Бомбардиры внутри турнира
Бразилия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Маркос
|3
|1
|Педросо Жан
|2
|0.67
|Савио III
|1
|0.33
|Маркус Аленсар
|1
|0.33
|Мартинс Матеус
|1
|0.33
|Гомес Марлон
|1
|0.33
|Джоване
|1
|0.33
Тунис (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль Джебали Шэйм
|1
|0.33
|Снана Юсеф
|1
|0.33
|Горбел Махмуд
|1 (1)
|0.33
Карточки
Бразилия (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тунис (до 20 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насрауи Раян
|0
|1
Результаты матчей
Бразилия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тунис (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Бразилия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тунис (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Бразилия (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тунис (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0
Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2 Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1
Тунис (до 20 лет)
(15 матчей)
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 поражений
Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Ирак (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4
Сенегал (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 3:0 Конго до 20 - Тунис (до 20 лет) 3:3 Тунис (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 2:1 Тунис (до 20 лет) - Benin U20 0:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:0 Uganda U20 - Тунис (до 20 лет) 4:1 Morocco U20 - Тунис (до 20 лет) 0:0 Тунис (до 20 лет) - Central African Rep. U20 1:2 Тунис (до 20 лет) - Namibia U20 2:0 Burkina Faso U20 - Тунис (до 20 лет) 0:0
Результаты матчей
Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)
Точный счет
2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
3:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
12
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Франция (до 20 лет)
|Виржинюс Алан
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогнозы на матч Бразилия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет)
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