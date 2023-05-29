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Чемпионат мира (до 20 лет)
2023

Англия (до 20 лет)
 
Позже
Италия (до 20 лет)

История личных встреч

Англия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧМ(2Л
1:3
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Англия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скарлетт Дейн 1 0.33
Девайн Алфи 1 0.33
Хамфрейс Башир 1 0.33
Гиаби Дарко 1 0.33
Италия (до 20 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казадеи Чезаре 4 (1) 1.33
Амброзино Джузеппе 1 0.33
Прати Маттео 1 0.33

Карточки

Результаты матчей

Англия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Англия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
3
Англия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Англия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ирак (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Англия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 0:4
Чили (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Англия (до 20 лет) - Япония (до 22 лет) 1:2 Венесуэла (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Мексика (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:1 Англия (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Ангола (до 20 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 1:1 Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:3 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Китай (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Мексика (до 22 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1
Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3

Результаты матчей

Англия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Англия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
0 Эквадор (до 20 лет)
0 Южная Корея (до 20 лет)
0 Аргентина (до 20 лет)
0 Нигерия (до 20 лет)
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Италия (до 20 лет) Казадеи Чезаре 4
Бразилия (до 20 лет) Леонардо Маркос 3
Аргентина (до 20 лет) Велиз Алехо 3
Эквадор (до 20 лет) Куэро Джастин 3
Франция (до 20 лет) Виржинюс Алан 3
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 20 лет) Аскона Эдисон 1
Гондурас (до 20 лет) Руис Дэвид 1
Аргентина (до 20 лет) Авилес Томас 1
Гватемала (до 20 лет) Сантос Карлос 1
Фиджи (до 20 лет) Данн Томас 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.



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    Италия (до 20 лет)
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