Горбел после неудачного выноса защитников, но мяч полетел выше перекладины.
  • Угловой
    60'
    Дриди накрутил соперника на фланге и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги Артура мяч полетел на очередной угловой.
  • 59'
    Мог убегать на ворота соперника Леонардо после заброса от Сантоса, но проиграл он верховую борьбу защитнику.
  • 58'
    На чужой половине поля Леонардо в силовой борьбе заехал по ногам Бушнибе. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 57'
    С правого фланга Дауи навесил на дальнюю штангу, куда забегал Дербали, но в борьбе с защитником не смог он дотянуться до мяча.
  • 56'
    Артур и Сантос столкнулись головами при подачи с угла поля. Оба футболиста не могут подняться самостоятельно, потому медики вышли на помощь.
  • 55'
    После навеса с угла поля пробивал головой с линии вратарской Бушниба, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • Угловой
    54'
    Накрутил соперника на фланге Якуб и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 53'
    Догнал мяч в углу поля Эль Джабали и прострелил вдоль ворот, но там никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 52'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Каюки. Потребуется медицинская помощь голкиперу. 
  • Офсайд
    51'
    Отдавал пас Шушан на ход Эль-Джебали, который мог пробивать в касание, но не выдержал линию и оказался в положении "вне игры".
  • 50'
    По флангу накрутил соперника финтом Дауи и навесил на дальнюю штангу, но на выходе Каюке кулаком вынес снаряд подальше.
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    • 49'
      Отдавал пас Дриди на ход Шушану по правой бровке, но тот не смог догнать сферу в пределах поля.
    • 48'
      Убежал Якуб пол левой бровке в атаку, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел крайне неточно.
    • Замена
      47'
      Замена в составе сборной Бразилии произошла в перерыве. Вместо Каики на второй тайм вышел Дуглас Мендес.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком отправил команды на перерыв арбитр. Комфортное преимущество имеет Бразилия!
    • Желтая карточка
      45'
      Леонардо в верховой борьбе в центре поля заехал по голове локтем сопернику. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 45'
      Дальний заброс исполнял Дриди в штрафную на ход Эль Джебали, но тот не смог догнать снаряд в пределах поля.
    • 45'
      Со штрафного пробивал Шушан на силу в ближний верхний угол, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
    • Красная карточка
      45'
      После обрезки на своей половине поля вынужден был Ренан сбивать Дауи. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
    • 44'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Дриди на ход Дауи, но тому пробить не позволили защитники, а дальше он и сам нарушил правила.
    • 43'
      Отдавал пас по флангу Шушан на ход Эль Джебали, но тот выпустил снаряд за пределы поля.
    • 42'
      После поперечного паса от Гомеса пробил по воротам с ходу Сантос, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 41'
      Отличный пас вырезал Педросо в штрафную на ход Сантосу, но грамотно вновь на выходе сыграл Арфауи и перехватил мяч.
    • 40'
      В центре поля получил по ногам Каики в силовой борьбе против Дербали, фол в атаке в этом эпизоде зафиксировал арбитр.
    • 39'
      С дальней дистанции пробил по воротам Педросо после скидки от Леонардо, но точности этому выстрелу не хватило.
    • Угловой
      38'
      Теперь уже Савио расшатал соперника на фланге и навесил на дальнюю штангу, но здесь головой Горбел вынес на угловой.
    • 37'
      Сместился с фланга к линии чужой штрафной Савио и пробил по воротам, но точности ему не хватило.
    • 36'
      Сантос на фланге получил по ногам в подкате от Эль Джебали. Штрафной удар вновь судья назначил в пользу бразильцев.
    • 35'
      По флангу отдавал пас Горбел на ход Дриди, но тот в борьбе с соперником выпустил снаряд за боковую линию.
    • 34'
      Проникающий пас исполнял Дриди в штрафную на ход Якубу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Педросо.
    • 33'
      Мог убегать на ворота соперника Биро после диагонального паса от Артура, но на выходе перехватил мяч в последний момент Арфауи.
    • Описание гола
      32'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Андрей Сантос! Удвоили свое преимущество бразильцы. Зацепился за мяч перед чужой штрафной Леонардо, оттеснил корпусом защитника и отдал вперед на Сантоса, который отправил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
    • 31'
      В верховой борьбе против Маркиньоса в центре поля подыграл себе рукой Шушан, что не осталось без внимания арбитра.
    • 30'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Леонардо и сбросил головой на Гомеса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял сферу.
    • 29'
      Сместился с левого фланга Биро к штрафной соперника, но вот пробить по воротам не позволил ему в чистом подкате Бушниба.
    • 28'
      Получил по ногам теперь уже Артур в борьбе против Дриди. Штрафной удар исполнять будут футболисты сборной Бразилии.
