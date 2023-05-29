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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Бразилия (до 20 лет)
 
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Тунис (до 20 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Маркос 3 1
Педросо Жан 2 0.67
Савио III 1 0.33
Маркус Аленсар 1 0.33
Мартинс Матеус 1 0.33
Гомес Марлон 1 0.33
Джоване 1 0.33
Тунис (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль Джебали Шэйм 1 0.33
Снана Юсеф 1 0.33
Горбел Махмуд 1 (1) 0.33

Карточки

Бразилия (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тунис (до 20 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насрауи Раян 0 1

Результаты матчей

Бразилия (до 20 лет)
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тунис (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Бразилия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тунис (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0
Бразилия (до 20 лет)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тунис (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия (до 20 лет)
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Бразилия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 2:0 Бразилия (до 20 лет) - Доминиканская Республика (до 20 лет) 6:0 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Бразилия (до 20 лет) - Чехия (до 19 лет) 0:0
Шотландия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Индонезия (до 19 лет) 1:0 Бразилия (до 20 лет) - Сербия (до 20 лет) 1:2 Бразилия (до 20 лет) - Сенегал (до 20 лет) 5:0 Бразилия (до 20 лет) - Португалия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - КНДР (до 20 лет) 3:0 Венгрия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 1:2 Нигерия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:4 Катар (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:3 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 0:3 Перу (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:5 Аргентина (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 2:0 Парагвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:2 Уругвай (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 0:0 Бразилия (до 20 лет) - Колумбия (до 20 лет) 2:1
Тунис (до 20 лет)
(15 матчей)
33.3%
13.3%
53.4%
5 побед 2 ничьи 8 поражений
Тунис (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Ирак (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Тунис (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:4
Сенегал (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 3:0 Конго до 20 - Тунис (до 20 лет) 3:3 Тунис (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 2:1 Тунис (до 20 лет) - Benin U20 0:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Гамбия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 0:0 Uganda U20 - Тунис (до 20 лет) 4:1 Morocco U20 - Тунис (до 20 лет) 0:0 Тунис (до 20 лет) - Central African Rep. U20 1:2 Тунис (до 20 лет) - Namibia U20 2:0 Burkina Faso U20 - Тунис (до 20 лет) 0:0

Результаты матчей

Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)

Точный счет

2:0
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
6
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
6
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бразилия (до 20 лет)
Тунис (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2023, осталось 2 дня 10 часов 47 минут.



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