Ирак (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

Англия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет)

Гватемала (до 23 лет) - Англия (до 20 лет)

07.06.2019

Чили (до 23 лет) - Англия (до 20 лет)

2:1

04.06.2019

Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет)

2:3

01.06.2019

Англия (до 20 лет) - Япония (до 22 лет)

1:2

11.06.2017

Венесуэла (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

0:1

08.06.2017

Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

1:3

05.06.2017

Мексика (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

0:1

31.05.2017

Англия (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет)

2:1

29.05.2017

Англия (до 20 лет) - Ангола (до 20 лет)

1:0

26.05.2017

Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет)

1:0

23.05.2017

Англия (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет)

1:1

20.05.2017

Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет)

0:3

07.06.2015

США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет)

2:1

05.06.2015

Китай (до 23 лет) - Англия (до 20 лет)

1:3

03.06.2015

Мексика (до 22 лет) - Англия (до 20 лет)

2:1

30.05.2015

Англия (до 20 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет)

2:1

28.05.2015

Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет)

3:3