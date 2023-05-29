История личных встреч
Англия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Англия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скарлетт Дейн
|1
|0.33
|Девайн Алфи
|1
|0.33
|Хамфрейс Башир
|1
|0.33
|Гиаби Дарко
|1
|0.33
Италия (до 20 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казадеи Чезаре
|4 (1)
|1.33
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.33
|Прати Маттео
|1
|0.33
Карточки
Результаты матчей
Англия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Англия (до 20 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
3
Англия (до 20 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Италия (до 20 лет)
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
2
50%
2
33%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Англия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ирак (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:0 Уругвай (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 2:3 Англия (до 20 лет) - Тунис (до 20 лет) 1:0 Гватемала (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 0:4
Чили (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Португалия (до 19 лет) 2:3 Англия (до 20 лет) - Япония (до 22 лет) 1:2 Венесуэла (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Мексика (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:1 Англия (до 20 лет) - Коста-Рика (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Ангола (до 20 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Южная Корея (до 20 лет) 1:0 Англия (до 20 лет) - Гвинея (до 20 лет) 1:1 Аргентина (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 0:3 США (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Китай (до 23 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Мексика (до 22 лет) - Англия (до 20 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 2:1 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3
Италия (до 20 лет)
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Доминиканская Республика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3 Италия (до 20 лет) - Нигерия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Бразилия (до 20 лет) 3:2 Италия (до 20 лет) - Эквадор (до 20 лет) 0:1
Украина (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Мали (до 20 лет) 4:2 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:0 Италия (до 20 лет) - Япония (до 20 лет) 0:0 Эквадор (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Мексика (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Уругвай (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:0 Италия (до 20 лет) - Англия (до 20 лет) 1:3 Италия (до 20 лет) - Замбия (до 20 лет) 3:2 Франция (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 1:2 Япония (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 2:2 ЮАР (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:2 Италия (до 20 лет) - Уругвай (до 20 лет) 0:1 Италия (до 20 лет) - Польша (до 20 лет) 1:3 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:1 Германия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет) 0:3
Результаты матчей
Англия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Англия (до 20 лет)
Италия (до 20 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
1/8 финала
0 США (до 20 лет)
0 Новая Зеландия (до 20 лет)
0 Гамбия (до 20 лет)
0 Уругвай (до 20 лет)
0 Узбекистан (до 20 лет)
0 Израиль (до 20 лет)
0 Бразилия (до 20 лет)
0 Тунис (до 20 лет)
0 Колумбия (до 20 лет)
0 Словакия (до 20 лет)
0 Англия (до 20 лет)
0 Италия (до 20 лет)
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Италия (до 20 лет)
|Казадеи Чезаре
|4
|Бразилия (до 20 лет)
|Леонардо Маркос
|3
|Аргентина (до 20 лет)
|Велиз Алехо
|3
|Эквадор (до 20 лет)
|Куэро Джастин
|3
|Франция (до 20 лет)
|Виржинюс Алан
|3
|Доминиканская Республика (до 20 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Гондурас (до 20 лет)
|Руис Дэвид
|1
|Аргентина (до 20 лет)
|Авилес Томас
|1
|Гватемала (до 20 лет)
|Сантос Карлос
|1
|Фиджи (до 20 лет)
|Данн Томас
|1
Прогнозы на матч Англия (до 20 лет) - Италия (до 20 лет)
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