    • 27'
      Со штрафного подавал Биро на линию вратарской, но здесь выиграл верх Якуб и головой вынес снаряд за боковую линию.
    • 26'
      По ногам получил Биро в грубом подкате на фланге от Горбела. Опасный штрафной исполнять будут бразильцы.
    • 25'
      Со штрафного подавал Маркиньос на ближнюю штангу, но Арфауи прочитал эпизод и на выходе кулаком вынес сферу подальше от ворот.
    • 24'
      Догнал мяч на фланге Савио, расшатал защитника финтом, вынудив того нарушить правила. Штрафной удар исполнят бразильцы.
    • 23'
      На скорости по центру врывался в штрафную соперника Леонардо и оказался на газон после подката защитника. Свисток арбитра промолчал.
    • 22'
      В центре поля получил по ногам Шушан в борьбе против Маркуса. Штрафной удар исполнять будут игроки сборной Туниса.
    • 21'
      Савио накрутил соперника на фланге и прострелил вдоль ворот, но перехватил мяч в подкате Горбел в своей штрафной.
    • 20'
      Разыграли угловой бразильцы, после чего Артур прострелил на ближнюю штангу, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • Угловой
      19'
      Отличный проникающий пас исполнял Гомес в штрафную на Савио, который пробил в касание, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 18'
      После неудачного выноса защитника в штрафной сферу подхватил Леонардо и пробил по воротам, но после серии рикошетов снаряд оказался в руках голкипера.
    • 17'
      Тонко вырезал в штрафную соперника Гомес на ход Леонардо, но в последний момент мяч смог перехватить Элабед.
    • 16'
      Ушел от соперника по флангу Дауи и прострелил низом в штрафную, но здесь первым на мяче оказался Каики и вынес его подальше.
    • 15'
      Ушел от соперника по флангу Савио и отдал вперед на Леонардо, но того опередил вышедший из ворот Арфауи.
    • 14'
      Дальний заброс исполнял Гомес на правый фланг, куда забегал Артур, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 13'
      Савио убежал в контратаку по флангу и прострелил в штрафную, но мяч после серии рикошетов в центр поля вынес Бушниба.
    • Пенальти
      11'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Маркос Леонардо! Смогли выйти вперед бразильцы. Уверенно пробил на силу Леонардо по центру ворот, а голкипер еще до удара прыгнул в сторону и не смог спасти.
    • Пенальти!
      10'
      Ворвался в штрафную соперника Леонардо после обрезки защитника, но его в подкате снес на газон Арфауи на выходе. Это пенальти!
    • 9'
      Диагональ исполнял Каики в штрафную соперника на ход Савио, но тому добраться до мяча в борьбе с защитником не удалось.
    • 8'
      Мягко забросил в штрафную соперника Савио на ход Леонардо, но тому добраться до мяча не позволил в силовой борьбе Горбел.
    • 7'
      Продавил соперника по центру Сантос и пробил с дальней дистанции, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 6'
      С правого фланга аут далеко вбросил Артур в центр штрафной, но здесь головой сферу вынес подальше от ворот Элабед.
    • 5'
      Убежал от соперника по флангу Дербали и прострелил в штрафную, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Каюке.
    • 4'
      Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Маркус. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 3'
      Ушел от соперника по флангу Якуб, сместился в штрафную и пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 2'
      Бразильцы будут играть в традиционных для себя желто-синих цветах, гости выбрали себе красный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые болельщики. Приглашаю Вас на поединок плей-офф Чемпионата мира среди сборных до 20 лет, в котором встретятся Бразилия и Тунис. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • 58 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Бразилия (до 20 лет) 99.2% (117)
    X 0.8% (1)
    Тунис (до 20 лет) 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия (до 20 лет)
    Ничья
    Тунис (до 20 лет)
    1.19
    9.01
    23.48
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия (до 20 лет) 2:0 Тунис (до 20 лет)

    Исход игры
    Бразилия (до 20 лет)
    99.2% (117)
    Ничья
    0.8% (1)
    Тунис (до 20 лет)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.79% (51)
    Меньше
    53.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    20.18% (22)
    Нет
    79.82% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия (до 20 лет)
    44.1% (52)
    3:0 Бразилия (до 20 лет)
    16.9% (20)
    3:1 Бразилия (до 20 лет)
    12.7% (15)
    5:0 Бразилия (до 20 лет)
    5.1% (6)
    1:0 Бразилия (до 20 лет)
    4.2% (5)
    2:1 Бразилия (до 20 лет)
    4.2% (5)
    4:0 Бразилия (до 20 лет)
    2.5% (3)
    4:1 Бразилия (до 20 лет)
    1.7% (2)
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    Тунис (до 20 лет)
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